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Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым для Запада ввести санкции против российских энергоресурсов, закрыть порты для российских кораблей и полностью отключить российские банки от системы SWIFT.

Об этом глава государства заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о санкциях, то прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если не сделать это сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Молдову, Грузию и другие страны-соседи России.

"Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной", - добавил он.

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Топ комментарии
+4
Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
та через нього всі гроші проводять
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10.03.2022 21:31
+4
Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
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10.03.2022 21:42
+3
ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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10.03.2022 21:34
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Правила форума Совет форумчан
Що с того що всі російські банки відключать,коли там працює Райфайзен
та через нього всі гроші проводять
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10.03.2022 21:31 Ответить
ТРЕБА ВІДМОВИТИСЯ І НАМ ВІД рАЙФАЗЕНБАНКУ
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10.03.2022 21:34 Ответить
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УК!РАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
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10.03.2022 21:55 Ответить
kakoi ta bred - esho nado bylo dopisatj shto eto zapad vas stolknul s rosijei i posoryl s bratskim narodom
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10.03.2022 22:01 Ответить
Нічого нового, чи дивного. Фашисти лишаються фашистами...

-Німеччина проти відключення Сбербанку РФ від SWIFT
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10.03.2022 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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10.03.2022 21:32 Ответить
o-feikomjetchik narisovalsa...nenadoelo gaditj tut vesde kacap?
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10.03.2022 21:34 Ответить
Ця новина з агенства УНIАН , i якщо комусь вiд цього неприємно - то це його проблеми.
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10.03.2022 21:43 Ответить
da da da....otkroi posledny streem Cimboluka i poslushai shto on govorit pro etot feik
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10.03.2022 21:48 Ответить
Вот как раз и немцы скажут, что это невозможно. Чудес к сожалению не бывает
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10.03.2022 21:33 Ответить
А я добавлю!!!,что московитов надо ******* по всему миру!!Слава Украине!Слава ЗСУ!!!
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10.03.2022 21:34 Ответить
Дожилися... Зеленський наказує всьому світу що треба робити. Точно найвеличніший
Слава Україні!
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10.03.2022 21:39 Ответить
Зеля, конечно, фрукт ещё тот со своими ошибками, но он, надеюсь, не такой лицемер, как большинство западных политиков. Именно он и украинский народ с армией сейчас защищают эти, так называемые, западные ценности.
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10.03.2022 21:42 Ответить
В першу чергу наші воїни на чолі з бойовими генералами,Залужний і т.д. які з 2014 р. на війні.
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10.03.2022 22:10 Ответить
Зеленский может отдать приказ перекрыть газопровод В самой Украине? Или просто взорвать его кто нибудь может без приказа? Иначе это всё слова слова.

Остальные газопроводы тоже взорвать несложно. Было бы желание. А пока видно только желание поговорить. А ведь война идёт.
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10.03.2022 22:00 Ответить
во время войны всё взрывается = вся ответственность на агрессоре. ибо нех
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10.03.2022 22:43 Ответить
чесно...то захид нам ни х...я не мае робити, бо ми сами нихуй.я не робили!!! ...то сцу...ко мы мали готуватися с 2014, а не глазёнками лупати и питатися заглядать куда то там у дупу...шо ти там бл...ядь до сих пор хочешь увидеть...и не дай тебе БОГ ты навить попытаешься писля всёго цього щось сдати...
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10.03.2022 22:01 Ответить
Зеля, Запад тобі нічого не должен. Ти в курсі, що ти презедент України, а не Заходу? Не забувай про чарівне слово і дякуй, коли вдасться щось у Заходу випросити.
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10.03.2022 22:19 Ответить
Должен, это война. Или пусть засунут свою забеспокоенность в жопу
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10.03.2022 22:41 Ответить
Шо за терминология? Ничего запад тебе не мае. Можеш только коленопреклонно просить...
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10.03.2022 22:23 Ответить
Украина сама может отключить западных барыг финансирующих русских фашистов - взорвать все газо и нефтепроводы! Все! И тогда SWIFT банки перестанут быть интересными
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10.03.2022 22:40 Ответить
До фени про россиянские суда.Флаг сменят,а суть останется.Нужны запреты для россиянских грузоотправителей и грузополучателей.Тогда да..Флаг на судне сменить,что два пальца,ну все знают.
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10.03.2022 22:54 Ответить
Запад не успевает записывать что он должен зеленскому, который никому ничего не должен
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10.03.2022 23:16 Ответить
100%
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11.03.2022 00:46 Ответить
100%
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11.03.2022 05:33 Ответить
 
 