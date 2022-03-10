Большинство прихожан УПЦ МП поддерживают идею расторжения связей с РПЦ, - опрос "Рейтинга"
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63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обнародованные 10 марта результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Не поддерживает эту идею 10% опрошенных. 18% респондентов сказали, что им безразлично. Еще 9% граждан затруднились ответить.
Как отмечают социологи, идею расторжения связей с РПЦ поддерживает и большинство прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.
Опрос проводился 8–9 марта среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошены 1200 респондентов с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
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не смешите мои тапочки..
ще й слово, млять, таке придумали.
ІДЕЯ у них, ****, появилася.
не перейдуть до кінця війни, будуть правити в московії.
як що не сядуть......... у нас
А ось і "термоядерный лектора" Рашки почав перефарбовуватися у жовто-блакитних патріотів.
як іх кумір сралін
это избиратели опзж и Мураева
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-6)