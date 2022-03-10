Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00, 10.03.2022
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00, 10.03.2022.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.
В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.
Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.
Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.
Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.
Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил России, находящийся на территории Украины, изолированный от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.
Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны России выплачивать денежное вознаграждение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.
Вмиесте победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
В любом случае, как бы там небыло, точные планы известны только им самим но то, что Мариуполь нужно срочно спасать - ФАКТ!
не топтання крємльовский улус планував а побєдний марш під гру гармошек і балалаєк
нас не відрізають від зовнішнього світу
і всі знають що Кулеба сказав
і що коняка проіржала
@prof_preobr
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4 ч
Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
А товарСч СІ ***** таки в позу поставить бо товариСчу СІ треба півтора лярда китайців годувати і їх поделки кудись продавати, а в Європі ***** буянить от він його і заспокоїть.
Французский ресторан La Maison de la Poutine заявил, что его название не имеет никакого отношения к президенту РФ Путину.
Об этом информирует портал businessinsider.com.
"La Poutine - это картофель фри, ******* сырным творогом и соусом. Это не имеет ничего общего с Путиным", - подчеркнули кулинары.
Ресторан пытается очистить свое имя после того, как столкнулся с путаницей вокруг La Poutine (путина), его фирменного блюда и президента россии, лидера, объявившего о вторжении в Украину чуть более двух недель назад.
"La Maison de la Poutine", или "Дом путины", написал в Твиттере, что получил " много звонков с оскорблениями и даже угрозами" по поводу одноименного блюда.
"Поэтому считаем необходимым напомнить, что La Maison de la Poutine не имеет отношения к российскому режиму и его лидеру", - говорится в твите.
На нем был логотип ресторана, смайлик в виде сердца и украинский флаг.
Кроме того, ресторан предложил свою поддержку "украинскому народу, который мужественно борется за свою свободу против тиранического российского режима".
На прошлой неделе и квебекский ресторан Le Roy Jucep заявил, что удаляет слово "путин" из своего бренда в знак протеста против вторжения, сообщает канадская ежедневная газета Ottawa Citizen.
Закусочная, которая утверждает, что изобрела La Poutine, сообщила, что блюдо будет называться "сырная подливка с картофелем фри".
ПУТИН
ПУТИН м. ломотная боль в пояснице (lumbago?), от которой заговаривают, кладя поперек порога и присекая кремнем.
Отже, аби позбавитися путіна, треба покласти його поперек порога і присікти каменем. по голові? чи куди попало, коли маєш час і натхнення?
если честно... я не кровожаден...и даже когда-то считал себя гуманным и сердобольным...
но видит Бог... ***** заслужил чтоб его рвали по кускам и присыпали солью...(пардон)
Владелец пекарни Илья Левин написал донос на «Свободные новости» из-за «негативной повестки» «Сейчас наша страна находится под беспрецедентным внешним давлением. В связи с этим непонятна позиция некоторых СМИ, в том числе, и региональных. Которые пытаются нагнетать панические настроения, играя тем самым на пользу недругам нашего государства. Чего они этим пытаются добиться? Может, заработать себе иностранный паспорт?.......... https://fn-volga.ru/news/view/id/181607
"щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України"
Без питань - повна довіра ЗСУ та ТерОбороні але залишаю за собою право на скептично-обережне ставлення до політичної гілки влади.
Багато розбіжностей між їхніми заявами і реальним станом справ. Ще більше не відверто шкідливих заяв стосовно тих союзників України, які докладають максимально можливі зусиля в допомозі і підтримці народу України.
Жителі Шестовиці кажуть, що командири пробують наказувати солдатам, але їх не слухаються. Їх явно кажутьщ вдома їх посадять чи розстріляють, тому є бажання зробити так, як мільони їх предків у 1 Світову і 2 Світову (здатися у полон).