Победа в войне – это полное восстановление суверенитета и возвращение Крыма и Донбасса, - Ахметов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Победой Украины в войне против российской агрессии станет полное восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ, включая Крым и Донбасс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии американскому изданию Forbes.
"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", - ответил бизнесмен на вопрос, что бы было победой для Украины в этой войне. Бизнесмен поблагодарил международных партнёров Украины за беспрецедентную консолидированную поддержку.
"Что ещё они могут и должны сделать? Я думаю - всё, о чём просит Украина, просит украинский народ и украинский президент", - добавил Ринат Ахметов.
Обстрелы мирных городов российскими войсками он назвал преступлением против человечества.
"То, что происходит - военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Которым нет ни объяснений, ни оправданий", - отметил бизнесмен.
"Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим", - считает Ринат Ахметов.
Он подчеркнул, что после победы Украины не пожалеет ни сил, ни средств для восстановления страны.
"Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец - в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать её счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею на это ни сил, ни средств", - подытожил Ахметов.
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На его предприятиях три раза в месяц выдавали зарплату,обувь три года можно носить, не изнашивается,спецодежда нормальная, инструментом службы обеспечиваются, оборудование по маслу обновляется,ремонтируются ЖД пути на предприятии.
По сравнению с другими- влучшей половине.
Как бы народ его не прихлопнул в суматохе...
И это на данном этапе обнадёживает.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
Коли 20 лютого в Україну раптом повернувся рижий чорт, я зрозумів - перемога у цій війні буде за нами.
Лавров который говорит что они не нападали
И Лавров который подтвердил авиаудар по роддому
это один и тот же человек.
Прикинь.
******* у чувака в башке это всё поместилось и осталось место для неонационалистическо-биологического оружия в лабораториях.
Video: Latvieši sagatavojuši ***** partiju ar 4x4 auto Ukrainas aizsargiem
Відео: Латиші підготували в Україні нову вечірку з охороною автомобілів 4х4
Латвійські автомобілісти та автолюбителі вирушили в Україну у четвер, 10 березня, з черговою партією автомобілів 4х4, які передадуть захисникам України. В Україну вже доставлено менше 40 таких позашляховиків з Латвії, але подальші поставки заплановані на наступний тиждень у понеділок і четвер, доставивши ще від 20 до 50 вживаних позашляховиків.
https://www.delfi.lv/auto/zinas/video-latviesi-sagatavojusi-*****-partiju-ar-4x4-auto-ukrainas-aizsargiem.d?id=54138732
Ne zabivajem, v Latvije chutj boljshe miliona ljudei.
Sergii Sergii
pagājušo sestdien
Машин очень не хватает, гражданские брать запрещено, только если человек сам не отдает ее, так как эвакуация гражданского население идёт полным ходом, машин критически не хватает. В обеспечении с этим вопросом нам помогают простые работяги с Латвии. Огромное Вам спасибо от всех ❤️❤️❤️. Ваша помощь реально спасает человеческие жизни.
Никогда в истории Украины не было такой невероятной поддержки всего мира и даже маленькой, но очень сплоченной Латвии❤️🇱🇻, о которой я 6 лет наз...
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- ar Martins Dzenitis un vēl 2 citiem pilsētā Kyiv, Ukraine.
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