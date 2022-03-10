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Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты, – Генштаб ВСУ

Личный состав вооруженных сил РФ, находящийся на территории Украины, напуган возможностью остаться без денежного довольствия из-за наложенных на Россию санкций.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил России, находящийся на территории Украины, изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны России выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", - говорится в сообщении Генштаба.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
може, на дорожніх табличках курс долара до рубля писати?..
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10.03.2022 20:00
+46
***** бомжам зарплаты, если им уже подвезли крематории?
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10.03.2022 20:01
+40
Гівняні фашисти.
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10.03.2022 19:59
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Гівняні фашисти.
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10.03.2022 19:59 Ответить
я бы сказал, недоделанные
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10.03.2022 21:49 Ответить
Я бы поддержал
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11.03.2022 12:44 Ответить
ці ***** переплюнули фашистів, тому вони рашисти.
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10.06.2022 13:13 Ответить
Ну так ****, пообіцяйте їм в 5 разів більше плюс громадянство німеччини і нехай складають зброю і здають техніку!
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10.03.2022 20:00 Ответить
Чому до нас,ми не обіцяли їм гроші, а ви так. Ворога треба знищувати,а не мотивувати
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10.03.2022 20:07 Ответить
Бо німці як були підарасами та фашистами, такими вони й залишилися.
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10.03.2022 20:16 Ответить
Нажаль так!
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10.03.2022 20:43 Ответить
да табличка по фронту за 1 бакс 900 рублей и сразу СДАЕМСЮ!!!!!
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10.03.2022 21:05 Ответить
Франція передала Україні безконтактні детонатори для CAESAR, а де допомога від Німеччини?
https://t.me/informnapalm/9280

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10.06.2022 13:10 Ответить
може, на дорожніх табличках курс долара до рубля писати?..
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10.03.2022 20:00 Ответить
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10.03.2022 20:07 Ответить
Не поможет, для орков это будет высшая математика.
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10.03.2022 20:16 Ответить
деньги считать самые безграмотные слои населения. это такой себе парадокс тотальной безграмотности.
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10.03.2022 20:46 Ответить
Не виплатять, а тим що обіцяли долари точно пошлють за корабльом
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10.03.2022 20:00 Ответить
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10.03.2022 20:00 Ответить
***** бомжам зарплаты, если им уже подвезли крематории?
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10.03.2022 20:01 Ответить
Не БОМЖам, а БОМЗам - без определенного места захоронения
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10.03.2022 20:23 Ответить
им бесплатно пустыми бутылками выдадут зарплату чтоб удобно было сидеть
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10.03.2022 20:56 Ответить
А как же отдать жизнь за идею, за расею матушку и свободный дамбас?
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10.03.2022 20:01 Ответить
Пацаны, не переживайте. Каждому положим в карман по монетке.
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10.03.2022 20:01 Ответить
и закопаем на Поле Чудес
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10.03.2022 21:50 Ответить
лучше по паре семян, чтобы хоть что-то с куска зелёного говна проросло
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10.03.2022 23:23 Ответить
Русские свиньи, сдавайтесь. Вы останетесь жить. К пасхе на колбасу у нас есть свои свиньи повкуснее, чем вы.
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10.03.2022 20:01 Ответить
Сравнивать такое полезное для человека животное как свинья с московитами?
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10.03.2022 20:17 Ответить
Пусть не сомневаются даже, лаптями, ягелем и боярой родина завсегда отдаст долги.
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10.03.2022 20:01 Ответить
Ну на крайний случай, вдовы всё получат, не переживайте орки
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10.03.2022 20:07 Ответить
Та выплатят ,напечатают и выплатят ,чЮмоНданами при чём ,булка хлебушка - чЮмондан рЮблей .
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10.03.2022 20:01 Ответить
разве на учениях платят деньги?
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10.03.2022 20:01 Ответить
Свинцом.
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10.03.2022 20:15 Ответить
абсолютно точная информация - ничего не выплатят, потому что их туда послали не для того, чтобы платить, а для того чтобы прикопать..., а нет оккупанта, нет и проблемы, а бабки можно сэкономить...
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10.03.2022 20:01 Ответить
У села Севериновка Киевской области, примерно в 30 км южнее Белой Церкви две российские военные колонны устроили перестрелку. По предварительным данным обе группировки приняли друг друга за противника. В резульатет 9 подбитых танков и 4 БТР. Много убитых и раненых
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10.03.2022 20:02 Ответить
Теж непоганий варіант. )
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10.03.2022 20:05 Ответить
в реалиях современной войны френдлифайа это неизбежная данность
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10.03.2022 20:08 Ответить
"Южнее Белой церкви" - неплохая попытка)) это типа уже почти полстраны взяли и Киев практически в кольцо замкнули? так, провокатор?

