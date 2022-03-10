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Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Россияне не выпускают граждан из Мариуполя, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"9 дней блокады Мариуполя. Россияне не выпускают гражданских из города, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали   все запасы продовольствия и других ресурсов в городе. При этом российская артиллерия и авиация ведут ураганные обстрелы и бомбардируют жилые кварталы. Сегодня эти фото убитых прямо на улице жителей Мариуполя выложил священник Православной церкви Украины Сергей Горобцов. Десятки людей хоронят за день в траншеях, но находят не всех, потому что из-за плотных обстрелов не все уничтоженные дома есть возможность осмотреть и разобрать. Мариуполь - это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют защитников страданиями мирного населения. Смерть на улицах и в домах здесь стала обыденностью", - рассказал он.

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Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
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10.03.2022 18:06
+13
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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10.03.2022 18:04
+12
типа блокады ленинграда -таж самая методичка
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10.03.2022 18:08
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Это война...
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10.03.2022 18:04 Ответить
кацапи придумали новий термін... Гітлер коли йшов на совок для нього напевне то також була спецоперація.... а совок придумав якусь війну...
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10.03.2022 18:15 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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10.03.2022 18:04 Ответить
Они хотят вьіставить историю так, будто "зльіе биндерьі скорее убьют женщин и детей, чам отдадут город." Внутри страньі прокатит на ура, причем троекратное. А то, что весь мир понимает, что они устроили блокаду - ну, а что, остального мира для них все равно больше нет.
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10.03.2022 18:06 Ответить
типа блокады ленинграда -таж самая методичка
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10.03.2022 18:08 Ответить
Антифашистьі, чо!
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10.03.2022 18:12 Ответить
Німці залишили дорогу і не перекривали її. І на Нюрбезі визг з блокадою не пройшов.
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10.03.2022 19:32 Ответить
Кому цікаво що скажуть окупанти,та і хто їм повірить. Місто потрібно рятувати, немає безвихідних ситуацій. Думаю,що військові щось недопланували. Була провірена інфа про велику операцію там,але щось замовкли. Числа так 27,28.
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10.03.2022 18:13 Ответить
Це страшно,несправедливо, боляче,але при наявності переваг в живій силі,можна зробити неможливе....просто спасти місто,забравши частину охорони Зеленського. Скільки там як сказав чиновник до 100 000 солдат.
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10.03.2022 18:10 Ответить
Я розумію про що Ви!
Є одне але. Телепорта ще не винайдено. Можна туди навіть 50 тисяч відправити, але на марші їх знищать! І на даний час вважаю, що прораховуються всі можливі варіанти для зняття облоги з Маріуполя!
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10.03.2022 18:15 Ответить
Ви про що. Тих також можна знищити. Перестаньте про приречений Маріуполь, його рятувати потрібно. Я не читала,що це в принципі неможливо.
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10.03.2022 18:19 Ответить
Маріуполь ********! Це від слова бомба! Немає ППО там!
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10.03.2022 19:09 Ответить
шановна пані.
не несіть дурниць.
ні 100 ні 10 тисяч у нього немає.
знаєте чому не штурмують міста?
а тому що при штурмі, нема шансів вижити тим хто наступає.
для цього треба артпідготовка.
а після артпідготовки, вже не буде кого евакуювати.
і це все тактика нелюда путіна
без угоди двох сторін, евакуація не можлива
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10.03.2022 18:17 Ответить
Щось слаба ваша стратегія, буквально тут на Цензорі на цій неділі заспокоювали киян словами,що місто захищає Армія кількістю армії орків. Претензії тому хто сказав.
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10.03.2022 18:23 Ответить
а що, в Києві є хоч один район під орками?
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10.03.2022 18:27 Ответить
Тож і воно
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10.03.2022 18:35 Ответить
що, тож і воно?
Є в Києві орки, чи ні?
чи Вас обманули що Київ захищений?
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10.03.2022 18:43 Ответить
валентина Пісюн, той чиновник помилився на нолик... там 1000 000 в охороні, в охороні спереду..., а ще є охорони тилу, бокові, зверху й знизу... міліонів п,ять може набратись.
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10.03.2022 18:21 Ответить
німцям, на приклад,
постачання та виробництво калійних добрив для посівної в росії
на багато важливіша тема, чим звірства росії проти людяності.
у них це в крові...
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10.03.2022 18:11 Ответить
Залиште німців,вони їдуть в Румунію за українськими дітками, готуються до відключення від носіїв рашки,озброюються і вірять в вашу Перемогу. До мене підходять багато
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10.03.2022 18:16 Ответить
Дякуємо за те, але люди різні є скрізь. І комусь торгівля важливіша, це факт.
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10.03.2022 18:21 Ответить
Народ везде вас поддерживает, в Канаде все города поддерживают, требуют от правительства помочь и не просто так, а самолетами и летчиками (ихтамнетов)... но Трюдо сопли пускает и ездит руки пожимать, и при этом выделил 50 млн допомоги .... беженцев они не берут из Украины, все только на словах, при этом афганцев ввозят и все за счет государства ...
Я это к тому, что нужно отделять политиков от поддержки общества. Демократия такая вещь, большинство выбирает, но разгребать наделанное потом всем и меньшинству тоже
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11.03.2022 04:29 Ответить
Зараз хоч трохи сніжить та похолодало, та все-таки на календарі весна. А це означає, що незабаром початок городніх робіт. Просимо всіх мешканців до цього серйозно віднестися і максимально задуматися над посадкою овочів в кого є така можливість.
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10.03.2022 18:17 Ответить
Необхідно щоб Захід різко збільшив поставни нам ППО. Щоб ним було добре забезпечене кожне місто.
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10.03.2022 18:20 Ответить
прошу не путати громадян з керівництвом та транснаціональними компаніями.
люди окремо, економіка окремо, геополітичні інтереси окремо.
в україні ніхто не примушує воювати, помагати, так само як ставити мітки та зливати координати.
от і свідомі добрі німці теж є.
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10.03.2022 18:23 Ответить
Пуйло навіть не КГБіст, а по суті НКВДист. Бо його батько був активним і завзятим НКВДистом.

