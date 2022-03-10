РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7601 посетитель онлайн
Новости За рубежом
10 809 82
членство в ЕС (776) Евросоюз (15873) Макрон (945)

ЕС не может начать процедуру вступления со страной, которая в состоянии войны, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС не может начать процедуру вступления со страной, которая в состоянии войны, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.

Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров в четверг ЕС в Версале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эмманюэль Макрон.

Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.

Также читайте: Зеленский провел телефонные переговоры с Макроном и Джонсоном: Мы обязаны остановить войну

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите намерены пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что Украина ждет конкретный сигнал от лидеров ЕС. Он добавил, что Украина готова работать с теми государствами ЕС, которые сейчас скептически по поводу интеграции Украины.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
куйло вже передав чумодан з евро і пластінка заграла...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:15
+21
Ви не тільки почати, ви і кінчити не можете.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16
+17
Да ми вже все зрозуміли!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начались отговорки...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:15 Ответить
Не бзди. Это надо понять как позволение продолжить шкварить оккупантов до рубежа на начало марта 2014 года.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:42 Ответить
Да ми вже все зрозуміли!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:15 Ответить
Трохи цинічно прозвучить, але по цій темі:
Дайош ще 6 млн. біженців в Європу! І ми де-факто вже в ЄС,
показать весь комментарий
10.03.2022 23:37 Ответить
куйло вже передав чумодан з евро і пластінка заграла...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:15 Ответить
За минулі «страшніше ще попереду» гроші на шубу витратив
показать весь комментарий
10.03.2022 20:30 Ответить
Наша пісня гарна нова...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
всі хто за дружити з рф, проти щоб Україна була в ЄС, а потім будуть нам мозги морочити, як ми маємо жити.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
Так чого було п@здіти.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
Ви не тільки почати, ви і кінчити не можете.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
Просто вони зібралися очолити список імпотентів.
показать весь комментарий
11.03.2022 00:14 Ответить
Які вони кончені
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
ну раз нема прискореної процедури вступу в ЄС, до ведеться прискорено допомагати Україні задля прискореного роз'їб*шення рашки. а шо дєлать?
показать весь комментарий
10.03.2022 20:16 Ответить
Ну только не разводите зраду, это было очевидно. Безвиз есть, помощь немеряная есть, а больше ничего и не надо.

Я бы вообще не принимал даже без войны. Нам еще потом с коррупционерами воевать придётся.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:17 Ответить
ось як
показать весь комментарий
10.03.2022 20:17 Ответить
Макрон перепутал, это в НАТО не принимают страны в состоянии войны.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:18 Ответить
Хватит издеваться над нами...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:18 Ответить
прадедушка Микрона тоже оказался родом из Киева -
держал цирульню за Канавой

показать весь комментарий
10.03.2022 20:18 Ответить
как будто это в компетенции решать... смешной какой))
показать весь комментарий
10.03.2022 20:19 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України


Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон. Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
показать весь комментарий
10.03.2022 20:19 Ответить
Рідкісно тупа курва
показать весь комментарий
10.03.2022 20:38 Ответить
Індекс сприйняття корупції, індекс економічної свободи та інші..
показать весь комментарий
10.03.2022 20:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O5TXQ0x87N4


Уберите психическую,
показать весь комментарий
10.03.2022 22:00 Ответить
Як не сорочка задовга, то ніч закоротка…
показать весь комментарий
10.03.2022 20:20 Ответить
Макарон остання мразота.
А наш Кулеба знову пустодзвін:
"На днях чекайте радісних новин"
Відправте його на курси дипломатів нарешті. Понабирали по оголошенню....
показать весь комментарий
10.03.2022 20:21 Ответить
Макрон - гандон!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:22 Ответить
шлюшка кремлевская спелся с жертвой аборта...
показать весь комментарий
10.03.2022 20:24 Ответить
так війни ж нема..МАКРОН тишо забув? це ж операція )(уйла по денацифікації
показать весь комментарий
10.03.2022 20:24 Ответить
Правий був рашистський кінь: пєтушара цей мікрон
показать весь комментарий
10.03.2022 20:26 Ответить
От же-ш *******, ничего общего с гомосексулизмом не имел ввиду.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:27 Ответить
Макрон не вважає а він точно знає що не можна так зразу в ЄС, от Порошенко скільки на ганявсья щоб євроінтеграцію підписати,
скільки законів ВР приняла
показать весь комментарий
10.03.2022 20:29 Ответить
На сайті Уніан з'явилося дуже цікаве відео з Польсько-білоруського кордону. З німечини їдуть фури на російських та білоруських номерах. Вони не відповідають що за вантаж везуть. Схоже старі фашики досі торгують з новими.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:31 Ответить
Типічний ******** паразит
Пів Європи таких

