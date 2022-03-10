Порошенко призвал лидеров Европейской народной партии изолировать Путина и отметил полную поддержку Президента Зеленского

Петр Порошенко во время выступления на Саммите Европейской народной партии призвал партнеров из Евросоюза сделать все, чтобы остановить безумие Путина и войну против Украины. Он подчеркнул – санкции против агрессора должны быть по-настоящему адскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии "Европейская солидарность".

"Пока ад здесь, в Украине, а не в России. Каждый день должны быть новые санкции! Каждый день полумер и колебаний приводит к десяткам потерянных жизней украинцев. Отрезать все российские и белорусские банки от SWIFT, запретить импорт энергоресурсов в ЕС. Прекратите ежедневно посылать полмиллиарда евро в Россию", – призвал Порошенко.

Пятый Президент рассказал об ужасных обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности в роддоме и детской больнице в Мариуполе.

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