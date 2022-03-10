Все планы Путина провалились, он должен остановить войну в Украине, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин потерпел фиаско во всех своих планах и расчетах, сделанных перед началом российской агрессии против Украины, и сейчас именно он должен немедленно остановить эту нелепую и безосновательную войну.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не стоит пытаться вбить клин между нами. Мы объединены как никогда раньше. Я никогда не видел, чтобы страны-члены были настолько едины вместе с нашими трансатлантическими партнерами. Путин был уверен, что он завоюет Украину, но он провалился. Он верил, что сможет разделить нас, но он провалился, он думал, что сможет ослабить трансатлантические связи, но он провалился. Сейчас он должен остановить войну", - сказал Боррель.
По словам Борреля, Россия начала агрессивную войну против Украины, не имея для этого никаких причин. Сейчас все могут видеть происходящее прямо с экранов телевизоров. Русские массированно и неизбирательно бомбят украинские города, что повлекло за собой сотни жертв среди гражданских и появление двух миллионов беженцев.
"Россия ведет войну так же, как она это делала в Сирии, как они это делали в Чечне, проводя бомбардировки и разрушая страну", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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Ото сказанув...А коли б плани здійснилися то тіпа нор,можна продовжувати? Ти там теж коксу обнюхався,боррель?
5 лютого 1991 р.
«Аналітики пишуть про війну як про балет… начебто вона зрежисована заздалегідь, і, коли оркестр починає грати, танцюристи по черзі починають виходити на сцену і виконувати свої ролі. Я завжди кажу цим хлопцям: «Так, війна зрежисована, але насправді відбувається ось що: коли музиканти починають грати, якийсь сукин син вилазить з оркестрової ями з приєднаним багнетом і починає ганятися за вами по сцені. І вся хореографія летить до біса».
https://www.youtube.com/watch?v=ECArIIwcbcA
Ця падла трусливіша за гітлера.
Комментарии
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sergx 10.03.22
Полностью ММВБ откроется не раньше сентября 2022 года!!!
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_*_ 10.03.22
до экспирации в июне пусть тянут
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_*_ 10.03.22
до 10 сентября тогда морозить Вам надо, т.к. валюту не купить
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а як що не захоче?????
будете сидіти і *********?
а як що до ядерної зброї?
азовці або правий сектор можуть і на таможнях сховатися.
тих що на кордоні совачини та польщі.
ну так як в пологовому в маріуполі.
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м. Профсоюзная
прийдеться їх звідси вибивати.
Войну можно только выиграть или проиграть, нет другого способа остановить! Самолёт в полёте легче остановить, чем войну!!!
Кароче моржовая звизда, тебе песдец! Убирай своё стадо свинособак, со всей територии Украины, а сам иди за рузьсгым военным кораблём!!!
Путін таки напав і вбив.
Тепер мене турбує тільки зелене белькотіння "главное - остановить войну..."