по факту такое село Севернее Белой Церкви
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10.03.2022 20:12 Ответить
Это было 4 марта
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10.03.2022 20:27 Ответить
южнее Белой Церкви??
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10.03.2022 21:51 Ответить
родина сказала сдохнуть
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10.03.2022 20:02 Ответить
В Овручі за 4 дні ліквідували наслідки бомбардувань: 19 будинків пошкоджені.
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10.03.2022 20:02 Ответить
Почему не выплатят? В рублях все будет. По курсу - одна контузия - мешок картошки, пулевое - два кило бананов, день без еды - пачка сигарет, ну а если погиб - бинго, семье 30% ипотеки спишут (при условии, что молчать будут)
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10.03.2022 20:03 Ответить
для того щоб списати, вони її мають якось отримати, а хто ж тепер дасть
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10.03.2022 21:51 Ответить
і лікувати їх особливо теж не збираються, за виплати по інвалідності теж можуть забути.
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10.03.2022 20:03 Ответить
Достаточно одной таблэтки. Свинцовой.
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10.03.2022 20:25 Ответить
Зачем им деньги, когда в магазинах винторогии товаров нет, ну тупые.
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10.03.2022 20:03 Ответить
На Дніпропетровщині тероборона, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.
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10.03.2022 20:03 Ответить
А в горщику знайшли древню статуетку