Там навіть на свою Країну срати. А що казати про нас
показать весь комментарий
10.03.2022 20:33 Ответить
Після розгрому фашистської параші не Україна, а до України будуть приєднуватись.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:34 Ответить
Одно из элементарных условий Зеленский до сих не выполнил, это учреждение антикоррупционной прокукаратуры уже 2 года. А таких ключевых условий не так уж и мало. В условиях вступления в ЕС нет победы в войне над Россией «к сожалению». Видимо украинцам легче победить Россию чем коррупцию в своей стране. Членство в ЕС это не военный трофей или подарок, это нормативы и они для всех одрнаковые. Я не знаю зачем Зеленский начал спекулировать над этим вопросом не ударивши палец о палец в течение 2х лет.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35 Ответить
Да, вы правы. В Украине существуют касты неприкасаемых, например - судьи ...
Эти твари любой закон/указ против себя сразу признают НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ...
После войны надо убрать все льготы-привилегии у госслужащих.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:46 Ответить
Макрон дипломатично сослался на войну и не стал упрекать Зеленского. Европа )))
показать весь комментарий
10.03.2022 21:05 Ответить
мечты-мечты...
идет война между добром и злом, не зависимо от границ
и в самом человеке тоже
показать весь комментарий
10.03.2022 21:10 Ответить
Поки ЗСУ відпрацьовують у знищенні свинособак, зелеботи відпрацьовують у коментах до статей, що мають дискредитувати союзників. Сподіваюся, коли ЗСУ закінчить з першими, то візьметься за других
показать весь комментарий
10.03.2022 20:36 Ответить
Загубився в часі, кацапе???
показать весь комментарий
10.03.2022 21:03 Ответить
Твої жалюгідні спроби гуглтранслейтити українською видають твою свинособачу сутність навіть у таких коротких фразах.
Переходь вже на свою рідну кацапську, як твої куратори.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:11 Ответить
Мавпа кацапська під норвезькім проксі. Вам, недолугим, недопетрать, шо НОРМАЛЬНІ українці володїють мінімум двома, а то й трьома мовами.
показать весь комментарий
11.03.2022 11:09 Ответить
В мене шведський прапор, тупорилий ти совок недобитий. Бо використовую VPN. Можеш пошукати що це і для чого, але впевнений, що не зрозумієш
показать весь комментарий
11.03.2022 11:51 Ответить
Потрібно йому сказати, що в нас не війна а їбана спецоперація
показать весь комментарий
10.03.2022 20:36 Ответить
Сцикливий імпотент.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:40 Ответить
pestit zhabojed, net takogo punkta, to chto Ukraina ne sootvetstvujet trebovanijam, principam - eto drugoje, da ne sootvetstvujet i poetomu jestj otkaz.
S takimi argumentami kak on govorit stanovitsia pohozh na ruskogo plennova, kotorij jehal na uchenija.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:41 Ответить
Якщо в найбагатшій на континенті природними ресурсами та працьовитими людьми викорінити корупцію, виведення олігархічного та корумпованого капіталу, монополії, - то ЄС саме буде просити приєднатися до них. У нас для цього є всі можливості. Потрібно лише перемогти у війні та зробити правильні висновки та реформи.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:44 Ответить
У вас,у поторочі, для нас завжди найдеться штурпак,аби нас тримати буфером між собою і мордором.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:48 Ответить
Макрюш, ты определись с нарративами, ВОЙНА или агрессия или операция? Заколебали уже со своей словесной эквилибристикой.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:52 Ответить
Усі країни які виступають проти вступу в Євросоюз, не надають допомоги у боротьбі з ворогом автоматично стають ворогом України !!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:55 Ответить
Та невже в нас війна????? Я думав вони це якось по іншому кличуть!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:56 Ответить
Маню, досить цих виправдовувань, бо навіть коли б ми були країною ЄС ви б так само засцяли
показать весь комментарий
10.03.2022 20:58 Ответить
Я что-то не понял, а какая война? Кто-то кому-то войну объявлял? орки просто напали, Украинцы их просто мочат. Лошадиный Кал вообще сегодня проржал, что даже не нападали. В чем проблема-то?
показать весь комментарий
10.03.2022 20:59 Ответить
да клиника у них давно, зазеркалье
полностью недоговороспособное руководство
показать весь комментарий
10.03.2022 21:06 Ответить
вот сейчас начинаешь сомневаться, правильный ли это выбор
друг познается в беде
наша надежда только не Господа Бога
показать весь комментарий
10.03.2022 21:04 Ответить
До царства небесного приєднаємось?
показать весь комментарий
10.03.2022 21:19 Ответить
Неправда. Правительства всегда будут тормозить, потому что один шаг не туда - и возврата не будет. Но из Эстонии гуманитарка идет потоками и эшелонами, безо всяких договоров и обещаний. Говорю как человек, минимум 10 часов в день в этом варящийся. Вчера был в Semetron (крупнейший в Эстонии стране центр по продажам медоборудования и товаров) в надежде найти хоть какие-то гемостатики и противоожоговые для нового рейса - мне пожилая эстонка со слезами в голосе говорила, что еще неделю назад выгребли и отправили ВСЕ. Вообще все, что пригодится военным медикам. В самой Эстонии не достать уже ничего, за любые деньги, ждем новых заказов. Собирают как волонтеры, так и правительственные учреждения. Ваши женщины и дети уже здесь, и надо знать эстонский характер (не самый гостеприимный, мягко говоря), чтобы оценить, как их принимают. Наши ребята из Кайтселийта уже у вас. И все с государственных распоряжений или - тайного или явного - одобрения.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:46 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:07 Ответить
Нема за що, Героям низький уклiн. Это моя война: я отмываю само понятие "русский", которое эти мрази изгадили и опохабили. Мне никогда до сих пор не было стыдно за то, что я русский. Не стыдно и с этих пор: победа будет ваша, а дело общим. Мы здесь стоим плечом к плечу: эстонцы, русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, чеченцы, грузины - свободные люди, за то, чтобы нас никогда не путали с этими.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:27 Ответить
Візьміть собі подумки назву русин. Це стара самоназва народу, засвідчена в угодах з греками ще за Олега та Ігоря. До того ж прикметник "рускій" має присвійний характер, що свідчить про існування приналежності до когось. Але ж ви, я гадаю, нікому не належите?)
показать весь комментарий
10.03.2022 22:35 Ответить
Хороший вариант, мне нравится.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:58 Ответить
Вот только после бомбардировок украинских городов и убийств сотен жителей гражданского населения со стороны Беларуси и России уже сомнений не осталось.
показать весь комментарий
11.03.2022 00:37 Ответить
подонок
показать весь комментарий
10.03.2022 21:06 Ответить
с жабоедами все понятно...
показать весь комментарий
10.03.2022 21:11 Ответить
Чому?
Виняток же можна зробити
показать весь комментарий
10.03.2022 21:13 Ответить
Господи, та зніміть вже ті окуляри. Звичайно можна, було б. Якби був інтерес, то прийняли б за 24 години. Україна це ярмо для процвітаючої Європи. Ми їм обійдемось в трилліони долларів. І не факт, що ці гроші колись повернуться. Вибачте, що в такий час говорю песимістичні речі, але це правда. Ми програли разом з росією. Війна скінчиться дуже скоро, але це буде заморожений конфлікт. Сценарій Донбасу. Це вигідно Європі. Поки наші землі окуповані, ми не можемо вступити в жоден з союзів і блоків. Не знаю, скільки років це буде тривати. Очевидно, поки не сдохне путін. Або спробують нас розірвати як Югославію на шматки.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:29 Ответить
До чого тут інтерес? Хто буде приймати і імплементовувати за 24 години (чи навіть за 24 місяці) десятки тисяч норм, якими регулюються в ЕС капітал, праця і товари?
показать весь комментарий
10.03.2022 22:02 Ответить
Прийняти можна пакетно. Ми ж не новоутворення на карті світу. І тему вступу в ЄС ведемо не перший рік. На будь яких засадах прийняти. Дати випробувальний термін умовних 3 роки. За цей час мусим зробити...далі по списку. Якщо зробимо, стаємо рівноправними членами ЄС. Якщо ні, виходимо із складу, і наступну заявку можемо подати через 10-15 років. Це так, приблизно. Все реально зробити. То був би дійсно крутий посил світу, народу України і окупанту.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:15 Ответить
Шановний, та там самих документів 3 роки в Раді приймати. Ви, як і більшість тут дописувачів просто не розумієте про що мова.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:21 Ответить
Україні, до речі, ще треба подолати агресію москви на континентальній частині. Але як мають бути сформульовані процедури щодо окупованого Криму, який фігурує в конституціях двох країн? Це виклик для всієї конфедерації, якою є Євросоюз. Ми здатні зупинити ворога, але спроба звільнити півострів, це, напевно, ядерний конфлікт.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:19 Ответить
Натомість, ЕС - це не клуб найкращих друзів. Не нагорода у змаганнях. Не надання преференцій через війну. Це об'єднання країн з демократичним устроєм із уніфікованими правилами людського співіснування, взаємодії між особистостями, суспільством і державою, які є не звичаєвими правилами, як у нас, а є формалізованими нормами права. ******* версія Мастріхтської угоди, критеріям якої мають відповідати претенденти, потребує прийняття та імплементації десятків тисяч рішень. Це більше роботи, аніж імплементація асоціації, яка і досі не завершена на 100%. А ще там - дефіцит державного бюджету, державний борг, механізм валютних курсів, рівень інфляції, відсоткові ставки по державних облігаціях. І це поза незалежністю фінансового регулятора (яка зникла за зелених) судової влади, дієвості тисяч державних установ.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:24 Ответить
У нас проблеми з правоохоронною, судовою системою. Із прозорістю державних закупівель, з антимонопольним адмініструванням. З міграційною політикою, із сімейним насильством, із правами дітей. Суспільство не готове бути толерантним до сексуальних меншин, а це теж частина правового простору ЄС. Порушення прав людини під час слідства і судового розгляду. Вплив президента на справи прокуратури і рішння суду. Регламентація безпеки праці, персональних даних. Звітування держ органів перед суспільством. Перелічене - це навіть не вершина айсбергу, а лише сніг, що випав на нього з вечора.

