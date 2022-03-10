ЕС не может начать процедуру вступления со страной, которая в состоянии войны, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.
Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров в четверг ЕС в Версале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эмманюэль Макрон.
Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.
По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите намерены пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.
Между тем президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС. Он добавил, что Украина готова работать с теми государствами ЕС, которые сейчас скептически по поводу интеграции Украины.
Пожалуйста, подождите...
Дайош ще 6 млн. біженців в Європу! І ми де-факто вже в ЄС,
Я бы вообще не принимал даже без войны. Нам еще потом с коррупционерами воевать придётся.
держал цирульню за Канавой
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.
Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
Уберите психическую,
А наш Кулеба знову пустодзвін:
"На днях чекайте радісних новин"
Відправте його на курси дипломатів нарешті. Понабирали по оголошенню....
скільки законів ВР приняла
Пів Європи таких
Там навіть на свою Країну срати. А що казати про нас
Эти твари любой закон/указ против себя сразу признают НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ...
После войны надо убрать все льготы-привилегии у госслужащих.
идет война между добром и злом, не зависимо от границ
и в самом человеке тоже
Переходь вже на свою рідну кацапську, як твої куратори.
S takimi argumentami kak on govorit stanovitsia pohozh na ruskogo plennova, kotorij jehal na uchenija.
полностью недоговороспособное руководство
друг познается в беде
наша надежда только не Господа Бога
Виняток же можна зробити
Тут так само як із війною - от вам зброя, але воюєте ви самі. Тому ми можемо розраховувати на допомогу з реформуванням країни, але робити це має влада під контролем і тиском суспільства і партнерів. Інакше, країна із такими проблемами в управлінні як у нас, розвалить ЕС до самих чортів.
Тому членство в ЄС для України це шлях, а не рішення.
Кто не хочет - причины!
А також, контрактів з фірмами цих гнидних країн!
для рифмы
Слава Украине!