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10.03.2022 20:17 Ответить
Смерть цапам!
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10.03.2022 20:04 Ответить
Зарплату виплатять, купите п'ять рулонів туалетної бумаги)))
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10.03.2022 20:04 Ответить
Два.
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10.03.2022 20:08 Ответить
Метра
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10.03.2022 20:10 Ответить
Каждому
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10.03.2022 20:22 Ответить
Ниже уровня земли
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10.03.2022 20:32 Ответить
А те из них кто останется в живых будут завидовать мертвым!
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10.03.2022 20:06 Ответить
выплатят фантиками
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10.03.2022 20:06 Ответить
Не треба недооцінювати таке. Російський крепосний буде терпіти скільки завгодно побоїв доти, поки барін його годує. Россійська стабільніть. Гарантоване майбутнє. А ось коли не годують... Крепосний бере вили та... обирає собі нового баріна.
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10.03.2022 20:07 Ответить
Расчет по полной .Пацан сказал пацан сделал ..
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10.03.2022 20:09 Ответить
А бодай вам добра не було зелені! - "Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил рф, який знаходиться на території України, ізольований від об'єктивної інформації..." ТО РОБИТЬ їм цю Інформацію! Крізь! На їх частотах, радіо запустить, сигнал ТБ розкодуйте, Старлінком покрийте де вони сидять, спам смс робіть... Невже не здогадались запустити подання правди за цю війну??
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10.03.2022 20:09 Ответить
У кацапів начальство телефони позабирало ще до входження на територію України.
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10.03.2022 20:24 Ответить
Вони мародерять, отже розжилися телефонами та іншими засобами прийому інфи... Ось, навіть із перехоплень було чути як окупант дружині за українські телеканали казав
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10.03.2022 20:56 Ответить
Страх у них правильный…пусть ещё боятся того ,что их преднамеренно пошлют на верную смерть ,чтобы меньше платить или вообще не платить зарплаты.
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10.03.2022 20:10 Ответить
Ви, підори, ще доживіть до тієї зарплати.
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10.03.2022 20:10 Ответить
Дивно що не панікують, що без сраки залишаться.
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10.03.2022 20:10 Ответить
в лігу сексуальних реформ... там заплатять..
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10.03.2022 20:11 Ответить
Все нутро цих паскуд, військові переживають тільки за гроші, а їхні дружини, переживають що тепер скільки не соси, а насосеш тільки на стару Нокія
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10.03.2022 20:11 Ответить
я думаю что об этом мордве наименьшее нужно волноваться. дохлым кассабам деньги не нужны.
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10.03.2022 20:12 Ответить
Зарплату платить никто не будет для ***** вы трупы сдавайтесь хоть с голоду не подохните...
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10.03.2022 20:17 Ответить
а некоторых удмуртов можно еще и попробовать продать ватным самкам, по частям продать.
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10.03.2022 20:20 Ответить
Да не. Ваших 7 млн. мамки получат. Только что они за них купят?
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10.03.2022 20:21 Ответить
Мамкам скажут пропал без вести. Может на сторону бендеровцев переметнулся, предатель хренов. А предателям кроме позора ничего не полагается.
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10.03.2022 20:30 Ответить
Да-да. Особенно, если решился вернуться на расеюшку своим ходом.
Заградотряды зачистят лишних "информагентов".
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10.03.2022 20:53 Ответить
Это шо получается, что они чисто за идею воевали, за путина, за сечина
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10.03.2022 20:27 Ответить
Уяви собі вони таки долбойоби без критичного мислення ...
йшли асвабаждать за ідею , і це добре що їх усвх вбьють вони не народять біосміття більше
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10.03.2022 20:47 Ответить
Чего то анекдот вспомнился о проститутке, которой в банке сообщили, что ее деньги фальшивые. Это шо, получается, меня изнасиловали? А кацапские орки воюют чисто ради бабла, им насрать на все, кроме денег.
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10.03.2022 21:23 Ответить
Да всё вам выплатят, догонят и еще добавят, ******** и обесцененных рублей.
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10.03.2022 20:30 Ответить
___Сдавшиеся в первой партии получат 13 з/плату в $.Стабильно !озвучьте срочно !
А в эрЭФ уже Юаньььььььььь...........
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10.03.2022 20:31 Ответить
Невиплата зарплати зашквареній кацапні - це ще одна частина многахадовачкі
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10.03.2022 20:31 Ответить

https://imgur.com/a/vjt2eHR

Зарплата контрактника 35-70к руб. Сдохнуть за зарплату московского дворника в 466 баксов по курсу 150
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10.03.2022 20:32 Ответить
Сдохнуть на халяву - вот истинное предназначение скрепных тварей.
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10.03.2022 20:42 Ответить
Та не варто турбуватися. У власних мобільних крематоріях спалять безкоштовно.
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10.03.2022 20:49 Ответить
а може за газ відшкодують з батьків
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10.03.2022 20:56 Ответить
Не только зарплату не выдадут, а еще и жизнь отберут! Если не свои, то наши их "фрагментируют" по полям огородам.
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10.03.2022 20:53 Ответить
На жаль за березень їм ще виплатять, а от за квітень ні. І в травні вони підуть геть.
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10.03.2022 21:07 Ответить
Та нічого, з ними лаптебаксами розрахуються, по 200 за один справжній, на які нічого не куплять.
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10.03.2022 21:17 Ответить
Які там виплати, ***** та валька- півстакану їх давно викреслили, як витратний матеріал….
Санкціі скаженіють щодня, на параші черги за готівкою!!!
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10.03.2022 21:23 Ответить
У них мобильная связь есть вообще? Через Украинские вышки связи? Шлите мясу каждый день СМС с курсом бакса (раз их только деньги волнуют).
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10.03.2022 21:25 Ответить
Навіть якщо виплатять - що ви на неї купите???
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10.03.2022 21:57 Ответить
Рубль уже обесценился в три раза - т.е. их зарплата, т.е. они умирают вообще задарма
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10.03.2022 23:34 Ответить
Выплатят.... Не беспокойтесь.... Только по старому курсу.... До военному...
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11.03.2022 00:14 Ответить
 
 