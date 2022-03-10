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Великобритания (4255) война (46726) химическое оружие (331)

Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

Великобритания обеспокоена возможностью применения Российской Федерацией химического оружия в Украине и предупреждает, что в этом случае Кремль совершит "большую ошибку".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы очень обеспокоены потенциальным использованием химического оружия (Россией в Украине – Ред.)", - заявила она.

Трасс добавила, что Россия была замечена ранее в применении этого оружия в военных конфликтах, но использование его в Украине "станет большой ошибкой со стороны России, вдобавок к большим ошибкам, уже сделанным Путиным".

Как известно, российское министерство обороны заявляло о якобы готовящейся украинской стороной провокации с использованием ядовитых веществ "для обвинения России в применении химического оружия".

Также читайте: Россия может применить в Украине химическое оружие, - Белый дом

Позже в Белом доме призывали быть настороже после фейков Кремля о "химическом оружии" в Украине, ведь, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, такие заявления РФ являются хитростью и предусматривают возможность применения ею химического или биологического оружия в Украине или проведения операции "под фальшивым" флагом с его использованием. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї ...серйозно?
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10.03.2022 17:37
+26
для ***** немає великих і малих помилок
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10.03.2022 17:38
+19
Ниєш саме ти! А Британія дуже відчутно допомагає!
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10.03.2022 17:46
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Скільки ще тих помилок має бути?
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10.03.2022 17:37 Ответить
Мабуть поки нас перестане бути.
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10.03.2022 18:10 Ответить
Ми дуже стурбовані потенційним використанням хімічної зброї ...серйозно?
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10.03.2022 17:37 Ответить
Не правда,стурбованість залишилась з Фрау,а з вами весь світ бореться різними способами. Слова і дії можуть бути різні. Тим паче ця країна реально допомогає
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10.03.2022 17:49 Ответить
Это типа, не смогли взять штурмом, так вытравим?
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10.03.2022 17:37 Ответить
для ***** немає великих і малих помилок
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10.03.2022 17:38 Ответить
мычат ниочем
дайте ПВО и самолеты британия, че вы ноете?
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10.03.2022 17:38 Ответить
Ниєш саме ти! А Британія дуже відчутно допомагає!
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10.03.2022 17:46 Ответить
может посмотришь на разрушенный мариуполь тупица?
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10.03.2022 19:58 Ответить
Це ти підписався в кінці? Самокритично і влучно!
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10.03.2022 21:00 Ответить
Вбийте скаженну собаку пуйла поки не пізно,розбомбіть бункер
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10.03.2022 17:38 Ответить
ДеваЧка иди жарь каклеты, глубина бункера 110 метров. ***** можно только там закрыть навечно и показывать на платном канале типа ДОМ-3
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10.03.2022 17:42 Ответить
в амерів є протибункерні бомби.Заглиблюється на 60 м а потім вибухає.Був би гарний склеп з )(уйлом.
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10.03.2022 17:50 Ответить
еще надо попасть в бункер-он наверное на 500 килотонн рассчитан .
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10.03.2022 17:56 Ответить
тим шо бомбили в горах Тора-Бора
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10.03.2022 18:00 Ответить
Бимба сама в скальную породу заглубиться не сможет. Тут нужен заговор на уровне полка.
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10.03.2022 18:00 Ответить
Ля, кацап за грошенятку мамку рідну індусу в постіль підкладе.
Їй-богу, аби було бажання, а людина знайдеться.
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10.03.2022 19:05 Ответить
Дайте блин самолёты, терпилы.
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10.03.2022 17:39 Ответить
****** эти слова, каждый день бомбардировки и мне каждый день одинаково страшно за себя и семью, что это последний день, а чем они хотят убить это уже все второстепенно. Цинично да, но такая настала ужасная жизнь.
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10.03.2022 17:39 Ответить
ПВО
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10.03.2022 17:40 Ответить
И шо будет большая озабоченость?Самолёты бомбят города в центре европы в 21 все государства занимаються балабольством у них же не бомбят.
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10.03.2022 17:40 Ответить
тобто те, що відбувається нині, то ще "невелика помилка", а "ай, пустун, бешкетник!"?...
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10.03.2022 17:40 Ответить
Кажется, мир до сих пор не осознал что имеет дело с маньяком
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10.03.2022 17:40 Ответить
Нет
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10.03.2022 17:49 Ответить
ПІДНЯВШИЙ МЕЧ-ВІД МЕЧА Й ЗАГИНЕ...
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10.03.2022 17:41 Ответить
Я даже ни минуты не сомневаюсь что они и ЯО могут применить.
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10.03.2022 17:41 Ответить
расисе пофіг на всі ваші попередження...
якщо вона стира з лиця землі наші міста і села...то все перестороги і попередження для маніяка і його здичавілої голодної і розлютованої невдачами орди - то тільки слова...
(ваші попередження і легкі погрози... безсилі проти їх смертоносної зброї...)
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10.03.2022 17:41 Ответить
Где та хваленая Ми6. Почему ту крысу из бункера не достанут.
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10.03.2022 17:42 Ответить
я взалі..тобто..пздец...не розумію..стільки країн майже цілий світ..і не в змозі зупинити одного безумного..Тоді як світ буде себе захищати вподальшому від таких безумців.якщо зараз не можуть нічого зробити
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10.03.2022 17:42 Ответить
А захочет Китай коммунизм в мире установить? Китай это технологии, мощнейший ядерный потенциал в мире,финансовый монстр и миллиард бесстрашных и преданых солдат, в отличии от москалей, где воевать будут только кугуты и колхозники. И все, мир будет порабащен полностью.
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10.03.2022 17:53 Ответить
І що МЗС Британії зробить? Двійку в щоденик поставить оркам? Дуже смішно чути подібні заяви від людей які не мають впливу на ситуацію.
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10.03.2022 17:43 Ответить
Рашисты осуществили уже столько ошибок ,что им уже нечего терять ..,поэтому к теме»химическое оружие»лично я отношусь ,серьезно..
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10.03.2022 17:43 Ответить
Тут уже злочини проти людяности, а вони все про "помилки". Толерасти одбиті.
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10.03.2022 17:49 Ответить
Як же я давно цього не чув: "Ми дуже стурбовані..."
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10.03.2022 17:49 Ответить
Ну а якщо застосує, буде хоча б занепокоєння???
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10.03.2022 17:49 Ответить
Де навчання як можна спастись?Чи знову НЕ ПОВІРИЛИ??????
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10.03.2022 17:49 Ответить
Ви зараз серйозно?... які навчання? єдиний порятунок - не опинитись в зоні безпосереднього застосування... якщо трохи далі - виходити чимдуж проти вітру (якщо зона позаду) або поперек... вологий марлевий намродник та костюм рибалки по саму маківку... окуляри, що не пропускають повітря... відшукаєте?...
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10.03.2022 17:57 Ответить
Таке мелять-на голову не налазить. Все одно,що "спалювання сотень тисяч в'язнів Освенцима-велика помилка"
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10.03.2022 17:50 Ответить
Тогда придется мацкву выжечь святым огнём..
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10.03.2022 17:50 Ответить
росия каждый день совершает большие ошибки.. и где ответ НАТО на это?
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10.03.2022 17:53 Ответить
Це вже смішно, хоч противогази дайте.
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10.03.2022 17:57 Ответить
Пора уже собирать список из конвенкций ,которые нарушила рассеюшка.
Такое даже ссср и третий рейх не позволяли
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10.03.2022 17:58 Ответить
В Сирии вы это проглотили.
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10.03.2022 17:58 Ответить
и что вы сделаете? обеспокоенно озаботитетесь?
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10.03.2022 17:59 Ответить
Глибоченно занепокоєні!
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10.03.2022 18:00 Ответить
Росія застосовувала хімічну зброю в Британії, і нічого.
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10.03.2022 18:05 Ответить
Как бы грех Британию критиковать ...
Но заявление реально смешное. Просто напомню, что после применения хим.оружия в Сирии ********* не было ровным счётом нихуя (от слова совсем). Можно же было и иначе "озабоченность высказать". Например так: В случае применения РФ химического оружия, Великобритания сразу передает Украине 50 Еврофайтеров Тайфун со всем необходимым боезапасом (экипажи автоматически получают гражданство Украины). По другому звучит, правда же?
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10.03.2022 18:06 Ответить
Попередження має бути не «великою помилкою», а реальними болючими наслідками для агресора.
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10.03.2022 20:55 Ответить
Пора бить по Белгороду из Харькова и по Таганрогу из Мариуполя.
Все равно это не мы.
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10.03.2022 18:07 Ответить
застосує він хімічну зброю не сумнівайтеся. Його ж зовсім не зупиняють мирні жертви при бомбуваннях. І всю дурню яку тільки можна зробити путін завжди робить. Тому і ядерні гриби в Україні світ ще побачить. Україна зараз робить все щоб зупинити рашку. Допомогти попередити це може тільки світ, який трясеться в страху перед путіним.
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10.03.2022 18:15 Ответить
За Будапештським меморандумом, держави-гаранти, у разі застосування агресором ядерної зброї проти України, зобов'язані застосувати таку ж зброю проти агресора у відповідь пропорційно до обсягу знищеної території держави
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10.03.2022 21:01 Ответить
Сьогодні на базарі зустрів пенса знайомог. В нього дочка в Кемерово каже це Україна винувата що в них в магазинах одна капуста.
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10.03.2022 18:30 Ответить
Украина напала сама на себя....
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10.03.2022 19:17 Ответить
най тішиться, що зе капуста є! а за місяць і тої не стане
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10.03.2022 20:42 Ответить
нато і рф це два хижаки, а Україна опинилась між ними, вся надія тільки на Бога, щоб зіткнув їх лбами напряму, тоді вони відстануть від нас.
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10.03.2022 19:10 Ответить
Опять озабоченности пошли... Видимо, первый шок у них прошел, поняли, что Украина спраляется с парашей и опять взялись за своё.
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10.03.2022 19:13 Ответить
Понимать стоит так совершит ошибку ,а вы проглотите и озаботитесь
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10.03.2022 20:17 Ответить
З яких пір злочини проти людяності рахуються великою помилкою!?Шо це за ******** сюсюканя з сатаною.
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10.03.2022 20:24 Ответить
Серйозно?!!! аж страшно...
І шо ви йому зробите???? ще раз стурбуєтесь?
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10.03.2022 20:40 Ответить
 
 