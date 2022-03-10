Мариуполь – это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют страданиями мирного населения, - Бутусов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Россияне не выпускают граждан из Мариуполя, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"9 дней блокады Мариуполя. Россияне не выпускают гражданских из города, чтобы усилить страдания и натравить на защитников города, и для того, чтобы люди быстрее использовали все запасы продовольствия и других ресурсов в городе. При этом российская артиллерия и авиация ведут ураганные обстрелы и бомбардируют жилые кварталы. Сегодня эти фото убитых прямо на улице жителей Мариуполя выложил священник Православной церкви Украины Сергей Горобцов. Десятки людей хоронят за день в траншеях, но находят не всех, потому что из-за плотных обстрелов не все уничтоженные дома есть возможность осмотреть и разобрать. Мариуполь - это хроника геноцида. Город взяли в заложники и шантажируют защитников страданиями мирного населения. Смерть на улицах и в домах здесь стала обыденностью", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Є одне але. Телепорта ще не винайдено. Можна туди навіть 50 тисяч відправити, але на марші їх знищать! І на даний час вважаю, що прораховуються всі можливі варіанти для зняття облоги з Маріуполя!
не несіть дурниць.
ні 100 ні 10 тисяч у нього немає.
знаєте чому не штурмують міста?
а тому що при штурмі, нема шансів вижити тим хто наступає.
для цього треба артпідготовка.
а після артпідготовки, вже не буде кого евакуювати.
і це все тактика нелюда путіна
без угоди двох сторін, евакуація не можлива
Є в Києві орки, чи ні?
чи Вас обманули що Київ захищений?
постачання та виробництво калійних добрив для посівної в росії
на багато важливіша тема, чим звірства росії проти людяності.
у них це в крові...
Я это к тому, что нужно отделять политиков от поддержки общества. Демократия такая вещь, большинство выбирает, но разгребать наделанное потом всем и меньшинству тоже
люди окремо, економіка окремо, геополітичні інтереси окремо.
в україні ніхто не примушує воювати, помагати, так само як ставити мітки та зливати координати.
от і свідомі добрі німці теж є.
Дехто каже, що пуйло був його прийомним сином, але це не має великого значення. Він його виховав в НКВДистському дусі.
СЛАВА УКРАЇНІ.
а почати з військовополонених - хай дивляться і хай їм сняться кошмари щоночі!
їм не відмитись ніколи!
Тяжко дивитись на бездонну трагедію міста-героя Маріуполя... Провал нашого вищого командування тут безсумнівний. Оскільки між вільним Гуляйполем та Маріуполем всього лише 100 км, то, мені здається, тисячі українців погодились би взяти участь у деблокуванні героїчного міста. Я - серед таких...