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Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт, - Резников

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что военнообязанных неподготовленных граждан не будут забирать в армию и отправлять на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных Сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки.

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Напротив. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством.

Читайте: Запад должен ввести санкции против энергоресурсов, кораблей и всех банков РФ, - Зеленский

В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте в контакте с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", - сказал глава Минобороны.
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Топ комментарии
+24
* * *
- Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
- Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
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10.03.2022 22:08
+13
Для цього у ВАС був час з жовтня 2021 року, коли вам пропонували за методом ШВЕЙЦАРІЇ мілітаризувати усе повносправне патріотичне населення України та розпочати військові навчання та технічну підготовку усього населення котре могло володіти зброєю, а ви бавилися у ВІРУ - НЕ віру....!!!
Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
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10.03.2022 22:21
+11
Я чув, що цигани видають права на водіння танка та на стрілянину з зенітки... Але не впевнений...
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10.03.2022 22:18
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* * *
- Ало, поліція? Як можна отримати права на водіння танка?
- Господи, та катайтесь так, хто вас зупинить.
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10.03.2022 22:08 Ответить
Я чув, що цигани видають права на водіння танка та на стрілянину з зенітки... Але не впевнений...
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10.03.2022 22:18 Ответить
сегодня столкнулись с соседями.... человек физически без глаза послали в медкомиссию признали ГОДНЫМ..... А ВЫ БУДЕТЕ СНАРЯДЫ ПОДНОСИТЬ... вот такая она у нас реальность...
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10.03.2022 22:31 Ответить
фігня якась. Я не служив і мене одразу відшили і не мене одного між іншим. Не вірю в ваши казочки.
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10.03.2022 22:43 Ответить
Несинітниця, у мене мій знайомий Андрій ходив у вій комбат у Фастові. Він гражданський, но служив у розвідці і артилерії. Сказали чекайте. Він рассказав, що його друга снайпера теж відправили. Чекайте. Міністр, чого чекаємо? Ворог рветься до Фастова, а підготовлені бійці не потрібні. Будь ласка, розберіться. Швидше
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10.03.2022 23:31 Ответить
Війскомат
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10.03.2022 23:33 Ответить
То же и в Николаеве, с первых дней- старый уже, обидно.....
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11.03.2022 06:36 Ответить
Да вже така кількість людей , що логістики невистачає всіх забезпечити і навчити , говорять , що військомати просять трохи зачекати вони відзвоняться
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10.03.2022 22:11 Ответить
Да никто не берет, не слушайте. Даже с УБД могут попросить подождать. С инвалидностью уж тем более. Я уже столько подобных слухов за последнюю неделю слышал, но еще ни разу ни одного инвалида не забрали.
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10.03.2022 22:16 Ответить
Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;
обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.
До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.

перечитайте і скажіть: в який род військ годиться людина з такими можливостями?

II група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.

Особи з інвалідністю II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.
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10.03.2022 22:23 Ответить
Не дуже зрозумів шановного пана міністра.
Якшо він каже, що не подготовлених людей не будуть забирати до армии, то чому я, будучи непридатним до служби в армії, не маючи ніякого досвіду служби в армії, був призваний у той же день, коли я прийшов до військомату стати на облік (я біженець)?
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10.03.2022 22:15 Ответить
+
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10.03.2022 22:21 Ответить
Звідки ти біжав?
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10.03.2022 22:22 Ответить
і що? Вам зразу дали зброю і відправили воювати?
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10.03.2022 22:25 Ответить
І був відправлений під Суми, і там загинув.

Статус біженця не звільняє від обліку в військоматі.
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10.03.2022 22:26 Ответить
И где воуешь?? В каком батальоне? Прям в пекло отправили? Что-то не верю. Максимум на учет или в резерв.
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10.03.2022 22:28 Ответить
Ага, біг, біг й дорогою в військомат забіг.
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10.03.2022 22:48 Ответить
Як романтично звучить :" був призваний стати на облік як біженець" (( Біженець - ти з якої країни утік коли не можеш відрізнити призов від взяття на облік ? Таке враження що ти українського військкомату ніколи не бачив , а тут відробляєш 13 срібників кацапських ((
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10.03.2022 22:33 Ответить
А ти сиди собі в німеції куди за 5 чи 8 тис зелених здриснув і не ****#
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10.03.2022 22:44 Ответить
Это еще что за сказки? В Киеве в военкомат попасть нереально, а тебя прямо в армию сразу забрали?
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10.03.2022 22:39 Ответить
Для цього у ВАС був час з жовтня 2021 року, коли вам пропонували за методом ШВЕЙЦАРІЇ мілітаризувати усе повносправне патріотичне населення України та розпочати військові навчання та технічну підготовку усього населення котре могло володіти зброєю, а ви бавилися у ВІРУ - НЕ віру....!!!
Усі були впевнені на 100% що москалі здійснять напад 23-25 грудня, але і наступні 2 місяця ви профукали і пробалаболили, а тепер як ці салаги починаєте оправдовуватися, що ви не знали та не сподівалися...!!!
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10.03.2022 22:21 Ответить
Перші чутки про напад були ще в вересні 2021р. Можна було б мобілізувати самих досвідчених, провести навчання. Організувати ТрО ще в ГРУДНІ!!! Навчити їх! Давити на Захід щоб надали більше ППО та ПТРК! І бути готовими до бою!
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10.03.2022 22:32 Ответить
Коли слухаєш Подоляка скажімо на стрім у Латиніної, і цей пан каже "ми готувались"... Згадуєш включення мера Кличка, якйй чотири божих дні увіщував людей "залишайтесь вдома". Думаєш мда - ви звичайно "готовились" тому перший указ став закриття кордонів а до евакуації Маріуполя якось Офіс Президента не доріс мозгами.
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10.03.2022 22:45 Ответить
поясните министру, что против нас воюет 150-160 тысяч орков (осталось), а наших уже больше полмиллиона вооруженных (считая всех людей с оружием). Нас втрое больше, о каком численном превосходстве он всё время говорит? У них бронетехники больше и авиации, но это ненадолго.
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10.03.2022 22:27 Ответить
На жаль, я не маю жодного досвіду, армійського, але бажаю бути корисним, допомогти... Хтось, десь, може неофіційно може навчити мене стріляти?
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10.03.2022 22:28 Ответить
Я й сам так розумію. Що коли покличуть таких, як я, то вже буде вкрай важке становище. То може краще виділити ОДНУ людину, яка навчить мене і ще СТО таких самих, як я, стріляти з того сраного "калаша"?
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10.03.2022 22:50 Ответить
Після Маріуполя, вже всі готові вбивати цапів.
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10.03.2022 22:34 Ответить
Мені і Ірпеня вистачило...
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10.03.2022 22:34 Ответить
Якими методами ще можна бути корисним на війні, якщо зброю я тримати із-за хвороби не можу?
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10.03.2022 22:37 Ответить
https://t.me/ddos_separ
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10.03.2022 22:45 Ответить
погугліть у вашому місті центр волонтерів, прийдіть і запитайте чим можете стати корисним
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10.03.2022 22:52 Ответить
ХАЙ ТЕПЕР СКАЖЕ, ЩО ЇХ НЕ ПОПЕРЕДЖАЛИ....!!!!

