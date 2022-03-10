Ущерб Украины от разрушений из-за вторжения РФ достиг $100 млрд, - советник президента Устенко
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Ущерб Украины от разрушений из-за полномасштабной войны со стороны России составляет по меньшей мере $100 млрд, война привела к полной остановке половины украинских предприятий, сообщил советник президента Украины Олег Устенко.
"В настоящее время около 50% нашего бизнеса не работает. Другие предприятия работают на грани своих возможностей", - сказал Устенко в ходе онлайн-дискуссии, организованной Peterson Institute for International Economics, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По предварительным подсчетам стоимость разрушений, в том числе инфраструктуры, больниц, жилых домов, достигла $100 млрд, но это приблизительная оценка, уточнил он.
По словам Устенко, замороженные в разных странах российские активы, включая резервы российского центробанка, должны быть направлены на финансирование восстановления этих разрушений в Украине.
Советник президента также отметил, что просчитывается возможность использовать для этого арестованные активы российских олигархов.
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Не даром же говорили "Лише б не було війни".
Після 2 Світової представ ті мільйони жінок, в яких війна забрала чоловіків. Ось це приблизно і наша доля, тільки в значно менших масштабах.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Станом на 10 березня понад 200 заявок. Є підприємства, які вже у процесі переміщення", - написав він.
Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
тяжко втриматися від матюків, читаючи такий треш від урядовців.
виходячи з його слів 50% економіки України знаходиться на 5% чи скільки там території, на даний час поза контролем уряду?
для чого продукувати такий фейк, крім як з метою посилити панічні настрої і підвести людей до готовности прийняти підготоване погане для України рішення.
Візит бійців тероборони до офісу цього устенка однозначно допоміг би йому згадати арифметику.
Одним мостів по Україні зруйновано до хріна, а це недешеві споруди, що
там про жилі квартали казати і інфраструктуру.