Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня "обеспокоило" вторжение России в Украину: отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти".
Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Руководство Китая также обеспокоено "репутационным ущербом, который несет Китай из-за ассоциации с безобразной российской агрессией в Украине" и "экономическими последствиями в то время, когда темпы роста в Китае самые низкие за 30 лет".
"Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сближал американцев и европейцев, укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было трудно представить до того, как началось вторжение", - сказал Бернс.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер Китая Си Цзиньпин призывает к "максимальной сдержанности" в Украине
Пожалуйста, подождите...
ну а потім заплаче..
Росія загрузла в Україні.
Китайці дуже скоро матимуть змогу брати Кацапію "тьоплєнькой", без шума і пилі. Вона сама впаде їм до рук, як стигле яблуко.
Ці хитрі китайські чорти своє ще візьмуть, - і без особливих зусиль.
Там і міста вже давно мають китайські назви, - Хайшеньвей (Владивосток), Болі (Хабаровськ), Хейлунцзян (Комсомольськ-на-Амурі).
китайозів полюбе треба вернути в бронзову епоху
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
СІ Дзінпін відкиздує долю до уралу, чи більше???
ну дуже цікаво...
"спецоперація, денаціфікація, порятунок Лухандонії, лабораторії США, ....."
Ось так!
Чёт не вышло у Рахи, с её могучей армой
И вот посмотрел на свою, и подумал. А не обосрется она так же в Тайване
шло в пакете с Китай нападет на Россию
вопрос времени, это тоже мировая красная империя
Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один... Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина - Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии. Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века...