Дехто каже, що пуйло був його прийомним сином, але це не має великого значення. Він його виховав в НКВДистському дусі.
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10.03.2022 18:30 Ответить
ШОК фото…
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10.03.2022 18:31 Ответить
Мариуполь - Дважды Герой..
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10.03.2022 18:33 Ответить
Китай співучасник злочину! Таким мусить бути один із флешмобів!
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10.03.2022 18:53 Ответить
щоб те немите кацапйо більше не розмножувалося!
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10.03.2022 19:09 Ответить
Есть такой город в Киевской области Бородянка там обрушились дома-высотки ещё 2 марта, разбор завалов не проводился из-за обстрелов, там под завалами остались люди, дети, которые в эти минуты или умерли или умирают страшной смертью. В городе ещё остались люди, нет света связи воды и эвакуация почему-то до Бородянки не доходит второй день.
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10.03.2022 19:13 Ответить
Як би я хотів це побачити в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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10.03.2022 19:18 Ответить
Потрібні рішучі дії. ЗСУ пустило ворога через Державний кордон майже без втрат. Тепер треба швидко створювати з територіальної оборони регулярну армію. Швидко, розумно знищувати ворога як внутрішнього, так і зовнішнього по всій Україні. Терміново виходити ЗСУ на Державний кордон України. 8 років війни навчили ЗСУ швидко вбивати агресора. Знищити фашистів РФ в Україні, виправити ситуацію, отримати ПЕРЕМОГУ, потрібно за один місяць. Час пішов.
СЛАВА УКРАЇНІ.
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10.03.2022 19:45 Ответить
Пора вже зрозуміти, що метою росіян є не захоплення території, а фізичне знищення українців, що вони кожного дня і доводять.
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10.03.2022 19:46 Ответить
все, абсолютно все фільмувати, документувати, складати в одну суцільну історію, монтувати на одну лєнту і примусово показувати після війни кожному расєяніну по 10 разів, щоб розуміли і пам'ятали: кожен з них, хто "за путіна" - вбивця! і на кожному з них кров наших дітей і наших людей!
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
їм не відмитись ніколи!
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10.03.2022 20:03 Ответить
В Мартуполе необходимо резко усилить ПВО. Впечатление, что они летают без проблем.
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10.03.2022 20:03 Ответить
Дай Боже зняття блокади Маріуполя москалями.
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11.03.2022 00:25 Ответить
Прикро за одне порівняння обложеного Маріуполя із так званим "блокадним Лєнінградом", якого насправді не було! Це переконливо довів великий правдолюб М.С.Солонін (тільки зайдіть в ютуб). А наші українці вірять сталінським брехням! Мені соромно за них. До того, німці, гітлерівські солдати, були не такими жорстокими, як путлерівські кассапи (саме "кассапи", а не "кацапи").
Тяжко дивитись на бездонну трагедію міста-героя Маріуполя... Провал нашого вищого командування тут безсумнівний. Оскільки між вільним Гуляйполем та Маріуполем всього лише 100 км, то, мені здається, тисячі українців погодились би взяти участь у деблокуванні героїчного міста. Я - серед таких...
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11.03.2022 08:16 Ответить
 
 