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СБУ собирает доказательства о военных преступлениях России для Гаагского трибунала: список номеров и мессенджеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ собирает доказательства о военных преступлениях России для Гаагского трибунала: список номеров и мессенджеров

СБУ собирает факты о военных преступлениях РФ для Гааги: действуют чат-бот, "горячие" линии, месседжеры и почта

Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь к чат-боту в Telegram добавились "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие месседжеры.

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Таким образом, сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных можно:

▪️на официальный чат-бот @russian_war_tribunal_bot
▪️на электронную почту [email protected]
▪️ по телефонам круглосуточной горячей линии:

Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водофон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени происшествия.

ВНИМАНИЕ! Материалы из открытых и общедоступных ресурсов (СМИ, соцсетей, мессенджеров и т.д.) не отправлять!

Украина использует собранные и систематизированные материалы в Международном уголовном суде в Гааге.

Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности!

СБУ собирает доказательства о военных преступлениях России для Гаагского трибунала: список номеров и мессенджеров 01
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Забудьте о гаагском трибунале. И следователями, и прокурорами, судьями и исполнителями приговоров должны стать наши вооруженные силы!
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10.03.2022 17:24 Ответить
Смело начинайте с аннексии и оккупации 2014 года.Там столько крови.грязи.убийств. насилие. пытки. боинг .а то что сейчас творят .это мрак. и в страшном сне не представить.ГЕНОЦИД!
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10.03.2022 17:29 Ответить
А тим часом на рос смі все часто поширюють фейк про біологічну зброю мабуть планують застосувати! Так що нас і європу чекає катастрофа!Господи врятуй нас!
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10.03.2022 17:34 Ответить
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Зараз перевірю Горського, боюсь обновити вкладку, за чим вилізе (як і в інших) "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne"
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10.03.2022 17:58 Ответить
Непогано б було ті докази десь продублювати, а то може статися, що їх з'їдять миші... кагебешні
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10.03.2022 18:03 Ответить
Нехай той **.... требунал приїде в Бучу Харків Чернігів Суми Маріуполь там бл засіли тоже їбучі квцапи.досить показувати нам піську комара.
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10.03.2022 18:07 Ответить
СБУ треба вбивати окупантів як внутрішніх, так і зовнішніх. Бавитись з нікчемними доказами не на часі. Для цього є ЗМІ. Без ПЕРЕМОГИ "докази" стануть туалетною бумагою.
СЛАВА УКРАЇНІ.
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10.03.2022 19:55 Ответить
 
 