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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00, 10.03.2022

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00, 10.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00, 10.03.2022.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева стойко удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам. С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий России, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил России, находящийся на территории Украины, изолированный от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны России выплачивать денежное вознаграждение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений. В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

Вмиесте победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+26
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10.03.2022 19:10
+20
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
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10.03.2022 19:11
+17
спецура предаёт привет и говорит нету у рузге пансыря а рузге без пансыря с нож в жопа лежит
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10.03.2022 19:21
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Що по півдню? Орки там топчуться як в себе дома і намагаються пройти на Дніпропетровську область. Ймовірно вони хочуть Кривий Ріг.
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10.03.2022 19:07 Ответить
Хочуть вони багато, але там поки просто відволікають наші сили, розтягують, як під Білорусією і Одесою.
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10.03.2022 19:12 Ответить
боюсь какбы не наоборот, Киев - отвлекающий маневр.... а захватывают они Пiвдень, шоб был и свет и вода крисчанам... туда заходят нормально одетые, а на Киев и Харьков бросают бомжей и срочников....

В любом случае, как бы там небыло, точные планы известны только им самим но то, что Мариуполь нужно срочно спасать - ФАКТ!
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10.03.2022 19:52 Ответить
ви самі відповіли - "топчуться"
не топтання крємльовский улус планував а побєдний марш під гру гармошек і балалаєк
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10.03.2022 19:44 Ответить
ну. слава Богу ми всі на з,язку та в неті.
нас не відрізають від зовнішнього світу
і всі знають що Кулеба сказав
і що коняка проіржала
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10.03.2022 19:09 Ответить
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10.03.2022 19:10 Ответить
ото так хероїрашкі ...з нациками воюють...
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10.03.2022 19:13 Ответить
У росиянцев из ВКС вдруг перестали открывается парашюты. Не думаю, что они камикадзе . Просто их командиры решили что мертвый летун лучше чем пленный.
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10.03.2022 19:20 Ответить
Суки зосередились не 3х напрямках і гатять, в інших намагаються тримати позиції. Палити їх, слава партизанам, ЗСУ і т.д.
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10.03.2022 19:11 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
4 ч



Глава МИД Китая сегодня: война в Украине должна быть остановлена как можно скорее. Так и сказал - "война".
Путинисты, даже ваш любимый Китай не верит наглому вранью Путина и его холуёв о том, что никакой войны нет.
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10.03.2022 19:11 Ответить
Да а чем Китай им поможет, разве что броники с алиекспреса будет продавать.
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10.03.2022 19:18 Ответить
У кацапів тепер тільки один шлях, стати повією Китаю.
А товарСч СІ ***** таки в позу поставить бо товариСчу СІ треба півтора лярда китайців годувати і їх поделки кудись продавати, а в Європі ***** буянить от він його і заспокоїть.
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10.03.2022 19:39 Ответить

Французский ресторан La Maison de la Poutine заявил, что его название не имеет никакого отношения к президенту РФ Путину.
Об этом информирует портал businessinsider.com.
"La Poutine - это картофель фри, ******* сырным творогом и соусом. Это не имеет ничего общего с Путиным", - подчеркнули кулинары.

Ресторан пытается очистить свое имя после того, как столкнулся с путаницей вокруг La Poutine (путина), его фирменного блюда и президента россии, лидера, объявившего о вторжении в Украину чуть более двух недель назад.
"La Maison de la Poutine", или "Дом путины", написал в Твиттере, что получил " много звонков с оскорблениями и даже угрозами" по поводу одноименного блюда.
"Поэтому считаем необходимым напомнить, что La Maison de la Poutine не имеет отношения к российскому режиму и его лидеру", - говорится в твите.
На нем был логотип ресторана, смайлик в виде сердца и украинский флаг.



Кроме того, ресторан предложил свою поддержку "украинскому народу, который мужественно борется за свою свободу против тиранического российского режима".

На прошлой неделе и квебекский ресторан Le Roy Jucep заявил, что удаляет слово "путин" из своего бренда в знак протеста против вторжения, сообщает канадская ежедневная газета Ottawa Citizen.

Закусочная, которая утверждает, что изобрела La Poutine, сообщила, что блюдо будет называться "сырная подливка с картофелем фри".
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10.03.2022 19:23 Ответить
Круто! Ще одне свідчення, що Пуйло через геноцид став токсичним для всього світу!
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10.03.2022 19:29 Ответить
Толковый словарь Даля онлайн
ПУТИН

ПУТИН м. ломотная боль в пояснице (lumbago?), от которой заговаривают, кладя поперек порога и присекая кремнем.
Отже, аби позбавитися путіна, треба покласти його поперек порога і присікти каменем. по голові? чи куди попало, коли маєш час і натхнення?
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10.03.2022 19:56 Ответить
а как это "присекая камнем" ? (уже молчу про... поперек порога)))
если честно... я не кровожаден...и даже когда-то считал себя гуманным и сердобольным...
но видит Бог... ***** заслужил чтоб его рвали по кускам и присыпали солью...(пардон)
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10.03.2022 20:43 Ответить
одне другому не заважає
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10.03.2022 21:15 Ответить
поперек порога? Тогда еще и дверью изо всей силы у*бать, хорошо если дверь стальная, бронированная
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10.03.2022 20:48 Ответить
А ще Puten німецькою ґиндик. Наші так і вимовляють: филе путина, ножка путіна. Розібрали його в німцях на м'ясо, коротше!
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10.03.2022 22:10 Ответить
Кацапы уже в "жопе",только до них не дошло из-за скудоумия!
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10.03.2022 19:17 Ответить
не, они уже понимают, просто не осознают ее глубины.....
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10.03.2022 20:03 Ответить
.....................Павлик Морозов жив .........
Владелец пекарни Илья Левин написал донос на «Свободные новости» из-за «негативной повестки» «Сейчас наша страна находится под беспрецедентным внешним давлением. В связи с этим непонятна позиция некоторых СМИ, в том числе, и региональных. Которые пытаются нагнетать панические настроения, играя тем самым на пользу недругам нашего государства. Чего они этим пытаются добиться? Может, заработать себе иностранный паспорт?.......... https://fn-volga.ru/news/view/id/181607
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10.03.2022 19:19 Ответить
ну все правильно - як дєди заповідали. а потім невдоволений невипеченим хлібом, напише на пекаря лєвіна. Так самі себе і зїдять.
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10.03.2022 19:59 Ответить
Россияне начинают покидать Карабах
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10.03.2022 19:20 Ответить
а це - погано
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10.03.2022 20:00 Ответить
Ну да. Могут на нас кинуть...
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10.03.2022 20:26 Ответить
спецура предаёт привет и говорит нету у рузге пансыря а рузге без пансыря с нож в жопа лежит
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10.03.2022 19:21 Ответить
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10.03.2022 19:27 Ответить
В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон... Може через мегафон їх збирати із наказом здатись?
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10.03.2022 19:26 Ответить
Я не понял ,белорусы ,что тоже начали воевать против нас .Волинь это ведь западная Украина и граница с Белорусью .Что то я не слышал чтобы здесь велись боевые действия или был прорыв белорусских войск
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10.03.2022 19:33 Ответить
Соседка/знакомая из-под Броваров (родилась в Луганске если что): «дом ходил ходуном. Когда поняли, что там колонну наши уничтожают., то перестали бояться и так радовались, так радовались … Потом ещё по дороге лупили, мы тоже радовались, хоть и дорогу разбили». Нас не победит
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10.03.2022 19:36 Ответить
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ

"щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України"

Без питань - повна довіра ЗСУ та ТерОбороні але залишаю за собою право на скептично-обережне ставлення до політичної гілки влади.
Багато розбіжностей між їхніми заявами і реальним станом справ. Ще більше не відверто шкідливих заяв стосовно тих союзників України, які докладають максимально можливі зусиля в допомозі і підтримці народу України.
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10.03.2022 19:39 Ответить
Колона в Шестовиці (близько 100 машин) доїхала по чернігівській об`їзній до знищенного мосту через Десну і зупинились. В принципі, вони могли б піти багато куди: на Чернігів, на Славутич, на Гончарівське (де базується 1 танкова бригада ЗСУ) або повернутися назад у Білорусь через Ріпки. Але вони стоять в Шестовиці і нічого не роблять.
Жителі Шестовиці кажуть, що командири пробують наказувати солдатам, але їх не слухаються. Їх явно кажутьщ вдома їх посадять чи розстріляють, тому є бажання зробити так, як мільони їх предків у 1 Світову і 2 Світову (здатися у полон).
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10.03.2022 19:52 Ответить
 
 