Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси, откуда оккупанты вылетают бомбить Украину, разбился летательный аппарат. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси разбился летательный аппарат.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут пользователи Telegram из Беларуси.
"Поступает информация, что сегодня в районе 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.
Сообщают, что, по предварительной информации, в районе агломерации Кожан-Городок упал самолет или вертолет. В настоящее время идет поисковая операция. Поступает информация, что с аэродрома в Мачулищах вылетел в Лунинец вертолет МО РБ".
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Топ комментарии
+56 Тетяна Тать
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там та хрєнь наче штурвал зветься...
байдуже.
Ідея вірна, ще Миколайчук говорив "за поводом не п"ю!"
ЛОЗУНГ 12 балів
Самолет или вертолет просто был тяжелее воздуха, он упал.
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а воспитатели припи*** подхалимы...