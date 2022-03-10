Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты, – Генштаб ВСУ

Личный состав вооруженных сил РФ, находящийся на территории Украины, напуган возможностью остаться без денежного довольствия из-за наложенных на Россию санкций.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил России, находящийся на территории Украины, изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны России выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", - говорится в сообщении Генштаба.

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