Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов. ФОТО

Россияне не выпускают граждан из Мариуполя, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"9 дней блокады Мариуполя. Россияне не выпускают гражданских из города, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе. При этом российская артиллерия и авиация ведут ураганные обстрелы и бомбардируют жилые кварталы. Сегодня эти фото убитых прямо на улице жителей Мариуполя выложил священник Православной церкви Украины Сергей Горобцов. Десятки людей хоронят за день в траншеях, но находят не всех, потому что из-за плотных обстрелов не все уничтоженные дома есть возможность осмотреть и разобрать. Мариуполь - это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют защитников страданиями мирного населения. Смерть на улицах и в домах здесь стала обыденностью", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