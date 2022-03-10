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Новости Война в Украине Война
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Ахметов (2002) война (46726)

Победа в войне – это полное восстановление суверенитета и возвращение Крыма и Донбасса, - Ахметов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Победа в войне – это полное восстановление суверенитета и возвращение Крыма и Донбасса, - Ахметов

Победой Украины в войне против российской агрессии станет полное восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ, включая Крым и Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американскому изданию Forbes.

"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", - ответил бизнесмен на вопрос, что бы было победой для Украины в этой войне. Бизнесмен поблагодарил международных партнёров Украины за беспрецедентную консолидированную поддержку.

"Что ещё они могут и должны сделать? Я думаю - всё, о чём просит Украина, просит украинский народ и украинский президент", - добавил Ринат Ахметов.

Обстрелы мирных городов российскими войсками он назвал преступлением против человечества.

"То, что происходит - военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Которым нет ни объяснений, ни оправданий", - отметил бизнесмен.

"Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим", - считает Ринат Ахметов.

Также читайте: Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить в этой войне, - Ахметов

Он подчеркнул, что после победы Украины не пожалеет ни сил, ни средств для восстановления страны.

"Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец - в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать её счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею на это ни сил, ни средств", - подытожил Ахметов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Воооо как запел, когда понял, что заводам жопа придет.
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10.03.2022 16:29
+30
Гостропоцый рыжий таракан. Встал на правильную сторону вовремя.
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10.03.2022 16:30
+23
рыжая тварь из-за вас это все и началось
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10.03.2022 16:32
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Воооо как запел, когда понял, что заводам жопа придет.
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10.03.2022 16:29 Ответить
сейчас и сегодня купи один истребитель , как минимум
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10.03.2022 16:46 Ответить
А Кучма сдал ядерную сброю ,купив для себя САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ ДВОРЕЦ В ЛОНДОНЕ ! Твари , с Пинчуком ,хоть-бы ПВО СЕЙЧАС ОБЕСПЕЧИЛИ
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10.03.2022 16:49 Ответить
Он и до этого помогал своим землякам в оккупированном Донбассе. Другие и 1/10 не потратили от его помощи.
На его предприятиях три раза в месяц выдавали зарплату,обувь три года можно носить, не изнашивается,спецодежда нормальная, инструментом службы обеспечиваются, оборудование по маслу обновляется,ремонтируются ЖД пути на предприятии.
По сравнению с другими- влучшей половине.
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10.03.2022 17:37 Ответить
Гостропоцый рыжий таракан. Встал на правильную сторону вовремя.
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10.03.2022 16:30 Ответить
а як вілкулятина сьогодні співала, давно так не ржав: "ані прут как таракани із крима, врахі!" сказав би хтось таке мені про вілкула місяць тому - не повірив би!
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10.03.2022 16:34 Ответить
Я не знаю, за что Вилкула Ахметов держит- предводитель титушек из Днепра,Мураев,своего рода..
Как бы народ его не прихлопнул в суматохе...
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10.03.2022 17:41 Ответить
Вовремя - это если бы в 2014, а так уже слегка поздновато.
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10.03.2022 16:35 Ответить
Та я его с другим рыжим сравниваю, спонсора путинского. А так - да, потуги ахметова это уже до одного места.
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10.03.2022 16:39 Ответить
невже ахметов лапті викинув
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10.03.2022 16:30 Ответить
з усіх олігархів цей більш притомним завжди був
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10.03.2022 16:31 Ответить
відколи???
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10.03.2022 18:05 Ответить
Файно співає фраєрок, але ще навіть за свого яника збитки не відшкодував
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10.03.2022 16:31 Ответить
рыжая тварь из-за вас это все и началось
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10.03.2022 16:32 Ответить
Нет. Чтобы понимать, почему это началось, нужно посмотреть выступление ***** на Мюнхенской конференции 2007 года. Хотя у него и раньше что-то подобное проскакивало. Дело не в Ахметке, и даже не в Овоще.
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10.03.2022 16:52 Ответить
меньше муратова слушай
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10.03.2022 16:58 Ответить
Да я как бы предпочитаю читать и слушать первоисточники и внализировать сам, а не слушать диванных аналитиков.. ПаРаша - фашистское государство. ***** основательно готовился к войне с начала 2000-х. А посягательства на Крым были еще при Кучме.
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10.03.2022 17:38 Ответить
основательно готовился это не про ту страну
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10.03.2022 18:12 Ответить
Это да. Но ***** наверняка докладывали, что готовились, а по итогу все просто на оборонке пилили бабки. Причем все: от работяги на заводе, до генералов армии. Потому что реально воевать никто не собирался. В итоге кроме роликов о собственном величии на выхлопе ноль. Самое смешное, что больше всех от роликов о собственном величии пострадал сам же сцарек - он, похоже, реально в них уверовал. Я не представляю, что сейчас творится в их Генштабе.
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10.03.2022 18:28 Ответить
Этот предатель - олигарх уже примазывается к Украине (почув, що дыре пипец). Хитровымудренный! Нет тебе доверия!
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10.03.2022 16:32 Ответить
Вовремя предать - это не предать ,а предвидеть.
И это на данном этапе обнадёживает.
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10.03.2022 16:41 Ответить
коллеги с рашы наверное дали точную ифу что ***** списан со счетов...
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10.03.2022 16:33 Ответить
а тебе что так не понятно?
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10.03.2022 16:42 Ответить
мне слишком долго придется тебе обьяснять смысл написанного,по этому не буду.
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10.03.2022 16:45 Ответить
ппц, гудок прокукарекал
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10.03.2022 16:33 Ответить
слетал бы лучше к легитимному да еще раз по ***** дал
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10.03.2022 16:33 Ответить
Я в шоке!!! Его бы донецкие(нанятые на его же деньги) за это палками забили бы в 2014 году.
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10.03.2022 16:34 Ответить
мабуть купить десяток "патріотів" , і ще з 5 штук F- 35 .щоб закрити небо над Донбассом ?
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10.03.2022 16:37 Ответить
он бы в нынешней ситуации может и купил но кто продаст не все так просто
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10.03.2022 16:51 Ответить
до чого тут пєтя?
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10.03.2022 18:07 Ответить
Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:41 Ответить
Чуйка.
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10.03.2022 16:41 Ответить
Коли 16 лютого всі олігархи чкурнули з України, я зрозумів - буде війна.
Коли 20 лютого в Україну раптом повернувся рижий чорт, я зрозумів - перемога у цій війні буде за нами.
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10.03.2022 17:16 Ответить
То ж і я про що.
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10.03.2022 17:18 Ответить
дристня ты вонючая, нужно было в 14 не в жопу гудеть, а донбас не отдавать, ты там был бог и царь, гнида татарская, вошь мерзкая
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10.03.2022 16:41 Ответить
после введения кацовойск? царь один-х..ло
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10.03.2022 16:43 Ответить
был- в 14 году
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10.03.2022 16:45 Ответить
сейчас вся Украина сопротивляется, а в 2014 ложились под украинские танки и ждали прихода х.ла
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10.03.2022 16:46 Ответить
Он реально пытался, правда слабовато.
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10.03.2022 16:53 Ответить
О, як цікаво обернулася справа!
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10.03.2022 16:42 Ответить
ИСТИНА…Победа наступит тогда,когда последний миллиметр украинской земли будет освобождён от рашистских захватчиков..Тогда это полноценная победа и свободная Украина.
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10.03.2022 16:42 Ответить
Smile Chill😏@Smile_Chilll·2 ч

