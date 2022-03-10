Вчерашний бой на направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения войск РФ. Будем "кошмарить" противника и днем, и ночью, - Залужный. ВИДЕО

Защитники Украины разгромили подразделение российских войск на Броварском направлении.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашний бой на направлении н.п. Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", - сообщил главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупантов, - разведка. ВИДЕО