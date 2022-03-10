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Наша разведка получила исчерпывающую информацию о руководителях кадыровских отрядов в Украине, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Наша разведка получила исчерпывающую информацию о руководителях кадыровских отрядов в Украине, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало информацию о том, что владеет исчерпывающими данными о руководстве кадыровских отрядов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "О командировах сводного отряда военнослужащих Росгвардии от чеченской республики

Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытаются выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" разную информацию.

В частности, на днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детали ликвидации кадыровцев, которые собирались убить Зеленского. АУДИО

По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную для невозможности определения источника утечки информации:

 24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих росгвардии рф (из состава войск национальной гвардии чеченской республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны подтвердили, что под Киевом убили кадыровца Тушаева

Представителями командного звена указанных формирований являются:

 Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике "Ахмат" з дислокацией в г. грозный. Использует номер 79299158888 "числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2". Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY ). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak ).

Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Также читайте: Бои у Бучи продолжаются 4 часа подряд. Зашли кадыровцы, ВСУ их вытесняют, - мэр Федорук
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Топ комментарии
+42
Посадить на бутылки ,бороды обрить ,по куску сала в пасть и по пакетам ..
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10.03.2022 20:03
+29
Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, і таке інше.
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10.03.2022 20:03
+28
Ослойобов в полон не брати.
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10.03.2022 20:06
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Посадить на бутылки ,бороды обрить ,по куску сала в пасть и по пакетам ..
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10.03.2022 20:03 Ответить
и на кормить свининой
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10.03.2022 21:06 Ответить
А сало то свиное так что достаточно
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10.03.2022 22:02 Ответить
они у с**я в горах в будке любят овец ***ть с раннего детства, овце**ы.
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10.03.2022 22:13 Ответить
І...
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10.03.2022 20:03 Ответить
Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Забег Дебилов, Парад Уродов, і таке інше.
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10.03.2022 20:03 Ответить
Букет Ливкоев, Камаз Отходов
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10.03.2022 21:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tZQSuFi0Dgk
Российские оккупанты расстреляли свои танки!
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10.03.2022 20:03 Ответить
Таку інформацію можна отримати лише від «крота». В кадирки почнеться істерика.
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10.03.2022 20:04 Ответить
Знов почне вимагати вибачитися, або лють його буде неймовірна?
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10.03.2022 20:07 Ответить
Є інформація, що силові структури Мордору спеціально зливають інфу про цих овцейобів, намагаючись позбутись каДиркіних уйобків руками українців.
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10.03.2022 20:08 Ответить
скоріш за все це відповідає дійсності. Чим більше спалять, тим менше ФСБ роботи буде.
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10.03.2022 22:15 Ответить
И забыли финальную подпись : при нахождении и идентификации, кадыровцы должны быть уничтоженны
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10.03.2022 20:05 Ответить
Ослойобов в полон не брати.
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10.03.2022 20:06 Ответить
Ось це лайно https://www.youtube.com/watch?v=iF_yqOB3Njk&lc=UgzBFfMHrEvcGK1-nad4AaABAg.9ZOh-DX92Ux9ZP0ylHhSku
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10.03.2022 21:24 Ответить
Там ще є живі в них? Ненадовго...
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10.03.2022 20:10 Ответить
Так писали,що їм усім бороди об асфальт побрили,виходить не всім,жаль
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10.03.2022 20:10 Ответить
Ходять чутки про хірурга, це колишній друг Мураева "наш", у цього хірурга від кадировівців загинула родичка, тепер він за гроші шукає кадировівців, тіпа він робить пластичну операцію їм по зміну статі . але притримується клятви Гіппократа
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10.03.2022 20:11 Ответить
Нічого не зрозумів. Хірург робить з кадирівців дівчат?
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10.03.2022 21:26 Ответить
дневники хачей
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10.03.2022 20:12 Ответить
Мега крутая работа разведки. Респект. Слава Україні! Слава союзникам України!
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10.03.2022 20:14 Ответить
М'ясо на шашлик для рузько-кадировських мамок, смакуйте, сцуки
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10.03.2022 20:14 Ответить
Потерь нет, ДОН. )
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10.03.2022 20:15 Ответить
им под ближайшим свинарником место пора определить. уже.
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10.03.2022 20:15 Ответить
Махно облив гасом та спалив живцем біля 2000 "вояк"-чеченів Дикої дивізії.
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10.03.2022 20:26 Ответить
а зарубали ще більше
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10.03.2022 21:31 Ответить
Moljus za Bairaktorov - naidite etu svoloch i pod pesenku oytpravte *****.
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10.03.2022 20:28 Ответить
шкода на цих хробаків витрачати ракети Байрактарів, най тих потвор спалюють жівцем!
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10.03.2022 21:20 Ответить
Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580 - что это за модель такая галимая, нищеброд чеченский, после дежурств на чаес будет еще и импотентом...
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10.03.2022 20:30 Ответить
ФСБ давно цапаеться з Кадировим.
Як кіт з собакою.
І війна тут ні до чого.
Так що віри їм нема!
Просто вони хочуть свої проблеми вирішити нашими руками.
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10.03.2022 20:41 Ответить
а не пофіг чим землю удобряти, чічами чи кацапами
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10.03.2022 21:33 Ответить
ублюдок, іди по курсу рускава коробля
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10.03.2022 21:59 Ответить
Они только против женщин и детей геноцидят шакалы, и трусливые твари при этом... В плен не брать!
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10.03.2022 21:18 Ответить
Це не ті чеченці- муджахіди які не боялись смерті. Це муртади (зрадники,поліцаї)
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10.03.2022 21:45 Ответить
біля Мокреця переганяли танк. Там лука коло намалював а на стволі інвентарний номер. Видно забрали у сябрів всю техніку, яку поставили для луки. Да, сябри вискочили, лягли при дорозі і збираються косити конюшину. А орки пустили, як говорив маршал жора, " в дело" "стратегічний резерв". Там у сябрів ще одна танкова бригада бовтається, видно "Ахмад-сила" знову буде рвати на Київ.А в ГУР чого тільки не має - і весь список армії орків, список антиукраїнського депу ФСБ.... А тепер з Росгвардії підкотило
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10.03.2022 22:30 Ответить
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии.
Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила.
Каждый город в Украине - это крепость. Русский солдат - сдавайся, уходи домой, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О! Кадыровцы уже отсосали, приходите черти еще!
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10.03.2022 22:59 Ответить
 
 