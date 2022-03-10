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Данилов о нападении РФ: "Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Украины знали, что Россия нападет, и начали готовиться еще в ноябре 2021 года.
Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Однако, по его словам, на Банковой не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.
"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, власти понимали, что вторжение состоится, однако не объявляли об этом.
"Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", – считает Данилов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство РФ в отчаянии, они сменили тактику и уволили уже около 8 генералов, - Данилов
Топ комментарии
+63 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий10.03.2022 21:50
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Пожалуйста, подождите...
Какие фронты?
Ви просто занадто пильно вдивлялись в очко Пуйлу в пошуках миру, тому й не чули
От і мандраж збільшується.
А тут - полгода с трёх сторон накапливаются войска - и никто нет обсудил варианта, что все они могут быть задействованы, если их накапливают ?!
У кого есть незабаное слово для таких "стратегов" ?! Это уму непостижимо , что для ни х это стало неожиданностью ... это просто дурдом РОмашка
Весь мир говорил что будут наступать со всех сторон, юбут был завален планами и их обсуждениями. Лучше бы молчал. И Дерьмака посадил или убрал бы до конца войны чтобы не злил людей.
І тому на Велике Крадівництво асфальтових доріг йшли міліарди доларів, а ЗСУ було на бобах 😅
Вы рашке мосты и дороги сделали, вместо оборон бюджета и ракет программы...
Ну не вписується сюди вкрай ворожа, недопломатична і просто ідіотична реакція ЗЕ на всі спроби його попередити. Як і впровадження рос.агентури у владу. Як вкрай скупе фінансування армії. Як і злив операції "вагнерівців" ітд (список з кілька десятків пунктів можна скласти)
Далі робоча гіпотеза (імхо).
ЗЕ мав певні домовленості з пуйлом - і по кількох днях даремного(як ЗЕ вважав) спротиву, всі його вважатимуть рятівником, коли йому вдасться "досягти" якого-небудь миру. (Звісно, не факт, що пуйло дотримався б умов, але то інша справа)
Зараз це підтверджується шаленими спробами змарнувати досягнення ЗСУ (ціною українських життів!), вдаючи бажання переговорів (а фактично проводячи таємні на неозвучувані теми). Як і активністю Беннета, який (попри те, що всі аналітики кажуть, що в нього не має шансів примирити Україну з РФ) вперто зустрічається з пуйлом, ЗЕ і німцями. Вважаю, що він напевно знає щось таке, чого не знаємо (а тільки підозрюємо) ми - про існування домовленостей між ЗЕ і пуйлом.
З.І. І вистачить безсенсовних закликів до "єдності" - ЗЕ наробив Україні стільки зла, що тиждень з хвостиком (за винятком останніх 3 днів!) більш-менш прийнятного відігравання ролі зовсім не скреслює підозр.
авсь. А коли тебе інформують зо всіх сторін, бо сам ти знищив свою розвідку, тебе засипають зброєю, а ти соваєш ногами... то це вже не несподіванка! це називається ЗМОВА!!!
"Тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб тут почався хаос", - вважає Данілов"
Отже, Данілов зробив заяву про те, що нинішня українська влада реалізовувала тактичні ходи рашистії...
Невже будуть зливати резидента?...
И обратите внимание широкого наступления армии рф по полям до сих пор нет, как наступал вермахт в 1941 или боевых столновений как на курской дуге в полях, вся армия рф идет по дорогам как на парад, и это нам наруку, взорвал мост и колонна стала, и теперь просто растреливай их.
Аж димилося така підготовка була.
Таке враження, що ви очікували після 2-3 днів підписати всі хатєлкі х,,йла.
На 15 день, ми що не можемо сформувати резерв, щоб принаймі провести ротацію та розірвати кільце під Києвом та Маріуполем. Після Перемоги має бути такий розбір 2,5 років вашого керування, але постає питання, хто його буде проводити, аграхамія з єрмаком?