Израиль продолжит усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров", - премьер Беннет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В правительстве Израиля заявили, что будут прилагать усилия, чтобы перевести Украину и РФ "с поля боя за стол переговоров".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я говорил сегодня с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации между Россией и Украиной, а также об усилиях по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Мы договорились поддерживать связь. Израиль продолжит действовать, чтобы предотвратить кровопролитие и перевести стороны с поля боя за стол переговоров", - сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
Топ комментарии
+32 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий10.03.2022 19:31
+31 Алексей Музыка a818500e
показать весь комментарий10.03.2022 19:33
+23 Jose Rodriguez Gacha
показать весь комментарий10.03.2022 19:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А так только трепитесь, партнёры россии.
Заморозить и помочь путину вот что хотите.
Дозволити їм домовлятись за нас це найприкріша дурість.
Не можу зрозуміти.
Влада Ізраїлю викликає, м'яко кажучи, розчарування
Безпека. Забезпеченість. Заможність.
І в Україні , і в москві іх турбує перш за все єврейська громада. Дивно, якби це співпадало із потребами України.
Будь хто може вигадувати казна-що. Та не всі вигадки заслуговують на увагу звичайних українців.
Але тут, сподіваюся, пролягла червона лінія на найближчі 30-40 років.
Головне щоб у двох країнах євреям добре жилось. І ми завжди маємо їм поступатись чи як ?
Вот настоящая дочь еврейского народа, а не какие то подпутлеровцы
А нинішній Ізраїль остаточно перетворив свій народ в гешефт-націю і щоб не втратити свої інтереси сам домовляється с людожером, ще й Україну до того схиляє.
русскимарабским миром?
Вместо того, чтобы говорить " россия, прекрати войну", он говорит " нужно садиться за стол переговоров".
Так мы и так на те переговоры ездим.
И что?
путин ставит невыполнимые требовани
В перший тиждень війни ніхто допомагать з перемовами якось не поспішав.