Тут так само як із війною - от вам зброя, але воюєте ви самі. Тому ми можемо розраховувати на допомогу з реформуванням країни, але робити це має влада під контролем і тиском суспільства і партнерів. Інакше, країна із такими проблемами в управлінні як у нас, розвалить ЕС до самих чортів.

Тому членство в ЄС для України це шлях, а не рішення.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:26 Ответить
Та невже🤣 а ми тупі думали, що на наступному тижні візьмете нас. То вам тепер взагалі, козлам, не вигідно, щоб війна скінчилась. Заморожений конфлікт те що треба, чи не так, жабоїд вонючий?! Шкода, шо він не читає цензор, дуже шкода. Ви такі примітивні. Я взагалі дивуюсь, як таких мудаків, вибирають президентами таких країн. Як, як ти керуєш Францією?
показать весь комментарий
10.03.2022 21:22 Ответить
Звісно, тупі. Якщо ви вважаєте, що дитина 7 років може отримати диплом вищої школи.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:03 Ответить
Кто хочет что то сделать - ищет возможности.
Кто не хочет - причины!
показать весь комментарий
10.03.2022 21:27 Ответить
Після війни в Україні не може бути жодної компанії з німецьким та французким капіталом!
А також, контрактів з фірмами цих гнидних країн!
показать весь комментарий
10.03.2022 21:34 Ответить
Это и так было ясно, как только жабоед и фашист поедут к ***** .... - продадутся с потрохами гниды.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:46 Ответить
жабоїди і фріци ,разом з угорськими всеріятами курс за руским коритом...
показать весь комментарий
10.03.2022 21:53 Ответить
французишки очень быстро сдались гитлеру.они забыли это.хуйло им напомнит
показать весь комментарий
10.03.2022 21:59 Ответить
гандон
для рифмы
показать весь комментарий
10.03.2022 23:23 Ответить
Украина своим телом защищает те ценности, которые декларирует Евросоюз. Не принимать защитника в состоянии активно защиты это цинизм, и думаю это даже Макрону через его граждан можно объяснить. 10 мин соц рекламы на Французском ТВ, где Украина будет показана защитником европейских интересов, а Макрон шнирем, бегающим в Кремль и на этом клоуне если не будет поставлен крест, то точно заставит хорошо думать, прежде чем открывать рот. Да услышат это наши рекламщики, они это могут гениально обыграть, и люди в нашем МИДе.

Слава Украине!
показать весь комментарий
11.03.2022 00:08 Ответить
 
 