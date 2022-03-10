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На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения оперативного командования "Північ" в бою с российскими оккупантами захватили военную технику врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Північ".

На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК Північ 01

"Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделение оккупантов разбили вблизи села Мокрец - уничтожено 3 танка и ЗРК "Тор", захвачено 7 танков. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
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10.03.2022 20:19
+35
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10.03.2022 20:27
+33
Спасибо (нет конечно) кацапам за технику. Теперь давайте нам су30см свои, а то миги от нато хрен дождешься
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10.03.2022 20:17
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Спасибо (нет конечно) кацапам за технику. Теперь давайте нам су30см свои, а то миги от нато хрен дождешься
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10.03.2022 20:17 Ответить
Спасіба канєчна кацапам за савєти, але ми якось самі розберемося у кого що брати
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10.03.2022 20:40 Ответить
прошу администрации обратить внимание на этого петуха кацапского. Он в одной теме предлагал войска из Донбасса вывести и передвинуть фронт поближе к Днепру. Таких петухов надо удалять, я считаю.
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10.03.2022 21:23 Ответить
э кнопка "керування спамом"
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10.03.2022 21:42 Ответить
Руцкочєлюстних виродків типу тебе, треба не просто видаляти, а знищувати разом з виводком, щоб свинособакам не було приводу защіщать вас на нашій землі.
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11.03.2022 10:08 Ответить
Пошли в атаку-попали в плен.
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10.03.2022 21:51 Ответить
Слава Украине !💙💛 Героям - Слава ! Слава ! Слава! ❤️
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10.03.2022 22:21 Ответить
тільки зранку несміло попрохав зсу про контрнаступ... треба було раніше написати, да?..
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10.03.2022 20:17 Ответить
Думки мають властивість матеріалізовуватись.....
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10.03.2022 21:16 Ответить
Самий раз міняти у поляків на літаки.
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10.03.2022 20:18 Ответить
поляки гроші витрачають не на Крадівництво, а на купівлю 250 Абрамсів
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10.03.2022 20:23 Ответить
у них и так танков дохера
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10.03.2022 20:27 Ответить
поляки формують нові дивізії і для комплектації танків їм не хватає - вони навіть старі Т-72 передумали списувати
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11.03.2022 00:02 Ответить
Продамо циганам тай еуптм .айрак ар
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10.03.2022 23:27 Ответить
Цікаво, а по чому буде Чернігівське пиво в Москві?)))
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10.03.2022 20:18 Ответить
50 грн.
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10.03.2022 20:24 Ответить
Згідно з новим курсом рубля пиво буде дешевшим - по 25грн.
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10.03.2022 20:40 Ответить
Пох какой курс. 50 грн. и нравится-не нравится, в общем как им путлер завещал.
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10.03.2022 21:03 Ответить
українцям, а кацапам, а кацапам не буде, кацапів не буде.
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10.03.2022 20:51 Ответить
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10.03.2022 20:19 Ответить
Я охренэмэ. Вы лучшие. Слава Украине!
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10.03.2022 20:20 Ответить
Героям Слава!
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10.03.2022 20:21 Ответить
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10.03.2022 20:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5tjD8qhoVRo&ab_channel=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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10.03.2022 20:24 Ответить
На Волинському та Поліському напрямках ЗСУ дали відсіч ворогу. Росіяни були змушені відійти на невигідні для них рубежі.
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10.03.2022 20:27 Ответить
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10.03.2022 20:27 Ответить
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10.03.2022 20:45 Ответить
Якщо це не хвейк, то це сигнал що Кітай не підтримує та цюрається Пуйла. Бо той вже токсичний покидьок для всього світу!
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10.03.2022 21:03 Ответить
10 танків це танкова рота?
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10.03.2022 20:28 Ответить
так
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10.03.2022 20:28 Ответить
Клас!!!!
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10.03.2022 21:19 Ответить
Da rota - 3 zvod, tri zvoda rota pljus rotnomu
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10.03.2022 20:36 Ответить
Да, без ком.роты, не догнали наверное
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10.03.2022 20:36 Ответить
Ото хлопці преміальних заробили! Молодці!
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10.03.2022 20:32 Ответить
Пилять, ото постачання ЗСУ!! Молодці, хлопці!

Де тепер ґасу стільки взяти для цих залізних монстрів?
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10.03.2022 20:40 Ответить
Слава чернігівським героям !!!
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10.03.2022 20:42 Ответить
Можно теперь поставлять русские танчики в НАТО в обмен на средства ПВО
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10.03.2022 20:49 Ответить
і подушки
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10.03.2022 20:50 Ответить
Скоро мобилизационный резерв подъедет. Будете брать по 20 танков за раз вместе с экипажами (экипажи можно не брать).
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10.03.2022 21:21 Ответить
соромлюсь спитати: "А куди наші усе це добро складують ?? "
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10.03.2022 21:43 Ответить
А тобі це навіщо знати?
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10.03.2022 22:29 Ответить
складывается такое впечатление: чем больше ВСУ уничтожает кацапов,тем больше они нам военной техники поставляют на шару
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10.03.2022 22:02 Ответить
Так оно и есть.
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10.03.2022 23:33 Ответить
Где 10 танков?
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10.03.2022 23:06 Ответить
Переобуваются.
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10.03.2022 23:35 Ответить
 
 