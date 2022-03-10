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Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Си Цзиньпин

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня "обеспокоило" вторжение России в Украину: отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти".

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Руководство Китая также обеспокоено "репутационным ущербом, который несет Китай из-за ассоциации с безобразной российской агрессией в Украине" и "экономическими последствиями в то время, когда темпы роста в Китае самые низкие за 30 лет".

"Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сближал американцев и европейцев, укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было трудно представить до того, как началось вторжение", - сказал Бернс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер Китая Си Цзиньпин призывает к "максимальной сдержанности" в Украине
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Топ комментарии
+33
Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
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10.03.2022 20:18
+31
Сі Цзіньпін:
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
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10.03.2022 20:25
+28
Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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10.03.2022 20:23
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та невже???
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10.03.2022 20:16 Ответить
"Сі, ймовірно, трохи стурбований..." - і цим усе сказано.
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11.03.2022 06:49 Ответить
І що з того ? Поставить у куток ?
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10.03.2022 20:16 Ответить
Скоріше за все він карлика поставить раком
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10.03.2022 20:32 Ответить
Нехай не зволікає, якщо він може.
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10.03.2022 20:38 Ответить
Китайські товарищі одним рисом ситий не будеш
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10.03.2022 20:17 Ответить
Гы... Пізда тобі, братан..
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10.03.2022 20:17 Ответить
Китайози, вперед на мацкву!
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10.03.2022 20:18 Ответить
а ти сожри путіна живцем а ми подивимось
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10.03.2022 20:18 Ответить
Китаеза уже замазан украинской кровью. И у меня есть огромные сомнения, что он тоже стремится к тому концу, к которому ведет весь Мир ботоксная падаль в бункере. Поэтому пока не поздно - Китай! начинай уже сворачивать в трубочку своего припадочного ублюдка в кремле.
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10.03.2022 20:18 Ответить
Ще пару-трійку днів та Китай буде відверто виступати проти рашки
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10.03.2022 20:19 Ответить
спочатку він обдере касабів як липку
ну а потім заплаче..
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10.03.2022 20:22 Ответить
Нічого подібного. Китаю вигідна вся ця ситуація.
Росія загрузла в Україні.
Китайці дуже скоро матимуть змогу брати Кацапію "тьоплєнькой", без шума і пилі. Вона сама впаде їм до рук, як стигле яблуко.
Ці хитрі китайські чорти своє ще візьмуть, - і без особливих зусиль.
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10.03.2022 20:31 Ответить
Придется договариваться с вашингтонским обкомом, всё-таки им самим наверное пригодятся штат Чукотка и штат Якутия. Ну Япония может подтянуться за префектурой Приморье
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10.03.2022 20:47 Ответить
Примор'я буде китайським.
Там і міста вже давно мають китайські назви, - Хайшеньвей (Владивосток), Болі (Хабаровськ), Хейлунцзян (Комсомольськ-на-Амурі).

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10.03.2022 20:57 Ответить
Но население больше как-то к японским тачкам привычное, а не к китайским. Проведут референдум, местные бандюки наверное Якудзу предпочтут КПК и подсуетятся с избирательным процессом
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10.03.2022 21:13 Ответить
Мрії, мрії ...
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10.03.2022 21:51 Ответить
Вот как раз япошки владивосток и хабаровск китаезам не отдадут. Ну курилы, Сахалин это само собой. Возможно ещё камчатка. Плюс, если Китай рыпнется, сразу остро станет корейский вопрос, пиндосы об этом позаботятся
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10.03.2022 20:57 Ответить
Угу ... 45-50 ЯЗ у Північної Кореї. Плюс 95% населення зомбі.
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10.03.2022 21:52 Ответить
та то він глянув що роблять з економікою кацапії і трохи занепокоївся....
китайозів полюбе треба вернути в бронзову епоху
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10.03.2022 20:20 Ответить
Панде и медведю не по пути!
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10.03.2022 20:20 Ответить
Якщо це не тероризм, то що тоді тероризм.
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10.03.2022 20:23 Ответить
Присрал Си, что его союзник оказался не так могуч, как пел в уши. Приходится переобуваться. Да и шанс появился отжать свое быстрее, чем предполагалось.
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10.03.2022 20:23 Ответить
Сі Цзіньпін:
-- Я нічого не знав, мені сказали "будуть учєнія"..
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10.03.2022 20:25 Ответить
скажи, хто твій друг
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10.03.2022 20:25 Ответить
Опачки..нож в спину..а завтра Таракан в Мацву до )(уйла зібрався летіти
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10.03.2022 20:27 Ответить
дуже цікавить.
СІ Дзінпін відкиздує долю до уралу, чи більше???
ну дуже цікаво...
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10.03.2022 20:28 Ответить
Так введи війська, шо за базар
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10.03.2022 20:28 Ответить
Китайці ніколи не воювали, будуть тільки гавкать. Триліон армія це трупи.
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10.03.2022 20:28 Ответить
Сибиря Нася..Давай Сибиря
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10.03.2022 20:28 Ответить
Але, з'явилась інформація, що у самому Китаї, їхні пропагандистські "СМІ" транслюють населенню повністю путінську точку зору:
"спецоперація, денаціфікація, порятунок Лухандонії, лабораторії США, ....."
Ось так!
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10.03.2022 20:28 Ответить
а мене з'явилася інша, що пиказують бомбардування мирних українських міст і називають кабаєва військовим злочинцем
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10.03.2022 20:34 Ответить
Як з'явилась,так і пропала. Така доля фейків.
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10.03.2022 20:57 Ответить
Ну понятно

