Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

Великобритания обеспокоена возможностью применения Российской Федерацией химического оружия в Украине и предупреждает, что в этом случае Кремль совершит "большую ошибку".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы очень обеспокоены потенциальным использованием химического оружия (Россией в Украине – Ред.)", - заявила она.

Трасс добавила, что Россия была замечена ранее в применении этого оружия в военных конфликтах, но использование его в Украине "станет большой ошибкой со стороны России, вдобавок к большим ошибкам, уже сделанным Путиным".

Как известно, российское министерство обороны заявляло о якобы готовящейся украинской стороной провокации с использованием ядовитых веществ "для обвинения России в применении химического оружия".

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Позже в Белом доме призывали быть настороже после фейков Кремля о "химическом оружии" в Украине, ведь, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, такие заявления РФ являются хитростью и предусматривают возможность применения ею химического или биологического оружия в Украине или проведения операции "под фальшивым" флагом с его использованием.