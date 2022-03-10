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Вчерашний бой на направлении Броваров завершился полным разгромом подразделения войск РФ. Будем "кошмарить" противника и днем, и ночью, - Залужный. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины разгромили подразделение российских войск на Броварском направлении.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашний бой на направлении н.п. Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск. Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не оставим в покое ни днем, ни ночью. Все будет Украина!", - сообщил главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупантов, - разведка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
У Росії не "Велика Армія", а просо Довга!
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10.03.2022 16:42
+39
Вбий кацапа-врятуй планету.
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10.03.2022 16:38
+32
***** скоро навернеться.
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10.03.2022 16:41
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Він досі від Лукашенка в захваті.
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10.03.2022 16:53 Ответить
Слава ЗСУ !❤️💙💛✌🏼
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10.03.2022 17:25 Ответить
арахамия - это диагноз.
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10.03.2022 17:15 Ответить
Лавров - єто диагноз , а Арахамия отлично дрючит кацапов вместе с Кулебой за столом переговоров ! Респект ! 🇺🇦
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10.03.2022 18:11 Ответить
Ну, в принипе, еще бы год, и даже кива для страны стал бы героем.
Мы ж очевидные пути не выбираем, поэтому и герои сейчас бывают такие неординарные.
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10.03.2022 18:18 Ответить
Вбий кацапа-врятуй планету.
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10.03.2022 16:38 Ответить
***** скоро навернеться.
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10.03.2022 16:41 Ответить
Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:39 Ответить
творческий тур по стране? Харьков - Львов - Николаев - Одесса - .... Опять к выборам готовится?
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10.03.2022 17:18 Ответить
Хлопці здоров'я вам, бережи Боже.
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10.03.2022 16:41 Ответить
У Росії не "Велика Армія", а просо Довга!
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10.03.2022 16:42 Ответить
Да вже багато чого з неї трухлявої повипадало.
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10.03.2022 16:44 Ответить
Довга , як ковбаса салями ! ВСУ ежечасно ее нарезает , ТРО и партизаньі помогают . 🇺🇦
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10.03.2022 18:13 Ответить
...По фб розганяють допис, у якому якісь міфічні "хлопчики" просять молитися за Україну, тому що страшні-страшні "кадирівці" ось-ось візьмуть Київ вирішальним штурмом.

У мене вже палець болить викидати з друзів людей за перепост цієї дурні. Надалі я не просто блокуватиму, а робитиму скрін і виставлятиму профіль панікера, який підіграє ворогу у його тупих спецопераціях, на загальний огляд.
Даби дурь каждого била відна.
https://t.me/nuts_roses/645
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10.03.2022 16:44 Ответить
Погано вибирали друзів.
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10.03.2022 16:54 Ответить
У Иуды все друзья были святыми. И что? Всегда есть в стаде паршивая овца.
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10.03.2022 18:14 Ответить
Хіба в кадирівцях кров не тече?..
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10.03.2022 21:22 Ответить
металлолома по стране уже столько, шо пипец..... Ахметов нервно потирает руки....
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10.03.2022 16:46 Ответить
Буде по 2,5 гр.
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10.03.2022 16:58 Ответить
По цене варенки советских времен?
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10.03.2022 17:17 Ответить
Варёнка была по 2,10 и 2,80.
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10.03.2022 19:06 Ответить
Друга армія в світі? МТЛБ ще часів афганської війни.
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10.03.2022 16:49 Ответить
В них практично все "часів афганської війни". Навіть не скажу одразу, що було створено кацапами після розпаду совка - максимум модернізація.
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10.03.2022 16:58 Ответить
Ще газ51 кухня то піздец
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10.03.2022 17:26 Ответить
Так, треба кошмарити кацапів і вдень, і вночі, не давати їм спати, не давати їм прилягти чи присісти, не давати навіть голови їх дурні десь приткнути. Хай збожеволіють від втоми і жаху!
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10.03.2022 16:53 Ответить
В тому то і справа - в три зміни треба важко працювати. Або навіть в чотири.
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10.03.2022 16:55 Ответить
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 17:03 Ответить
Не 13500, а более 15-ти(уточняю
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10.03.2022 17:31 Ответить
Прошу не принижувати гідність тварин, зокрема, собак. Гадюка і то корисніша і краща ніж будь яка російянська мерзота.
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24.03.2022 14:27 Ответить
Техника уж больно старая, и нет маркировки ни Z ни V.
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10.03.2022 17:17 Ответить
им некада пензликом бавитися. Для них наступили СУРО.ВЫЕ.БУдни
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10.03.2022 17:20 Ответить
Маркировку "О" чимось рожевим нанесено.
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10.03.2022 17:44 Ответить
Техніка, мабуть, білоруська, тому і застаріла.
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10.03.2022 17:45 Ответить
Крым трогать пока нельзя!!Там придурков не меньше, чем в рашке!!И это же "расия"(ПОКА
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10.03.2022 17:30 Ответить
А тебе не приходит в голову твою кацап куб, что Крым никто асвабаждать не будет, пока он по собственной во
ле не откажется от гниющего мордора.
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10.03.2022 17:34 Ответить
слышь ты - отмороженый....., да, нам тяжело - но что , слабо признать сколько вашего кацапского биомусора покрошили наши Воины Света..... вы в отместку мрази взялись бомбить мирное ....- вам ******* даже не понять, что это только сплотит всех украинцев !!!!!, мы воюем за свое - а вы ублюдки полу фашистские за что ...- за шизика путлера ....здохнете здесь тысячами ...
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10.03.2022 17:38 Ответить
Хаха, правда чи не правда а Кубань від вас, цапи також відпливе
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10.03.2022 17:47 Ответить
Ты не Сергей Северный а ОЛЕНЬ

Но жаль что ты Олень..они благородные животные
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10.03.2022 20:47 Ответить
Вимагаю не принижувати, тварин, порівнюючи їх з москалями. Москаль то сам по собі біологічний вид, гірший за усіх відомих потвор.
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24.03.2022 14:32 Ответить
Вам не все одно, пишучи під британським прапором?
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20.03.2022 21:00 Ответить
Всему свое время русская свинья
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10.03.2022 18:09 Ответить
Баньте рашистских прихвостней Северных
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10.03.2022 17:30 Ответить
А почему всех не раздолбали, раз они драпать начали? Там танков уехало целая куча, а подбитых всего два
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10.03.2022 18:33 Ответить
На відео снігу зовсім нема. Певно, зняте не сьогодні, і не вчора.
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10.03.2022 18:40 Ответить
на 20 сек., це що, вони вже відразу гроби з собою возять?
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10.03.2022 19:53 Ответить
 
 