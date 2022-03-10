Большинство прихожан УПЦ МП поддерживают идею расторжения связей с РПЦ, - опрос "Рейтинга"

63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют обнародованные 10 марта результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Не поддерживает эту идею 10% опрошенных. 18% респондентов сказали, что им безразлично. Еще 9% граждан затруднились ответить.

Как отмечают социологи, идею расторжения связей с РПЦ поддерживает и большинство прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

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Опрос проводился 8–9 марта среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошены 1200 респондентов с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.