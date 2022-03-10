РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7504 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
29 079 44
война (46746) Путин (29862) Россия (91250) Боррель (578)

Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель

Президент РФ Владимир Путин потерпел фиаско во всех своих планах и расчетах, сделанных перед началом российской агрессии против Украины, и сейчас именно он должен немедленно остановить эту нелепую и безосновательную войну.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не стоит пытаться вбить клин между нами. Мы объединены как никогда раньше. Я никогда не видел, чтобы страны-члены были настолько едины вместе с нашими трансатлантическими партнерами. Путин был уверен, что он завоюет Украину, но он провалился. Он верил, что сможет разделить нас, но он провалился, он думал, что сможет ослабить трансатлантические связи, но он провалился. Сейчас он должен остановить войну", - сказал Боррель.

По словам Борреля, Россия начала агрессивную войну против Украины, не имея для этого никаких причин. Сейчас все могут видеть происходящее прямо с экранов телевизоров. Русские массированно и неизбирательно бомбят украинские города, что повлекло за собой сотни жертв среди гражданских и появление двух миллионов беженцев.

"Россия ведет войну так же, как она это делала в Сирии, как они это делали в Чечне, проводя бомбардировки и разрушая страну", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с пониманием примет капитуляцию России, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
показать весь комментарий
10.03.2022 20:26
+21
он там сидит в норе , солдатиками играет …у него своя , больная реальность в которой он уже повелитель мира
показать весь комментарий
10.03.2022 20:24
+15
Генерал Норман Шварцкопф, з інтерв'ю «Вашингтон Пост»
5 лютого 1991 р.

«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
показать весь комментарий
10.03.2022 20:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скажи це макрону....
показать весь комментарий
10.03.2022 20:21 Ответить
Россию в 1917 году погубил РАСПУТИН в 2022 году погубит просто ПУТИН
показать весь комментарий
10.03.2022 21:11 Ответить
А в 2104 какой нибудь Ин. Всё к тому и идёт. Проклятая страна.
показать весь комментарий
10.03.2022 22:26 Ответить
обкурився Борель
показать весь комментарий
10.03.2022 20:23 Ответить
Усі плани Путіна провалилися, він має зупинити війну в Україні, - Боррель
======================
Ото сказанув...А коли б плани здійснилися то тіпа нор,можна продовжувати? Ти там теж коксу обнюхався,боррель?
показать весь комментарий
10.03.2022 20:43 Ответить
он там сидит в норе , солдатиками играет …у него своя , больная реальность в которой он уже повелитель мира
показать весь комментарий
10.03.2022 20:24 Ответить
А мені от цікаво, невже там не залишилось жодної нормальної людини, яка візьме кермо в свої руки (палацний переворот), скаже, що ***** - *****, і його режим так само, і пошле як руський корабль? крємль же вільний тепер, ***** в норі!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:41 Ответить
Газу на крові вже не хочете чи ще не вирішили
показать весь комментарий
10.03.2022 20:24 Ответить
Генерал Норман Шварцкопф, з інтерв'ю «Вашингтон Пост»
5 лютого 1991 р.

«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
показать весь комментарий
10.03.2022 20:25 Ответить
а я до сих пір жалію за Джоном Макейном...дуже..оце був дядько ..настоящий друг України
показать весь комментарий
10.03.2022 20:39 Ответить
Моё любимое видео Макейном

