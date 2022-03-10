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Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси, откуда оккупанты вылетают бомбить Украину, разбился летательный аппарат. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси разбился летательный аппарат.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут пользователи Telegram из Беларуси.

"Поступает информация, что сегодня в районе 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.

Сообщают, что, по предварительной информации, в районе агломерации Кожан-Городок упал самолет или вертолет. В настоящее время идет поисковая операция. Поступает информация, что с аэродрома в Мачулищах вылетел в Лунинец вертолет МО РБ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство военных Беларуси не готовы к участию в войне против Украины на стороне РФ, - Генштаб ВСУ

Вблизи аэродрома Лунинцы в Беларуси, откуда оккупанты вылетают бомбить Украину, разбился летательный аппарат 01
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Топ комментарии
+56
ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
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10.03.2022 22:09
+29
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10.03.2022 22:16
+27
ну шо там? зовете или шо?

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10.03.2022 22:21
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ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
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10.03.2022 22:09 Ответить
Годі пити за кермом...
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10.03.2022 22:10 Ответить
там хіба кермо?
там та хрєнь наче штурвал зветься...

байдуже.

Ідея вірна, ще Миколайчук говорив "за поводом не п"ю!"
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10.03.2022 22:14 Ответить
штурвал на цивільних литаках.На війскових ручка керування
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10.03.2022 22:52 Ответить
не пий за ручкою керування

ЛОЗУНГ 12 балів
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10.03.2022 23:16 Ответить
Напевно пісюн з ручкою керування переплутав.
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10.03.2022 23:49 Ответить
То ж гелікоптер.
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11.03.2022 00:25 Ответить
який прикрий "нещасний випадок"
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10.03.2022 22:17 Ответить
ога, трохи невдобно получилося
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10.03.2022 22:21 Ответить
Правильно казати ЯКЕ ПРИКРЕ САМОГУБСТВО ))
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11.03.2022 08:24 Ответить
Вы что физику не учили по курсам ***** в интернете?
Самолет или вертолет просто был тяжелее воздуха, он упал.
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10.03.2022 23:13 Ответить
бо крилами не махав?
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10.03.2022 23:14 Ответить
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10.03.2022 22:10 Ответить
Шкода що там не було "стратегічного військового об'єкту"
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10.03.2022 22:10 Ответить
Долетались клоуны белорусские.
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10.03.2022 22:10 Ответить
Літак долітався, а клоуни поки тільки в штани наклати, суки вижили злається.
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11.03.2022 08:26 Ответить
До їхніх парашутів ще ФСБ не добралося, не встигли )
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11.03.2022 08:27 Ответить
Хорошо горит. надеюсь, никто не выжил.
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10.03.2022 22:11 Ответить
История одной Фу Бли !!!!!!
10 марта 2022, 22:19 Минфин будет обслуживать госдолг РФ в рублях
Платежи в валюте возможны при условии разморозки счетов ЦБ и кабмина

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние обязательства по евробондам в Фу Блях. Так будет в случае отказа контрагентов разморозить валютные счета ЦБ и правительства, передает ТАСС.
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10.03.2022 22:12 Ответить
da da da sha vse zaimut ochered za fubljami a esho on hatel uvolitsa - ne dali
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10.03.2022 22:17 Ответить
інша назва -дефолт
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10.03.2022 22:31 Ответить
описка, дефолт
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10.03.2022 22:42 Ответить
Спочатку взяти кредит на виробництво туалетної бумаги, а потім виплачувати той кредит тою самою бумагою. Як це по-росіянськи...
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10.03.2022 22:44 Ответить
гопники просто
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10.03.2022 23:06 Ответить
Партизаны со стингерами?
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10.03.2022 22:12 Ответить
Адмирал "кузя "передал эстафету.
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10.03.2022 22:12 Ответить
Ну людей там точно не було.
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10.03.2022 22:13 Ответить
Погоджуюсь, то не люди, то нЕлюди.
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11.03.2022 08:29 Ответить
Вейшнорські партизани?)))
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10.03.2022 22:13 Ответить
По великому рахунку, залізничний вузол Лунінця Брестська обл. і військовий аеродром у лісі існуючий ще з часів совка, давно потрібно нищити бо вже достали.
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10.03.2022 22:13 Ответить
Заградотряд
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10.03.2022 22:14 Ответить
так и должно быть
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10.03.2022 22:15 Ответить
Перегруз картошкой?
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10.03.2022 22:15 Ответить
ну шо ты сядешь будешь делать?!))
Самолеты не летают и не ходють поезда (с) Страна 404.
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10.03.2022 22:15 Ответить
Шукайте візитку Яроша
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10.03.2022 22:15 Ответить
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10.03.2022 22:16 Ответить
на нижнем фото еще и страшнее - там дети из госписа... т.е. как бы серьезно очень больные...
а воспитатели припи*** подхалимы...
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10.03.2022 22:23 Ответить
Бульбашів заганяють на війну?
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10.03.2022 22:16 Ответить
Вподобайка!
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10.03.2022 22:18 Ответить
Смерть цапам!
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10.03.2022 22:18 Ответить
А нєх#й шастать (( сидіть як миші по норах ато розліталися ((
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10.03.2022 22:19 Ответить
не по норах а по болотах.
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10.03.2022 22:22 Ответить
ну шо там? зовете или шо?

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10.03.2022 22:21 Ответить
спи, утром позовём.....))))
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11.03.2022 01:23 Ответить
вылезай, это подранок наших охотников с ПВО не дотянул до базы
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11.03.2022 01:42 Ответить
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11.03.2022 02:12 Ответить
-1
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10.03.2022 22:22 Ответить
Суха позитивна статистика, тенденція в потрібному напрямку, над динамікою працюємо )
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11.03.2022 08:31 Ответить
Надеюсь нацисты сгорели еще живыми
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10.03.2022 22:29 Ответить
Купив курсант права водіння на літак та і ******** москальчик
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10.03.2022 22:31 Ответить
розбився.... і якось не сумно. мабуть щось не так у них, що так весело нам
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10.03.2022 22:31 Ответить
Через тиждень на і ппо не потрібно буде . Літаки вижмуть ресурс з ваньками ,
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10.03.2022 22:35 Ответить
Ка -52 прегоняли из Таганрога в Зерноград, нафарширован бьІл боеприпасами и патронами, отлетался, два пилота на концерте Кобздона.
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10.03.2022 22:41 Ответить
То воно само гепнулось. Бо перевантаження було, а ресурс вийшов.
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11.03.2022 00:31 Ответить
Або пілотів нормальний не залишилося, або бухі були.
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11.03.2022 08:32 Ответить
Він просто виявився важчим за повітря.
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10.03.2022 22:42 Ответить
Точка У,не,не знаем
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10.03.2022 22:48 Ответить
Надо подкрепление Марику.
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10.03.2022 23:02 Ответить
И собрать всех в одном месте. Что бы не затягивать.
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10.03.2022 23:05 Ответить
А город подумал.... А город подумал... А город подумал и на хер послал!
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11.03.2022 13:17 Ответить
 
 