Чёт не вышло у Рахи, с её могучей армой

И вот посмотрел на свою, и подумал. А не обосрется она так же в Тайване
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10.03.2022 20:29 Ответить
Вот наличием Рузке в Казахстане в январе этого года, Китай действительно был недоволен, что и отразилось на мгновенном бегстве обратно "денацификаторов-демилитаризаторов", аж пятки сверкали. А за нападением на Украину, последующими серьёзными Вежливыми санкциями и событиями на Поле Боя, китайцы внимательно наблюдают и делают выводы для себя на будущее, ведь есть Тайвань и последующее закабаление Рашки
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10.03.2022 20:29 Ответить
Китай! Перед завоеванием Тайваня, неплохо бы потренироваться в РФ.
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10.03.2022 21:16 Ответить
Просто стурбувався чи дуже глибоко?
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10.03.2022 20:33 Ответить
Звичайно занепокоївся. Озброєння Китаю то в основному придбане, або скатане в рашки... і зараз він вживу спостерігає його "силу" проти натовського... при чому далеко не новітнього.... Є над чим задуматись.
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10.03.2022 20:38 Ответить
Озброєння тут ні до чого. Тактика, цілі, мотивація.
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10.03.2022 21:54 Ответить
ещё одна ханжа-обеспокоенная-все он знал ещё в прошлом году,как начал внезапно скупать ресурсы и особенно продовольствие
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10.03.2022 20:39 Ответить
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10.03.2022 20:39 Ответить
Сі Цзіньпін має сказати: "Якщо росія ввела війська в Україну, то чому я не можу ввести війська в росію?"
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10.03.2022 20:47 Ответить
Синь Пинь вышел из запоя.
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10.03.2022 20:48 Ответить
Сі Цзіньпін вводь війська в росію, і вимагай в них вийти з ОДКБ.
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10.03.2022 20:50 Ответить
Спостерігають вони за утилізацією кацапів , за реакцією Европи та США , готуються задарма отримати московію , та думають що до власного продовольчого резерву ...
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10.03.2022 20:55 Ответить
Цзыньпынь,просто возьми и @бни эту засрашку. Кацарских войск нет-все в Украине. Заходи и гуляй. Путлера с дружками на осину, свинороссию поделить.
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10.03.2022 20:55 Ответить
може вставить по самий Іркутськ?
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10.03.2022 21:02 Ответить
😀Да неужели …а с «пу»он не общался перед войной?Слабо верится…
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10.03.2022 21:02 Ответить
30% продовольствия Китай получал из Украины, думаю в этом году если не закончится война до апреля, то будут грызть они бамбук.
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10.03.2022 21:06 Ответить
пророчество о нападении на Украину задолго до...
шло в пакете с Китай нападет на Россию
вопрос времени, это тоже мировая красная империя
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10.03.2022 21:16 Ответить
Якщо Китай вийде з нейтралітету, то кацапії пісда.
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10.03.2022 21:17 Ответить
Чому ? Може 50% ракет і полетять куди треба. А це ... ого !! Мало не здасться навіть Китаю.
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10.03.2022 21:56 Ответить
Бернсу треба не піаритись у ЗМІ, а працювати у своїй конторі над знищенням лаптєстану. А то усе про вибори думають у листопаді.
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10.03.2022 21:30 Ответить
Так Сі мабуть повірив, х*йлу коли той перед олімпіадою просив дозволу напасти на Україну. Мовляв зроблю усе швидко. Зерно з українських ланів отримаєш зі знижкою. Сі в свою чергу думав ,що за захоплення України санкції х*лу посилять і потихеньку рашка впаде йому у кишеню. Тепер все пішло не за планом тому Сі лютує. Ще й когось з головних розвідників мабуть розстріляють.
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10.03.2022 21:55 Ответить
правду розумні люди пишуть - може початися реально світова політична і економічна криза.
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10.03.2022 21:58 Ответить
Світова криза може і початись, якщо агресивну рашку вчасно не придушать.
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10.03.2022 22:23 Ответить
Все прораховано і зрежисовано. В світі накопилось багато боргів. Новий економічний цикл почнеться з чистої сторінки. Шкода, що ми на цих аркушах в якості гумки для стирання. Все стиоаем але і самі зникаем.
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10.03.2022 22:26 Ответить
Китай - співучасник геноциду! Треба волати за це, а Зе якісь скиглення щодо Заходу робить
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11.03.2022 00:37 Ответить
Есть книга Генри Киссинджера "О Китае". http://loveread.ec/read_book.php?id=74591&p=1
Китай имел много неприятелей и соперников, но враг всегда в Китая был один... Стратегическая ошибка Байдена в том, что он начал д*очить против Китая и пытался привлечь в это д*очилово Кремль-Путина - Китай не враг США, а соперник в экономическом развитии. Но, Байден, этот старый помощник и последователь Обамы, "умиротворителя" 21-го века...
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12.03.2022 10:15 Ответить
 
 