https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
показать весь комментарий
10.03.2022 20:56 Ответить
так ..при Маккейні ми могли мати ВЖЕ летальну зброю..і не тільки..Він би той сенат виїба...в хвіст і в гриву при ******** війні
показать весь комментарий
10.03.2022 21:07 Ответить
як у боксі. є план на бій до першого пропущеного
показать весь комментарий
10.03.2022 20:40 Ответить
Росіяни знищили 400 багатоповерхівок у Харкові: людям ніде жити.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:25 Ответить
Не росіяни , а терористи кончані!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:29 Ответить
та то вже починається у них..расіянє...ще цілуватись будуть..
показать весь комментарий
10.03.2022 21:09 Ответить
Rino Onix Твою хату розбомбили?
показать весь комментарий
10.03.2022 21:10 Ответить
Сам ,ботокс не в своєму розуму щось таке робити,у нього очі кров'ю налились
показать весь комментарий
10.03.2022 20:25 Ответить
Сказа би - нацист путін, звучало б краще. Ніякої поваги до х-ла!
показать весь комментарий
10.03.2022 20:25 Ответить
То йому вже стрілятись ?
Ця падла трусливіша за гітлера.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 20:26 Ответить
Цигана бракує
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35 Ответить
Так у кабіні ж сидить.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:49 Ответить
ти вже покащав щоти не борель а БАРЕЛЬ ГІВНА
показать весь комментарий
10.03.2022 20:27 Ответить
Такое очЮчение, что "галлон" с сожалением это произнес и сочувствием к *****.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:28 Ответить
Дойшло до цапа..а раніше очі киздою заросли?
показать весь комментарий
10.03.2022 20:34 Ответить
Очередное подтверждение, что западные политики не понимают или не хотят понимать что такое путлер. Это про них сказано - Горбатого могила исправит
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35 Ответить
ЦБ РФ решил не возобновлять торги акциями на Мосбирже 11 марта...... Режим работы Московской Биржи на 14 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 14 марта 2022 года. ..
Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь.

sergx 10.03.22
Полностью ММВБ откроется не раньше сентября 2022 года!!!
Ответить

_*_ 10.03.22
до экспирации в июне пусть тянут
Ответить

_*_ 10.03.22
до 10 сентября тогда морозить Вам надо, т.к. валюту не купить
Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35 Ответить
І все рівно з повагою до відвертого фашиста відносяться , хоч би він вбив пів землі все рівно б дзвонили лизали і благали припинити , меркантильні ситі підараси боягузи
показать весь комментарий
10.03.2022 20:35 Ответить
Ну і????
показать весь комментарий
10.03.2022 20:37 Ответить
козломордим доведеться тепер жити в нових реаліях
показать весь комментарий
10.03.2022 20:37 Ответить
Данці теж не відстають, дякую їм: Вулицю у Копенгагені, де розташоване російське посольство, назвали Українська
показать весь комментарий
10.03.2022 21:48 Ответить
путін має?................
а як що не захоче?????
будете сидіти і *********?
а як що до ядерної зброї?
азовці або правий сектор можуть і на таможнях сховатися.
тих що на кордоні совачини та польщі.
ну так як в пологовому в маріуполі.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:37 Ответить
ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАНКОВ
Сумма
любая
Место расположения
Найти адрес или метро
Название
USD
ПОКУПКА 114,10 ₽ Время обновления: 10.03.2022 21:06
ПРОДАЖА 999,00 ₽
Металлург
м. Профсоюзная
показать весь комментарий
10.03.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 20:51 Ответить
він не виведе війська. він же не може признати свою поразку.

прийдеться їх звідси вибивати.
показать весь комментарий
10.03.2022 20:57 Ответить
сами разбегутся. Выходит к их расположению тракторист Мыкола в модной фуражке и молвит: "Идите за своим кораблем! Вы на прицеле, за мной в посадке два мобильных расчета с Джавами и паре Байрактаров осталось 8 минут лета. Тросы оставьте, чтобы вашу технику буксировать
показать весь комментарий
10.03.2022 22:13 Ответить
Самі не зможемо, бо Пуйло нас газами труїти почне
показать весь комментарий
11.03.2022 00:36 Ответить
Остановить войну - нонсенс!
Войну можно только выиграть или проиграть, нет другого способа остановить! Самолёт в полёте легче остановить, чем войну!!!
Кароче моржовая звизда, тебе песдец! Убирай своё стадо свинособак, со всей територии Украины, а сам иди за рузьсгым военным кораблём!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 21:15 Ответить
Борель рашистський сраколиз.Війну зупинить перемога України і допомога США , Англії Україні.
показать весь комментарий
10.03.2022 21:42 Ответить
Спочатку я переймався, що Путін нападе і вб'є.
Путін таки напав і вбив.
Тепер мене турбує тільки зелене белькотіння "главное - остановить войну..."
показать весь комментарий
10.03.2022 21:58 Ответить
Погані передчуття. Бо Європа та США не хочуть РФ визнавати державою-терористом ((
показать весь комментарий
11.03.2022 00:29 Ответить
Що?, він має припинити?!! Він має здохнути!!
показать весь комментарий
02.06.2022 12:59 Ответить
 
 