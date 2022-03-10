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Вчерашний бой на направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения войск РФ. Будем "кошмарить" противника и днем, и ночью, - Залужный. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины разгромили подразделение российских войск на Броварском направлении.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Вчерашний бой на направлении н.п. Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", - сообщил главнокомандующий.
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Топ комментарии
+50 Small Jerboa
показать весь комментарий10.03.2022 16:42
+39 Garry Grant
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+32 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий10.03.2022 16:41
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Мы ж очевидные пути не выбираем, поэтому и герои сейчас бывают такие неординарные.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
У мене вже палець болить викидати з друзів людей за перепост цієї дурні. Надалі я не просто блокуватиму, а робитиму скрін і виставлятиму профіль панікера, який підіграє ворогу у його тупих спецопераціях, на загальний огляд.
Даби дурь каждого била відна.
https://t.me/nuts_roses/645
ле не откажется от гниющего мордора.
Но жаль что ты Олень..они благородные животные