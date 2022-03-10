РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11885 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 259 11
война (46726) СБУ (18677) Харьковщина (4123) фейк (613)

Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ, - СБУ

Российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Россия уже пытается запускать разнообразные фейки об обстреле Мариуполя. Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.

Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах"?), о которых официально говорит российское минобороны", - говорится в сообщении.

Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину, подчеркивают в СБУ.

Также читайте: Россия совершит большую ошибку, если применит химическое оружие в Украине, - МИД Британии

"Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", - отмечают в спецслужбе.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в Чебаркуль поедут бандероли. Отдельно заказной высылайте полкана захарова, а то они там в чебаркуле пока не догадываются, отчего как-то в магазинах всё поменялось.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:42 Ответить
ВСЕ ПОБУДОВАНЕ НА БРЕХНІ-НЕ ВСТОЇТЬ...
показать весь комментарий
10.03.2022 18:27 Ответить
ты меня извини, но вся ублюдочная история ублюдочной скоторуZZии веками построена на лжи и держится как-то и будет держатся к сожалению, думаешь это последняя наша война с кацапами? Лет через 20-30 опять будет .
показать весь комментарий
10.03.2022 18:37 Ответить
Да этот вариант может произойт
показать весь комментарий
10.03.2022 18:29 Ответить
https://youtu.be/TNtRlW8vjFM Мрази Европейские.
показать весь комментарий
10.03.2022 18:30 Ответить
Они с гор спустились и с деревьев слезли... и в АЭС стреляют..
показать весь комментарий
10.03.2022 18:32 Ответить
eta rozha prosto besit - on navernoe s takoi ze mordoi v sude budet mychatj - "neponimaju perevedite na russkij"
показать весь комментарий
10.03.2022 18:34 Ответить
дії розвиваються так, що потрібно мати свої дрг на всіх російських АЕС, хімзаводах та бактеріологічних центрах. і тримати коло водосховищ якусь заразу.
на всякий випадок...
і як що путіну не потрібен світ без раші то нам не потрібна раша в світі без України
показать весь комментарий
10.03.2022 18:48 Ответить
Слід просити у заходу химзахист, причому негайно!
показать весь комментарий
10.03.2022 19:07 Ответить
Дуже сильно дивує скільки сил і ресурсів витрачає українська влада на развєнчаніє руцкіх фєйкав.
Це насправді так потрібно?
показать весь комментарий
10.03.2022 19:27 Ответить
 
 