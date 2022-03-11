Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру. На обувной фабрике вспыхнул пожар. Предварительно 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО

Войска РФ нанесли три авиаудара по Днепру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Оперативная информация. Днепропетровская область. 11 марта около 06:10 в Новокодакском районе г. Днепр нанесены три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное здание обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО