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Израиль продолжит усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров", - премьер Беннет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Израиль продолжит усилия, чтобы перевести Украину и РФ

В правительстве Израиля заявили, что будут прилагать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь. Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Также читайте: Зеленский поблагодарил премьера Израиля Беннета за посреднические усилия в налаживании переговорного процесса

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
допомога зброєю дуже посприяє усадженню кацапів за стіл переговорів
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10.03.2022 19:31
+31
Нехай краще ведуть переговори з Палестиною.
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10.03.2022 19:33
+23
банальщина така,що аж гидко.А платіжні кацапські картки хто приймає? Миротворці хрєнові.
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10.03.2022 19:32
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Правила форума Совет форумчан
допомога зброєю дуже посприяє усадженню кацапів за стіл переговорів
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10.03.2022 19:31 Ответить
численный перевес в современном вооружении - неоценимый аргумент в любом споре о мире !!
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10.03.2022 19:33 Ответить
ПОШЛИ НА Х. Й ! ************* И ПОДРАШИСТНИКИ , ДАЖЕ ЗАБЗДЕЛИ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ Зеленскому выступить в своем сенате
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10.03.2022 19:46 Ответить
не дадуть вони зброю.... ні тайно ні явно...
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10.03.2022 20:24 Ответить
Монголія мусить ввести санкції проти Білорусі
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10.03.2022 19:32 Ответить
Я не розумію за кого він мазу тримає? За дітовбивць рашистів?
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10.03.2022 19:32 Ответить
И оставить захваченніе территории за расисей?
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10.03.2022 19:32 Ответить
і чекати як залижуть рани щоб знову на нас полізли з тих територій, тепер вже абсолютно ясно для чого був потрібен їм Крим, щоб на нас напасти і це все для чого він їм потрібен.
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10.03.2022 19:41 Ответить
банальщина така,що аж гидко.А платіжні кацапські картки хто приймає? Миротворці хрєнові.
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10.03.2022 19:32 Ответить
Нехай краще ведуть переговори з Палестиною.
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10.03.2022 19:33 Ответить
Что такое палестина?
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10.03.2022 19:38 Ответить
у древних римлян нужно спросить что они имели в виду
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10.03.2022 19:42 Ответить
Это временно оккупированная израилем территория
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10.03.2022 21:29 Ответить
О... еще один знаток исторических и геополитических событий
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10.03.2022 22:36 Ответить
Санкции вводите против россии.
А так только трепитесь, партнёры россии.
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10.03.2022 19:33 Ответить
переводьте з поля боя РФ в Гаазький суд
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10.03.2022 19:34 Ответить
ПНХ
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10.03.2022 19:35 Ответить
На фото ручку держит, с пальчиком вверх.
Заморозить и помочь путину вот что хотите.
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10.03.2022 19:35 Ответить
Украинцев уже никто не остановит, до освобождения всей территории Украины и включая Крым и Донбасс!!!
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10.03.2022 19:36 Ответить
Не пускати цих піздюків до Умані , один хасид один пзрк
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10.03.2022 19:36 Ответить
G2, коли голодомор признаєте?
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10.03.2022 19:36 Ответить
ну так може вони теж з палестиною домовляться, на "компроміс" підуть, плистиньці хочуть їх знищити, кацапи нас, який тут компроміс?
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10.03.2022 19:36 Ответить
Не довіряю я Ізраїлю. Вони на стороні кабаєва через Сирію.
Дозволити їм домовлятись за нас це найприкріша дурість.
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10.03.2022 19:38 Ответить
Вони самі за себе
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10.03.2022 19:49 Ответить
Тоді не треба брехати.
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10.03.2022 19:51 Ответить
Брехня у політиці це засіб. Не гірший, але й не кращий за щиру правду. Політика це різновид дипломатії, а дипломатія - продовження війни, де надурити ворога це благо дл. Має значення майстерність, з якою політик використовує наявні засоби, а не те, які вони з моральної точки зору.
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10.03.2022 20:13 Ответить
Яка нам з того користь ?
Не можу зрозуміти.
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10.03.2022 20:14 Ответить
пол Украины в войсках РФ, он думает Украинцы так вот остановятся воевать с оккупантами??? Украина примет от РФ только один дипломатический документ - это полная и безоговорочная капитуляция России!!!
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10.03.2022 19:38 Ответить
Велика дяка ізраїльським добровольцям за підтримку.
Влада Ізраїлю викликає, м'яко кажучи, розчарування
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10.03.2022 19:39 Ответить
Бояться *****
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10.03.2022 19:41 Ответить
Навпаки. Вони роблять саме те, чого в першу чергу потребує їх нарід: Ізраїль понад усе.
Безпека. Забезпеченість. Заможність.
І в Україні , і в москві іх турбує перш за все єврейська громада. Дивно, якби це співпадало із потребами України.
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10.03.2022 19:47 Ответить
Потім письменник єврейського походження говорить про триєдиний нарід. Я розумію, що у низ рідня в Києві, але це не дає право братати нас з кацапами.
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10.03.2022 19:52 Ответить
Росіский письменник. Акунін.
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10.03.2022 19:52 Ответить
Отож, що письменник. Белетрист, а не історик.
Будь хто може вигадувати казна-що. Та не всі вигадки заслуговують на увагу звичайних українців.
Але тут, сподіваюся, пролягла червона лінія на найближчі 30-40 років.
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10.03.2022 20:00 Ответить
Але ж вони так і нав'язують нам братство.
Головне щоб у двох країнах євреям добре жилось. І ми завжди маємо їм поступатись чи як ?
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10.03.2022 20:16 Ответить
Братам маємо постійно бити морди. Тоді ніхто не буде нав'язуватися в брати.
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10.03.2022 20:19 Ответить
У такому випадку, хай займаються собою, а не лізуть туди, куди їх ніс не влазить.
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10.03.2022 19:54 Ответить
То вони (влада) "собою" і займаються. Це ви сприймаєте їх активність як наміри щодо нас. Але це помилкове судження, на чому я й наголошую.
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10.03.2022 20:03 Ответить
Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать. (Голда Меир)

