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На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения оперативного командования "Північ" в бою с российскими оккупантами захватили военную технику врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОК "Північ".
"Сегодня на Черниговщине одним из подразделений ОК "Північ" состоялся бой с превосходящими силами противника. В результате этого боя мы теперь имеем 10 рабочих танков, зенитно-ракетный комплекс и бронированную эвакуационную машину", - говорится в сообщении.
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Де тепер ґасу стільки взяти для цих залізних монстрів?