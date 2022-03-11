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Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру. На обувной фабрике вспыхнул пожар. Предварительно 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодакском районе г. Днепр нанесены три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное здание обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
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11.03.2022 06:59
+12
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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11.03.2022 07:02
+8
Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
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11.03.2022 07:13
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По Луцьку був удар о 5-45...
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11.03.2022 06:58 Ответить
Вчора в Ківерцівському районі бахкало. Наші щось збили
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11.03.2022 07:03 Ответить
в тюрьмі хоч живий .. а тут точно уриють
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11.03.2022 06:58 Ответить
Я же говорю, надо уничтожить жд поставки ракет в Беларуси
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11.03.2022 06:59 Ответить
Вбивати цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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11.03.2022 07:02 Ответить
Если даже мы выгоним их за пределы страны, нужно что то решать с небом, они как и сейчас будут кошмарить с неба. Это сектор газа и Израиль
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11.03.2022 07:07 Ответить
Если выгоним за поребрик, мы - автоматом в НАТО, тогда посмотрим кто кого будет кошмарить.
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11.03.2022 07:11 Ответить
Ой я сомневаюсь с НАТО, пока только много слов, а делом НАТО вмешиваться сильно не хочет. У меня впечатление что мы между НАТО и кацапам и разменная монета
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11.03.2022 07:13 Ответить
Вы такой впечатлительный. Креститься не пробовали. Ладаном беса из себя выгонять, не?
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11.03.2022 07:15 Ответить
Ондого, как самоуверенно.
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11.03.2022 08:05 Ответить
Все произойдет неожиданно и быстро, в нашу пользу.
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11.03.2022 07:16 Ответить
Не хочет. У нас было 30 лет,что бы стать членом НАТО и,как следствие, война и не началась.
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11.03.2022 07:33 Ответить
не тільки в тебе таке враження.....НАТО сцить надавати нам літаки та ПВО, а те що на дало - ефективне тільки для боротьби з бронетехнікою, це горохом об стіну порівняно з авіаударами. Росіяни таким шляхом *********** всю нашу інфраструктуру - і що тоді?
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11.03.2022 07:56 Ответить
Все абсолютно вірно! Під "Іскандери" переносні стінгери не працюють. Наше ППО під них неефективне. А "Патріоти" серливі американці нам не дають.
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11.03.2022 08:25 Ответить
Нема що вже на НАТО сподіватись, нема....
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11.03.2022 08:12 Ответить
Ваши жёны и дети уже в НАТО и ЕС. Они их охраняют.
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11.03.2022 08:21 Ответить
У тебе польський прапорець. Так на Польщу кацапи не нападуть і тебе не ***********. Але ти прийшла сюди погавкати.
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11.03.2022 08:28 Ответить
Зачем враг, если есть такой сосед
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11.03.2022 07:11 Ответить
НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ НЕМЕДЛЕННО КУПИТЬ ЗА НАГРАБЛЕННЫЕ В Украине МИЛЛИАРДЫ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ПВО ИЛИ САМОЛЕТЫ ИСТРЕБИТЕЛИ
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11.03.2022 08:05 Ответить
ага, то не ахметов бежит с мешком денег в военторг? они сидят и строят планы по осваиванию миллиардов долларов международной помощи на восстановление.
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11.03.2022 08:47 Ответить
Та скільки разів вже можна повторювати - продаж зброї Україні заблокована вже кілька років. І зараз заблокована.
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11.03.2022 08:52 Ответить
то привезли в Білорусь ракети.по ЖД..вчора була інфа...білоруси так гордились..партизанський край партизанський край..
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11.03.2022 07:10 Ответить
Давно там нема партизанів ...
Зостались лише квіточки .
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11.03.2022 07:14 Ответить
А мутный таракан
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11.03.2022 07:17 Ответить
Не було там ніяких "білоруських партизанів". Були закинуті диверсійні групи. Білоруси сиділи тихо по болотах.
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11.03.2022 07:45 Ответить
хватить тобі про минуле торохтіти, якого ти не знаєш, думати тьреба про сьогодення.
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11.03.2022 07:58 Ответить
Що - родичі в болотах сиділи? Я й думаю про сьогодні. Білорусів потрібно мордою в грязь за допомогу рашафашистам. І вони це отримають!
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11.03.2022 08:30 Ответить
ще раз повторюю, нафіга тобі те минуле, при якому ти не жив і своїми очима не бачив? Думати треба за сьогодення....
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11.03.2022 08:42 Ответить
Откуда же они лупят,в Запорожье на это время сигнала тревоги не было.Днепр держитесь там.
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11.03.2022 07:15 Ответить
Были с утра несколько авиа тревог, в бомбосховища.
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11.03.2022 07:17 Ответить
В Великобританії?
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11.03.2022 08:30 Ответить
С Беларуси
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11.03.2022 07:18 Ответить
З Криму або моря.
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11.03.2022 08:55 Ответить
И где наше ПВО !?
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11.03.2022 07:17 Ответить
Хороший вопрос, и эффективность ПВО какая
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11.03.2022 07:21 Ответить
Зарите в асфальт.
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11.03.2022 07:45 Ответить
Взуттєву фабрику ******* - це шоб ми теж у лаптях ходили? Хворі збоченці.
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11.03.2022 07:21 Ответить
Не не в подвалах фабрики остались выкройки лаптей, их нужно было уничтожить
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11.03.2022 07:23 Ответить
А, точно! Секретні скрєпні лапті, розроблені ще совєцькими вченими і підло приховані нацистами-наркоманами. ТТХ лаптєй такі, шо як шо, то ***** весь *********. Чорт, а ми і не знали...
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11.03.2022 08:22 Ответить
АВІАудар чи ракетний? Пишить "почєловєческі" будь ласка.
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11.03.2022 09:49 Ответить
 
 