Вот настоящая дочь еврейского народа, а не какие то подпутлеровцы



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10.03.2022 19:41 Ответить
То вона була-ж народжена в Україні. От мабуть і читала "правильні" книжки і стала тим, ким стала.

А нинішній Ізраїль остаточно перетворив свій народ в гешефт-націю і щоб не втратити свої інтереси сам домовляється с людожером, ще й Україну до того схиляє.
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10.03.2022 19:53 Ответить
Питання виникло... а чому Ізраїль постійно воює, а не вирішував усе за столом переговорів?
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10.03.2022 19:42 Ответить
А что ему решать если они захватили земли Палестины?
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10.03.2022 19:45 Ответить
А что с переговорами между Израилем и русским арабским миром?
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10.03.2022 19:42 Ответить
Хлопці, не верзіть казна що в коментарях.
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10.03.2022 19:42 Ответить
А зачем,чтоб пуйло нам повторило свои условия ?
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10.03.2022 19:42 Ответить
.
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10.03.2022 19:43 Ответить
Розпад параші буде набагато гіршим - скоріш накшталт Сомалі - з певною кількістю невизнаних територій без централізованої влади та визначених кордонів...
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10.03.2022 19:57 Ответить
Ну що ж, тоді мабуть під час ДСВ теж була ситуація, а не геноцид...
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10.03.2022 19:44 Ответить
Израиль за себя боится - в связи с санкциями в отношении к ********* некоторые санкции для Ирана могут смягчить - в частности в нефтяном секторе,а это приток денег и естественно возможное ускорение ядерной программы...Так что не обольщайтесь - за Украину они точно не будут - скорее навредят чем помогут!
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10.03.2022 19:44 Ответить
нафталі, ви вже 50 років воюєте це раз і по друге де бувби боговибраний нарід, якби США у свій час не пічкали його зброєю і коштами.
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10.03.2022 19:45 Ответить
Нажаль Україні в даний час потрібно будувати державність накшталт Ізраілю. Нам треба об'єднатись та крушити рашку. Іншого виходу немає
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10.03.2022 19:50 Ответить
Допоможіть зброєю і ми самі з москалями швидше домовимось, бо ви там у себе навіть з куполом над головою домовитись не можете.
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10.03.2022 19:48 Ответить
Німці допомагають Росії і роблять вигляд, що підтримують Україну. https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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10.03.2022 19:49 Ответить
Які переговори, дайте ззброю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 19:50 Ответить
Пошли вы ***** с переговорами. Лучше бы дали Железный купол.ЗРК. Напереговаривались уже с москалями.Пока кацапский карабль не потопили кацапы ***********. Еще один потопить надо.
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10.03.2022 19:51 Ответить
Дякуємо, але є вже достатньо помічників. Мабуть краще буде якщо Україна вирішить це питання без вашої "допомоги".
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10.03.2022 19:51 Ответить
Кацапи ніколи - НІКОЛИ - добровільно не підуть з захоплених селищ, об'єктів, територій - це ж і дебілу ясно, я особисто не пам'ятаю прецедентів в історії, тому переговори про якийсь статус кво на даний момент - це втрата Херсонщини, більшої частини Запорізьської області(включно с ЗАЕС!), чималих частин Київщини, Чернігівщини, Харківщини та деяких інших областей - це тупа підстава людей, населення цих територій, що виходили на проукраїнські мітінги з надією на скору деокупацію - їх буде закатовано, або просто запроторено до таборів на максимальні терміни, що бачили останні 8 років в лугандоні і Криму. Тому ніяких переговорів без позиції сили, жодних переговорів з підписанням якихось "угод" з агресором, поки принаймні останній населенний пункт України, що належав Україні на 01.01.2014 буде звільнено від рашистів. Окрім угоди про капітуляцію агресора, звісно.
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10.03.2022 19:55 Ответить
Будь-які перемовини з кацапами - це відтягування часу для Мордору. Вони зупиняться лише тоді, коли останній орк впаде з простреленою головою. Краще надайте ЗСУ більше летальної зброї, ПЗРК і не заважайте Україні знищувати всесвітнє Зло.
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10.03.2022 19:56 Ответить
жи2 з ілюмінатами і санкціонувала цю бійню
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10.03.2022 19:59 Ответить
всю ж-дву з України вигнати після перемоги і сЦадіка їхнього з Умані викинути в канаву!
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10.03.2022 20:00 Ответить
Пізно! Смерть цапам!
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10.03.2022 20:02 Ответить
О , еще один. Такой как Китай.

