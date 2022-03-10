Данилов о нападении РФ: "Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность"

Власти Украины знали, что Россия нападет, и начали готовиться еще в ноябре 2021 года.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Однако, по его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом.

"Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", – считает Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов