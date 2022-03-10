Наша разведка получила исчерпывающую информацию о руководителях кадыровских отрядов в Украине, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны опубликовало информацию о том, что владеет исчерпывающими данными о руководстве кадыровских отрядов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "О командировах сводного отряда военнослужащих Росгвардии от чеченской республики

Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытаются выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" разную информацию.

В частности, на днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины.

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По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную для невозможности определения источника утечки информации:

24.02.2022 г. через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа военнослужащих росгвардии рф (из состава войск национальной гвардии чеченской республики): батальонов "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев). Численность – более 1200 чел.

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Представителями командного звена указанных формирований являются:

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 —26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике "Ахмат" з дислокацией в г. грозный. Использует номер 79299158888 "числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2". Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/dwcan_3_KsY ). Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы (опознан по видеозаписи: https://youtu.be/D3pkF8tstak ).

Данные о последних выходах на связь (номера телефонов и вычисление ФИО их владельцев и должностей) — смотреть на официальном сайте ГУР.

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