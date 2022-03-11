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ЕС не будет вводить санкции против российского газа и нефти, - Орбан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ЕС не будет вводить санкции против российского газа и нефти, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не будет вводить санкции против российского газа. Это касается и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций ЕС, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в будущий период будет безопасным", - сказал Орбан.

Напомним, недавно глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС практически достиг лимита по введению санкций против России.

По его словам, ЕС не может пойти на большее, поскольку многие страны импортируют газ и нефть из России, в этой связи Евросоюз пока не может объявить эмбарго, как это сделали США.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкций против РФ сегодня недостаточно, чтобы она прекратила войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Венгрии Орбан выступил против ограничений на импорт энергоносителей из РФ: "Непропорционально большое бремя"
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Топ комментарии
+61
Угри за угро-фінів.
Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
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11.03.2022 09:06
+39
Судячи із мовчання угорців, вони підтримують співпрацю із вбивцею.
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11.03.2022 09:07
+35
Киньте вже щось на того путінського мадяра
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11.03.2022 09:06
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Ожидаемо.
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11.03.2022 09:06 Ответить
Желаю вам ,мадьяры всех прелестей рашистской братской любви ! 🪃🪃🪃🪃🪃Бесплатный сыр 🧀, бывает только в МЫШЕЛОВКЕ ! Орбан. Мразь
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11.03.2022 10:52 Ответить
Угри за угро-фінів.
Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
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11.03.2022 09:06 Ответить
Киньте вже щось на того путінського мадяра
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11.03.2022 09:06 Ответить
"у зв'язку з цим Євросоюз поки не може оголосити ембарго" - зрозуміло))
як тільки з'явиться інший постачальник, оголосять ембарго, це питання максимум кількох тижнів... сподіваюсь, ми за цей час знищимо лаптєстан
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11.03.2022 09:07 Ответить
Судячи із мовчання угорців, вони підтримують співпрацю із вбивцею.
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11.03.2022 09:07 Ответить
а німчура? їх компанії не виходять з параші а тепер ще і гумконвої пішли...
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11.03.2022 09:14 Ответить
Навіть більше, з Німеччини їдуть "гумконвої" але поляки їх блокують на кордоні. Ще працює каZапська мережа товарів "Монолит" як у Австрії так й у Німеччини, товари йдуть з паРаши до Берліна, потім по магазинах Австрії та Німеччини
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11.03.2022 09:46 Ответить
Немає там мовчання. Були чисельні мітинги під парламентом і посольством рфії. Вчора спілкувався з угорськими опозиціонерами. Шанси на перемогу є, але вони самі в це не вірять бо Орбан обрав хитру "гібридну" позицію, підтримавши терміновий вступ України до ЄС, підтримуючи біженців. Проте, наративи на угорському ТБ копіюють російські. Закликають УКРАЇНУ (!!!) припинити війну. 🤢
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11.03.2022 09:30 Ответить
У них там прапори РФ висять.
Але це не навічно.
Чим більше РФ діставатиме по зубах, тим менше у неї буде "друзєй і братьєв".
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11.03.2022 09:44 Ответить
орбан говорить людям що як його не буде, то лгбт яке німці просувають на силу всім, знищить їх дітей. лгбт це організація яка домогається знищення родини, розірвання зв"язків між батьками і дітлахами, ті всі гендерні божевілля, чоловіки не потрібні жінкам і навпаки, всі бояться що буде як в німеччині або Іспанії що навіть вже мамою і татою не можна називатися. От і весь секрет його успіху.
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11.03.2022 11:47 Ответить
Забули вже Будапешт 1956-го. Це ж так давно було.
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11.03.2022 10:28 Ответить
угорци може й не забули а орбан так, москалі пообіцяли безкоштовний газ і Закарпаття, а потім зжеруть його разом з газом і Закарпаттям, а що він зробить? Скаже що ми же домовлялися? ха ха ха, у нього немає жодного важелю впливу на рф, а відтак всі домовленності з ними можна викинути ще до того як на них чорнила висохнуть.
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11.03.2022 11:48 Ответить
уїбан прокацапський
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11.03.2022 09:07 Ответить
То потрібно їх буде разок спалити
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11.03.2022 09:09 Ответить
У спам !
Нам є кого палити
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11.03.2022 10:45 Ответить
Орбан - завербованный агент рашки. Это уже известно всем, но только не ожиревшим евроимпотентам.
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11.03.2022 09:09 Ответить
Та у Європі справа не в Орбані. Головне - німці. Та трохи менше французи. Путлєра "поважають" і ті і ті!
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11.03.2022 09:13 Ответить
Мадяри там практично нічого не вирішують. Звичайний фейк.
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11.03.2022 09:10 Ответить
Та і Орбану недовго лишилось вже бути при владі в Угорщині
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11.03.2022 09:13 Ответить
Вирішують. Будуть голосувати проти відключення - і всьо, російський газ прямує до Європи.