Вместо того, чтобы говорить " россия, прекрати войну", он говорит " нужно садиться за стол переговоров".

Так мы и так на те переговоры ездим.

И что?

путин ставит невыполнимые требовани
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10.03.2022 20:03 Ответить
сьогодні сиділи, і що? падли з України йти не хочуть.
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10.03.2022 20:05 Ответить
Не понимаю, какими могут быть переговоры во время экзистенциальной войны? Пу сказал четко: эта война должна решить украинский вопрос. Адольф так же говорил, но о евреях.
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10.03.2022 20:06 Ответить
прем'єр ізраілю,ви признали совєтським союзом геноцид проти України?
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10.03.2022 20:08 Ответить
Ребята, вам поверить-себя обдурить. Вы вторые в мире после свинособ@к кому верить нельзя.
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10.03.2022 20:09 Ответить
І чим ближче парашка буде до військового провалу, тим більше буду ось таких охочих переговорників.
В перший тиждень війни ніхто допомагать з перемовами якось не поспішав.
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10.03.2022 20:10 Ответить
Томущо в перший тиждень спасати Україну ніхто не поспішав, а зараз вже йдеться про існування Роісі.
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10.03.2022 20:15 Ответить
***, какой позор для страны которая помнит Голду Меер, Ариэля Шарона, Ицхака Рабина.
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10.03.2022 20:11 Ответить
А чого це свого часу, коли йшлося про саме існування Ізраїлю, замість того, щоб сісти за стіл переговорів, раздовбав Сирію та Єгіпет?
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10.03.2022 20:13 Ответить
Мама засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска активно підтримує Україну. Знаменита дієтологиня та письменниця Мей Маск дала інтерв'ю у вишиванці, в якому закликала НАТО закрити небо над Україною.
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10.03.2022 20:14 Ответить
Кльово коли самі круті люди світу підтримують Україну.
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10.03.2022 20:15 Ответить
Он что не заметил,что сегодня уже сидели министры иностранных дел за одним столом и вели переговоры…После переговоров каждая сторона высказа своё мнение по проведению дальнейших переговоров..Проблема не в том ,чтобы сесть за один стол ,проблема в том,чтобы это не стало «главное посидели ,освятили свою сторону ведения дел и требования и разбежались»Не надо вести встречи ,которые ни к чему не ведут ..Всему своё время и когда придёт время конструктивных и окончательных решений ,то «пу»сам попросит Зеленского сесть за один стол…не нужен будет никакой посредник .
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10.03.2022 20:24 Ответить
А как вы представляли проведение переговоров? Что Лавров, пед Кулёбой перуары начнёт бить?
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10.03.2022 21:49 Ответить
Я написала в комменте ,как я представляю ..ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ и когда это время наступит ,то «лавров»не только пируэты танцевать будет ,но и пыль с туфель Кулебы смахивать будет…и для это посредники в лице Бенета или другихбудут не нужны…
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10.03.2022 22:04 Ответить
ой-вей!! гвалт! гезлунім!
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10.03.2022 20:26 Ответить
Да-да. Мы слышали про "план беннета". Иди на... гуZZкий корабль.
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10.03.2022 21:00 Ответить
Хай ідуть за російським кораблем, думаю Господь все бачить і ця дебільна держава дуже швидко зникне.
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10.03.2022 21:14 Ответить
План " хитрых пацанов" - сдать Крым и Донбасс и стать нейтральными, сдайте свои территории арабам и идите вслед за русским кораблем!!😡😡😡
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10.03.2022 21:35 Ответить
Хай з Палестиною домовляються
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10.03.2022 21:42 Ответить
Шоб тебе это США вместо реальной помощи во время наступления арабов говорили.....
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11.03.2022 00:12 Ответить
предложи вернуть западный берег Иордана или часть Иерусалима ТЕБЯ УРОД УТОПЯТ в ГОВНЕ УРОД рашисты уничтожают еврейскую святыню БАБИЙ ЯР не знал
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12.03.2022 11:21 Ответить
 
 