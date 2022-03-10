Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт, - Резников

Министр обороны Алексей Резников уверяет, что военнообязанных неподготовленных граждан не будут забирать в армию и отправлять на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу министра в фейсбуке.

"Хочу обратиться ко всем военнообязанным украинцам. В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных Сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите местный центр комплектования и социальной поддержки.

Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Напротив. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством.

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В боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение. Просто будьте в контакте с центром комплектования по месту фактического проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", - сказал глава Минобороны.