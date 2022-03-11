Российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных из всех структур обороны, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты не способны воевать с украинской армией, гвардией, терробороной, поэтому атакуют наиболее незащищенных.
Об этом в видеообращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", - подчеркнул он.
По словам Резникова, войска РФ не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.
"Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институциям. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, что они принесли Украине и миру ", – отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
Україна переможе!
Ось саме теперішнє фіаско - ви вже ніколи не зможете забути... якщо залишитеся живими...
для других стран это просто статистика
для говнорашки - гордость...
@Nablyudatel11Tm
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23 ч
Спорт фсё... Аминь... 37 стран, включая США, подписали указ об отстранении России и Белоруссии от любых соревнований на международной арене.
А Україна (до того ж) воює проти кацапні на своїй землі.
Вийти на шлях Чемберлєна й Ділад"є ?
Чемберлен був те ж "блескчий миролюбець" . Він теж під гаслом "геть війну" сдав Чехословатчину Гітлеру .
Так що в Україні гасло "геть війну" це пропаганда наративу лютого антилюдяного ворогу .
Українці не починали цю війну й тому якщо щось залежить від українців на рахунок припинення війни , так то , скільки мерзотних орків поїде до "мамані" в чорному політеленовому пакеті .
Й саме це єдина конструктивна пропозиція з українського боку . Усе інше демогогія й наратив військових злочинців з бункера на Уралі !
ВСУ повинно негайно проводити вишкіл тер. оборони. Створити регулярну ефективну армію. Знищити ворога не всій Святій Українській Землі. Вийти на східній Державний кордон України. Забезпечити посівну. Зупинити геноцид українців РФ. Припинити здачу в корупційний спосіб державної зради территорії України ворогу по схемі Крима, Донбаса.
Але найголовніше - це втрати ЗСУ у ППО, бо якщо її не буде, то інші втрати почнуть збільшуватися у геометричній прогресії