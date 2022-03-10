Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым для Запада ввести санкции против российских энергоресурсов, закрыть порты для российских кораблей и полностью отключить российские банки от системы SWIFT.
Об этом глава государства заявил в интервью Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если говорить о санкциях, то прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, если не сделать это сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Молдову, Грузию и другие страны-соседи России.
"Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
та через нього всі гроші проводять
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УК!РАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
-Німеччина проти відключення Сбербанку РФ від SWIFT
Слава Україні!
Остальные газопроводы тоже взорвать несложно. Было бы желание. А пока видно только желание поговорить. А ведь война идёт.