Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Великобритания обеспокоена возможностью применения Российской Федерацией химического оружия в Украине и предупреждает, что в этом случае Кремль совершит "большую ошибку".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Мы очень обеспокоены потенциальным использованием химического оружия (Россией в Украине – Ред.)", - заявила она.
Трасс добавила, что Россия была замечена ранее в применении этого оружия в военных конфликтах, но использование его в Украине "станет большой ошибкой со стороны России, вдобавок к большим ошибкам, уже сделанным Путиным".
Как известно, российское министерство обороны заявляло о якобы готовящейся украинской стороной провокации с использованием ядовитых веществ "для обвинения России в применении химического оружия".
Позже в Белом доме призывали быть настороже после фейков Кремля о "химическом оружии" в Украине, ведь, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, такие заявления РФ являются хитростью и предусматривают возможность применения ею химического или биологического оружия в Украине или проведения операции "под фальшивым" флагом с его использованием.
Пожалуйста, подождите...
дайте ПВО и самолеты британия, че вы ноете?
Їй-богу, аби було бажання, а людина знайдеться.
якщо вона стира з лиця землі наші міста і села...то все перестороги і попередження для маніяка і його здичавілої голодної і розлютованої невдачами орди - то тільки слова...
(ваші попередження і легкі погрози... безсилі проти їх смертоносної зброї...)
Такое даже ссср и третий рейх не позволяли
Но заявление реально смешное. Просто напомню, что после применения хим.оружия в Сирии ********* не было ровным счётом нихуя (от слова совсем). Можно же было и иначе "озабоченность высказать". Например так: В случае применения РФ химического оружия, Великобритания сразу передает Украине 50 Еврофайтеров Тайфун со всем необходимым боезапасом (экипажи автоматически получают гражданство Украины). По другому звучит, правда же?
Все равно это не мы.
І шо ви йому зробите???? ще раз стурбуєтесь?