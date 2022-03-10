Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым для Запада ввести санкции против российских энергоресурсов, закрыть порты для российских кораблей и полностью отключить российские банки от системы SWIFT.

Об этом глава государства заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о санкциях, то прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, если не сделать это сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Молдову, Грузию и другие страны-соседи России.

"Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной", - добавил он.

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