Лавров который говорит что они не нападали
И Лавров который подтвердил авиаудар по роддому
это один и тот же человек.
Прикинь.
******* у чувака в башке это всё поместилось и осталось место для неонационалистическо-биологического оружия в лабораториях.
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10.03.2022 16:42 Ответить
Могу предположить, что наконец-то олигархи прозрели и купят в частном порядке ПВО и самолёты.....
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10.03.2022 16:43 Ответить
хз
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10.03.2022 16:44 Ответить
Хіба що на чорному ринку.
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10.03.2022 16:46 Ответить
У циган?
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10.03.2022 16:53 Ответить
Можливо в "даркнеті".
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10.03.2022 16:55 Ответить
Хитрий ти Ахмедка.Ой хитрий!
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10.03.2022 16:43 Ответить
8 лет спонсировать коллаборантов сепаров и оккупантов в ордило.
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10.03.2022 16:43 Ответить
Добкин записался в Тро
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10.03.2022 16:44 Ответить
Шпионить! Гоните его ср. метлой!
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10.03.2022 17:49 Ответить
Це такий анекдот?
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10.03.2022 18:02 Ответить
чесно...шуфрич голосовал за отчуждение имущества рф а мураев сбежал куда то
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10.03.2022 18:38 Ответить
О, "патріот" прикинувся.
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10.03.2022 16:45 Ответить
Надеялся что война изменит сознание "мудрых" украинцев...Судя по хвалебным коментам упырю сосавшему кровь из каждого украинца продававшего им их же энергоресурсы по самой высокой с мире цене понимаю что я ошибался, и после войны все потечет по прежнему.
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10.03.2022 16:46 Ответить
У нас далеко не самая высокая цена на энергоресурсы - хватит повторять сказки.
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10.03.2022 16:55 Ответить
судячи з того як вихваляють одного карлика з київського бункера - дуже сумнівні в нас перспективи, навіть в разі ПОВНОЇ перемоги!
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10.03.2022 18:10 Ответить
Vot imeja takih parnei svojevo naroda, ja gorzhus chto ja latish:

Video: Latvieši sagatavojuši ***** partiju ar 4x4 auto Ukrainas aizsargiem
Відео: Латиші підготували в Україні нову вечірку з охороною автомобілів 4х4

