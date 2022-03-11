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Российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных из всех структур обороны, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных из всех структур обороны, - Резников

Российские оккупанты не способны воевать с украинской армией, гвардией, терробороной, поэтому атакуют наиболее незащищенных.

Об этом в видеообращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", - подчеркнул он.

По словам Резникова, войска РФ не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.

"Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институциям. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, что они принесли Украине и миру ", – отметил министр.

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Топ комментарии
+15
Во за гражданских столетиями не простим. И будем видя/ слыша их ненавидеть везде
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10.03.2022 21:55
+15
Стадо ******** кацапів показало усьому світу, що їх треба просто знищити. раз і назавжди. Це не є рзпалюванням якоїсь ворожнечі. Це не люди, це ******** гірші бєшених собак.
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10.03.2022 22:08
+14
страшные цифры... и каждая чья-то беда...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
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10.03.2022 22:02
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vojaki hrenovi...eto po hodu i est ih "uchenija"
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10.03.2022 21:52 Ответить
статистика Донбасу: 1 військовий до 3-х цивільних
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10.03.2022 21:52 Ответить
спочатку тебе забанимо , кацапику((
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10.03.2022 21:58 Ответить
І що з того?
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10.03.2022 22:05 Ответить
navernoe navodish kacapskuju artileriju ?
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10.03.2022 22:10 Ответить
а кива из Полтавы и в правосеках был.
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10.03.2022 22:34 Ответить
Не нервуй так , кацапику , на днях тебе піджарять , от тоді від тебе точно буде іти велика вонь а так тільки щамі несе , потрепи трішки ((
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10.03.2022 23:20 Ответить
Ану іди ***** звідси!
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10.03.2022 22:02 Ответить
Во за гражданских столетиями не простим. И будем видя/ слыша их ненавидеть везде
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10.03.2022 21:55 Ответить
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!

Україна переможе!
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10.03.2022 21:59 Ответить
Ублюдочні кацапи, А де ж ваші георгіївські стрічки, де ваші погрози "не забудемо і можемо повторити", "на танках приїдемо? Де ваші паради і "аби не було війни"?

Ось саме теперішнє фіаско - ви вже ніколи не зможете забути... якщо залишитеся живими...
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10.03.2022 22:00 Ответить
Нехай на Берлін ідуть, Рейхстаг брати. "Діди воювали" ж за це, і їм заповіли. Там і покажуть своє "не забудемо, не пробачимо".
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10.03.2022 22:22 Ответить
у них же демократія, консенсус необхідний, але з такими друзями путіна як німеччина який консенсус? та й лоббистів там вистачає, тому так тяжко і все рівно навіть з тим всім лайном досить шибко з санкціями, кацапи вже стогнуть.
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11.03.2022 00:17 Ответить
страшные цифры... и каждая чья-то беда...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
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10.03.2022 22:02 Ответить
Стадо ******** кацапів показало усьому світу, що їх треба просто знищити. раз і назавжди. Це не є рзпалюванням якоїсь ворожнечі. Це не люди, це ******** гірші бєшених собак.
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10.03.2022 22:08 Ответить
Плюсую. І тут не треба навіть готувати суспільну думку, щоб українці підтримали кацапогеноцид. Русня вже накоїла більше ніж достатньо, щоб люди ґаплодисментами зустріли газові камери та крематорії для усіх свинособак. Із лічінусами, супоросими бабіщами, старими, хворими і навіть пучеглазими. Усі 140 млн. у піч холокосту!
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10.03.2022 23:58 Ответить
Наблюдатель™


@Nablyudatel11Tm

·
23 ч



Спорт фсё... Аминь... 37 стран, включая США, подписали указ об отстранении России и Белоруссии от любых соревнований на международной арене.
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10.03.2022 22:08 Ответить
Війна такою була завжди, на жаль. В деяких пропорція загиблих військових і цивільних перевалювала і за 1:10.
А Україна (до того ж) воює проти кацапні на своїй землі.
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10.03.2022 22:09 Ответить
+5 Це так. І це сумно і трагічно.
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10.03.2022 23:46 Ответить
Тобто десятки тисяч ?
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10.03.2022 22:21 Ответить
Воевать против безоружных женщин и детей - это даже не низость, это трусость и позор.
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10.03.2022 22:25 Ответить
Тарантино! Срочно за работу! Мир ждёт "Бесславные ублюдки 2" И чтобы в титрах было "Based on real events!"
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10.03.2022 22:35 Ответить
Це така підла статистика ******** війн. З ІІ світової почалось: цивільних стало гинути більше, ніж мілітарних. І з кожною новою війною співвідношення мирні/військові росте, тому що все більше зброї масового ураження, а сумління у владних верхів все менше. Тому війн в ********* світі не має бути.
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11.03.2022 00:19 Ответить
Що Ви пропануєте українцям зараз ?!
Вийти на шлях Чемберлєна й Ділад"є ?
Чемберлен був те ж "блескчий миролюбець" . Він теж під гаслом "геть війну" сдав Чехословатчину Гітлеру .

Так що в Україні гасло "геть війну" це пропаганда наративу лютого антилюдяного ворогу .
Українці не починали цю війну й тому якщо щось залежить від українців на рахунок припинення війни , так то , скільки мерзотних орків поїде до "мамані" в чорному політеленовому пакеті .

Й саме це єдина конструктивна пропозиція з українського боку . Усе інше демогогія й наратив військових злочинців з бункера на Уралі !
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11.03.2022 01:41 Ответить
Резніков пропустив ворога через східний Державний кордон України без втрат. Надав можливість ворогу безкарно знищувати мирне населення України. СБУ повинно негайно надати оцінку діям Резнікова.
ВСУ повинно негайно проводити вишкіл тер. оборони. Створити регулярну ефективну армію. Знищити ворога не всій Святій Українській Землі. Вийти на східній Державний кордон України. Забезпечити посівну. Зупинити геноцид українців РФ. Припинити здачу в корупційний спосіб державної зради территорії України ворогу по схемі Крима, Донбаса.
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11.03.2022 05:02 Ответить
Ну, нарешті є підказка щодо людських втрат військових, і якщо поділити втрати кацапів (від української влади) на 2, то виходить непогано.
Але найголовніше - це втрати ЗСУ у ППО, бо якщо її не буде, то інші втрати почнуть збільшуватися у геометричній прогресії
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11.03.2022 09:05 Ответить
 
 