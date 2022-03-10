Си Цзиньпин "недоволен" вторжением России в Украину, - директор ЦРУ Бернс

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня "обеспокоило" вторжение России в Украину: отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно произойти".

Об этом заявил директор ЦРУ Билл Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Руководство Китая также обеспокоено "репутационным ущербом, который несет Китай из-за ассоциации с безобразной российской агрессией в Украине" и "экономическими последствиями в то время, когда темпы роста в Китае самые низкие за 30 лет".

"Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как президент Путин сближал американцев и европейцев, укреплял Трансатлантический альянс способами, которые было трудно представить до того, как началось вторжение", - сказал Бернс.

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