Латвійські автомобілісти та автолюбителі вирушили в Україну у четвер, 10 березня, з черговою партією автомобілів 4х4, які передадуть захисникам України. В Україну вже доставлено менше 40 таких позашляховиків з Латвії, але подальші поставки заплановані на наступний тиждень у понеділок і четвер, доставивши ще від 20 до 50 вживаних позашляховиків.

https://www.delfi.lv/auto/zinas/video-latviesi-sagatavojusi-*****-partiju-ar-4x4-auto-ukrainas-aizsargiem.d?id=54138732

Ne zabivajem, v Latvije chutj boljshe miliona ljudei.
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10.03.2022 16:46 Ответить






Sergii Sergii
pagājušo sestdien

Машин очень не хватает, гражданские брать запрещено, только если человек сам не отдает ее, так как эвакуация гражданского население идёт полным ходом, машин критически не хватает. В обеспечении с этим вопросом нам помогают простые работяги с Латвии. Огромное Вам спасибо от всех ❤️❤️❤️. Ваша помощь реально спасает человеческие жизни.

Никогда в истории Украины не было такой невероятной поддержки всего мира и даже маленькой, но очень сплоченной Латвии❤️🇱🇻, о которой я 6 лет наз...
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- ar Martins Dzenitis un vēl 2 citiem pilsētā Kyiv, Ukraine.











vēl 2
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10.03.2022 16:55 Ответить
патфандер хорошая японская машинка с дизелем вообще сказка.
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10.03.2022 16:58 Ответить
Дякуємо! Справжні друзі!!!
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10.03.2022 16:55 Ответить
Ладно пздть, ему 2014год не выгоден был это уж точно и вся движуха на востоке в общем.
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10.03.2022 16:46 Ответить
Ахметов - это тяжелая артиллерия в бизнесе,люди такого уровня просто так НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ,это значит он выражает мнение мировой бизнес - элиты,а значит все уже решено.Его можно ненавидеть,его можно обсирать,но,миром правят деньги и дядьки у которых их много.Хотя до этого нам нужно еще мочить и мочить кацапье и отбивать свое.
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10.03.2022 16:51 Ответить
Андрей, золотые слова!
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10.03.2022 17:51 Ответить
Этот упырь потирает лапки в предвкушении как он будет "осваивать" миллиарды долларов международной помощи на восстановление после победы, а маргинальные рожи его уже на третьей недели войны нахваливают в комментах. О каком будущем можно мечтать?
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10.03.2022 16:53 Ответить
так там і бєня з гідрантом так просто не уступят!!!! Велике ВІДБУДІВНИЦТВО!!!
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10.03.2022 18:13 Ответить
теперь в этом даже не сомневаюсь
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10.03.2022 20:14 Ответить
рыжая гнида ахметка начала чтото подозревать и быстро сменила свою дырявую шкурку. его гудок уже не защитывается.
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10.03.2022 16:54 Ответить
Всё, 3,14здец Донбасс Арене. Скоро наверняка нацискаякиевскаяхунта нанесет по ней удар Ураганами или Гиацинтами .... Не, ну а кто же еще кроме неё? ... Тем более, что там через дорогу море многоэтажек. Для Сёмы Пегова и его коллег это же будет просто золотое дно ...
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10.03.2022 17:10 Ответить
Як тільки взяли його за яйця міцною рукою українського народу - заспівав як соловейко!
****...
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10.03.2022 17:14 Ответить
Сколько он на Украине заработал. Мог бы миллиард пожертвовать Армии Украины! Так же Коломойский и др.
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10.03.2022 17:34 Ответить
Он уже дал миллиард, правда в займы, нодорога ложка к обеду..
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10.03.2022 17:55 Ответить
Верить нельзя ((
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10.03.2022 17:37 Ответить
Справнii хлопец
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10.03.2022 17:55 Ответить
ДИБІЛ:? Хоча, питання риторичне ... Ахмєтов у 2019 р - 5млрд, а у 2021 - 15 млрд. баксів! ВРОТТТЕРДАМ ТОБІ ДЕГЕНЕРАТУ!
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10.03.2022 18:15 Ответить
нет, Победа - это не только возвращение украинских территорий, но и развал московии..
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10.03.2022 18:20 Ответить
Немає нічого ганебнішого для народу, коли його безсила проти супротивника армія просто переводить свої бомби та ракети на мирне населення.
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10.03.2022 18:22 Ответить
И голова касапутина на Майдане как трофей..
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10.03.2022 18:30 Ответить
Ахметов?А де він був до тепер,та скільки із своїх коштів потратив на озброєння ЗСУ?Він тільки тепер подав про себе звістку як проскочила інформація що в Криму масово продають нерухомість в надії прихватити вобі кримські підприємства.Якщо Порошеннко розпочав виборчу компанію ще рік назад дещо закуповував для ЗСУ в цілях піара.То ахметов всі свої кошти вкладав в окуповані території утримуючи всі 8 років сепаратистів яки вбили за цей час більше чим 12000 наших воїнів.
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10.03.2022 19:11 Ответить
І знищення олігархату та націоналізація награбованого капіталу.
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10.03.2022 20:29 Ответить
 
 