16 Ноября 2021, 12:28Громада України ВИМАГАЄ у Президента України негайно МІЛІТАРІЗУВАТИ УСІ ГРОМАДИ УКРАЇНИ, сформувавши місцеві полки ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ та призвати до проходження ВІЙСЬКОВИХ ЗБОРІВ усіх ПРАВОСПРАВНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ котрі пройшли АРМІЙСЬКИЙ ВИШКІЛ та вміють користуватися усіма видами військової ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ та закріпити за ними цю зброю на постійній основі до 2025 року зі складанням відповідних ІСПИТІВ на її НОСІННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, та ЗБЕРІГАННЯ з видачею відповідних ДОЗВОЛІВ ТА СЕРТИФІКАТІВ...!!! ЦЕ БУДЕ 100% ЗАСТЕРЕЖЕННЯ кремлівським звіздарастам до спроби розпочати війну та подальше захоплення земель УКРАЇНИ...!!! СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ ВОРГАМ...!!!00

15 Ноября 2021, 19:19Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
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10.03.2022 22:40 Ответить
Офіс президента зараз виграє будь-яку інформаційну війну. Тобто, ви (а точніше Притула) це донести на телеканали зможете хіба після закінчення війни. А поки що як і ДО війни - офіс президента "все знає і про все в курсі їм будь-яка думка ззовні - нафіг не здалась".
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10.03.2022 22:51 Ответить
может если бы вы обьявили мобилизацию заранее я бы уже был на службе у украинского народа, а не седел в оккупации в Херсонской обл. не зная что будет дальше.
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10.03.2022 22:56 Ответить
Офиса Президента вам ответит - что они готовились и все знали. И скажет, что обьяви они мобилизацию заранее, это бы вызвало панику.

Видимо из этих размышлений - мы (получая уже последние китайские предупреждения от Байдена и уже 10ый самолет с оружием из США) не вводили хотя бы чрезвычайное положение. И начали делать блокпосты вокруг Киева всего лишь через 3 дня начала войны.

Все это очень сходится со словом "мы готовились".
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10.03.2022 23:02 Ответить
З Києва військоматам дають певний план - і вони його будуть виконувати чи перевиконувати. Що б не говорив Резніков, але у воєнкоматах працюють ті самі "дуже інтелектуальні" люди. Тому їм глубоко насрати, кого вони відправлять і що він вміє а особливо НЕ вміє.

В перші дні, там була черга - рахуйте, cамі мотивовані люди. Всім сказали почекати. У корупційних воєнкоматах немає поняття "мотивовані" але є списки, по яких вони почнуть видьоргувати когось без жодної логіки в своїх діях.
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10.03.2022 22:57 Ответить
Резніков пропустив армію фашистів РФ через східний Державний кордон України без втрат з боку ворога. Зараз каже що за це повинен отримати винагороду.
СБУ повинна сказати, яку винагороду отримає Резніков разом з Зеленським. Пожиттевий строк з конфіскацією майна.
Зараз негайно ВСУ повинно вчинити вишкіл тер. оборони. Створити з неї регулярну армію. Системно, ефективно, швидко, знишити ворога на Святій Українській Землі. Вийти на східний Державний кордон України.
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11.03.2022 04:47 Ответить
Не беруть навіть підготовлених, якщо спеціальність не відповідає потребам. Спеціалісти з авіаційного озброєння взагалі нікому не потрібні, і воно зрозуміло, бо майже ніякого авіаційного озброєння не залишилося, а спеціалістів повно.
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11.03.2022 09:07 Ответить
 
 