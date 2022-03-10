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Войска РФ обстреливают машины, которые доставляют кислород в СOVID-больницы, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреливают машины, которые доставляют кислород в СOVID-больницы, - Ляшко

Российские оккупанты обстреливают машины, которые доставляют кислород в больницы для лечения пациентов с СOVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, одна машина была повреждена, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В больницах на территориях, которые мы можем контролировать, сейчас 5700 пациентов с COVID-19. Значительное количество этих людей нуждаются в кислородной терапии, и это один из наших вызовов - доставлять жидкий кислород туда, где находятся пациенты. К сожалению, оккупанты и здесь себя проявили, стреляют по машинам с кислородом, одну такую машину повредили", - сказал он в эфире телемарафона на канале ICTV в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко уточнил, что по данным медучреждений, из которых Минздрав получает информацию, в среду, 9 марта, было зарегистрировано 6700 новых случаев заболевания COVID-19.

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Вакарчук спел о войне возле памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
https://m.youtube.com/watch?v=L_3c9xAHyEI
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10.03.2022 16:38 Ответить
у него гастроли, успел записаться в тер.оборону нескольких городов.
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10.03.2022 16:58 Ответить
а этот п#дар все никак не успокоится со своим ковидом.. кто бы ему самому уже кислород перекрыл...
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10.03.2022 16:47 Ответить
ковид никуда не делся, равно как больные, требующие госпитализации.
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10.03.2022 16:52 Ответить
Кисень ковідникам не потрібний - тільки Івермектин - і за пару днів будуть повністю здорові.
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10.03.2022 17:13 Ответить
Я офигел когда эти ковидобесы, на третий день войны сказали в эфире, что надо соблюдать дистанцию, надеюсь ляшко закинут в Мариуполь бороться с ковидом
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10.03.2022 17:17 Ответить
Зато хоть в Австрии отсрочили на 3 месяца штрафы для не ширнутых.
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10.03.2022 17:20 Ответить
Дикарям насрАть... А дикарям гомосексуалистам - и подавно...
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10.03.2022 17:53 Ответить
 
 