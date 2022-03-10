Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00, 10.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00, 10.03.2022.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил России, находящийся на территории Украины, изолированный от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны России выплачивать денежное вознаграждение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

Вмиесте победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.