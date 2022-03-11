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Россия готова амнистировать заключенных, желающих идти воевать в Украину, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 11 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия готова амнистировать заключенных, желающих идти воевать в Украину, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 11 марта

Начались шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 11.03.2022 касательно российского вторжения.

Как отмечается, существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

"О действиях противника. На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", - отметили в Генштабе.

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Также сообщается, что на территории Херсонской области враг пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

"Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения", - добавили в Генштабе.

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При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

Сохраняем спокойствие и продолжаем сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
свідомо кинуте місце, сдане в якості прохідного двору. И за це після війни хтось повинен відсидіти.
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11.03.2022 06:54
+12
Штрафбаты имени Сталина начинаются.
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11.03.2022 06:54
+12
Іди нах, провокатор!
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11.03.2022 06:54
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Зовсім швах
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11.03.2022 06:47 Ответить
Ага.. ще ті вояки будуть. Садіть їх в літаки... кадирівці вже не хочуть воювати, максимум в заградах стояти. А зеки вам навоюють.
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11.03.2022 08:57 Ответить
південь слабке місце
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11.03.2022 06:51 Ответить
свідомо кинуте місце, сдане в якості прохідного двору. И за це після війни хтось повинен відсидіти.
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11.03.2022 06:54 Ответить
ні..не правда..там просто 17 армій..але вони розтягнуті..а на Київ в наступі кинуто 15..але сконцентровано
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11.03.2022 06:57 Ответить
правда потому что я здесь живу и я тебе говорю Херсонскую обл. сдали. рашка шла как на параде аж до Херсона. Там парни которых бросили на убой сопротивлялись три дня пока не были накрыты градами. Вот так вот генштаб готовился к обороне юга.
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11.03.2022 07:01 Ответить
Да.Видел я как парни мост геройски защищали. Генштаб здесь не причем. Президента и правительство спроси,чем они занимались. А сейчас и деньги на армию нашлись резко.Когда петух жареный клюнул в жопу.
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11.03.2022 07:15 Ответить
Да и городские власти подозрение вызывают.А на Николаев и Харьков,Мариуполь ,что можно сказать.Власти серьезно подошли к обороне городов
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11.03.2022 07:17 Ответить
Магомед,не розганяй зраду, краще нах іди, тобто в спам
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11.03.2022 07:38 Ответить
Іди нах, провокатор!
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11.03.2022 06:54 Ответить
Ти собі правильну установку зробив! Маладєц!
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11.03.2022 09:34 Ответить
не сцать раньше времені
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11.03.2022 06:58 Ответить
с начало подумал что нет порядочные арестанты как они себя кличут на войну не пойдут. А потом вспомнил что в рашке все зоны уже давно красные.
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11.03.2022 06:52 Ответить
З них такі вояки, як з гімна куля. Дітей на війну хай ще відправлять. Всіх знищемо.
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11.03.2022 06:53 Ответить
Колясочки-танчики саме те.
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11.03.2022 06:56 Ответить
Ага..дєди ваєвалі
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11.03.2022 07:00 Ответить
пля т 27 она же в девичестве краден лойд их кучу вермахт просто залутал в 41 м
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11.03.2022 07:16 Ответить
В музее на Кубинке полно подобных образцов..Ввиду катастрофического сожжения бтв раши от доблестных ВСУ, вскоре подлежат "мобилизации" ..
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11.03.2022 13:05 Ответить
Штрафбаты имени Сталина начинаются.
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11.03.2022 06:54 Ответить
надіюсь Українське керівництво вподальшому вивче уроки..бо нам ще з ордою маскальською прийдеться довго жити на кордонах.навіть після того як сконає )(уйло..бо підорація тепер буде суцільне лднр..
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11.03.2022 06:55 Ответить
шо всю страну?ну ну.
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11.03.2022 07:08 Ответить
Куда кацапы не придут ,то везде ГУЛАГ построят твари.
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11.03.2022 07:11 Ответить
Да там одни конченные наркоманы и петухи. Представляю, в каком человек состоянии после руской тюрьмы.
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11.03.2022 07:16 Ответить
Представим этих вояк. Их забросят в Украину, они тут же выкинут оружие, сдадутся, попросят убежище в Латвии или Литве. Получат статус беженца, социальную помощь в размере 2,500 евро в месяц и начнут делать единственное, что они могут делать... Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, гоп-стоп... и т.д. Красавцы! Запомните, урки не вояки! Дебилы в Европе неистребимы!
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11.03.2022 07:31 Ответить
Мабуть безкоштовно , самі вигідні
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11.03.2022 07:20 Ответить
о, ці то повний бєспрєдел будуть робити на окупованих територіях.
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11.03.2022 07:24 Ответить
ну вот, токо вчера написал, что резерв будут формировать из маргиналов и уголовников. Однако, какие кацапы предсказуемые.
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11.03.2022 07:38 Ответить
Тк там полно политических и после пыток, то давать им оружие..... Вперёд рашка.....
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11.03.2022 08:29 Ответить
Політичних - навряд чи. Побояться.
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11.03.2022 09:02 Ответить
А в Сирии, что дураки закончились?
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11.03.2022 09:19 Ответить
Все в найкращих традиціях совкової воєнщини - тупо завалити м'ясом та залізяччям.
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11.03.2022 10:04 Ответить
Путину осталось послать на фронт ГД. Всё, бобик сдох!
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11.03.2022 11:35 Ответить
А это, ещё не перешли границу россии в походе для парада на красной площади под желто-голубым флагом.
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11.03.2022 12:04 Ответить
... а в это время комбат Семенченко за решеткой, баталон ТОрнадо - за решёткой, с Рифсмастера и Я ны Другарь не сняты обвинения... если это не ганьба - то что тогда ганьба ?
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11.03.2022 12:48 Ответить
Их освободили.
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11.03.2022 14:00 Ответить
ссылку можешь выложить...потому ч то два слушания их не выпустили....
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12.03.2022 13:44 Ответить
Свинособакам капець
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11.03.2022 13:38 Ответить
Для зеків змінені терміни увязнення на розстріл
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11.03.2022 13:51 Ответить
що так слабо, нехай Шойгу йде покаже як воювати вміє!
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11.03.2022 13:58 Ответить
 
 