Хоча може і фейк.
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11.03.2022 09:14 Ответить
Так, але, нажаль, це вирішили німці, французи, та інші імпотенти..
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11.03.2022 09:16 Ответить
угорщина завжди підримує фашистів
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11.03.2022 09:11 Ответить
"ЄС практично досяг ліміту щодо введення санкцій проти Росії " - європейським мудакам головне щоб жопа була гарантовано у теплі! Страждання українських дітей і жінок їм таке собі. Історія їх нічому не вчить! Як же мені хочеться, щоб Бог перемістив Кацапську орду десь на Рейн, чи Ла-Манш!
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11.03.2022 09:11 Ответить
А хто такий Орбан,прихвостень Пуйла.
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11.03.2022 09:13 Ответить
Не так просто отказаться по причине,что мало СПГ,эакрыть дырку с кацапским газом никак.Вопрос другой,почему видя очевидное,они ничего не делали по сокращению потребления кацапского газа.
Раша полезла в Сирию,чтоб максимально блокировать поставки с Катара,Еврома это молча проглотнула
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11.03.2022 09:13 Ответить
Звісно не можуть. Власні сховища газу обміняли на частку в Газпромі і тепер назавжди залежні.
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11.03.2022 09:17 Ответить
октябрь 38-го, Судеты... *****, история ничему не учит!!!!
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11.03.2022 09:13 Ответить
Забули мадьяри 1956 рік..забули..
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11.03.2022 09:14 Ответить
Угорщина була союзником німецьких нацистів під час 2 світової війни, а тепер союзник російських нацистів в 21 столітті. Угорщина допамагає росіянам робити геноцид українців прямо зараз в 2022 році.. Угорщині не місце в НАТО та ЄС https://youtu.be/nKVH3l7IdBU
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11.03.2022 09:15 Ответить
kto bi somnevalsya rabi putina
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11.03.2022 09:16 Ответить
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Geroyam Slava!
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11.03.2022 09:16 Ответить
Венгры то евромусор. Дело не в них, а в том, чью позицию они озвучивают.
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11.03.2022 09:18 Ответить
Це брехня одного венера,насправді всі готуються до відключення від ресурсів раші. Це тривалий час,але реальний.
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11.03.2022 09:20 Ответить
Гроші не пахнуть. Угорські гітлеровці вони такі.
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11.03.2022 09:20 Ответить
Венгры, в частности Орбан, это Троянский конь в ЕС и НАТО от русского мира. Подонки, если кратко.
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11.03.2022 09:20 Ответить
русский Орбан, иди *****!
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11.03.2022 09:20 Ответить
Знов цей ******. З якого переляку воно скеглить за весь ЄС?
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11.03.2022 09:20 Ответить
Та ні. Він як раз більш за "великомад'ярию" скигле:
"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
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11.03.2022 11:42 Ответить
send hungary back to ussr
chemodan vokzal rossiya
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11.03.2022 09:23 Ответить
Кого цікавлять висліви ********* !? Не пишіть ***** ! 😂😂😂
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11.03.2022 09:25 Ответить
Після нашої перемоги, треба серйозно зайнятися тими Сіяртами і Орбанами, бо одне бути членами ЄС і НАТО, а друге, злягатися з Путлером і робити все в його інтересах !!!
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11.03.2022 09:27 Ответить
Орбан говорит от имени ЕС.....?
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11.03.2022 09:28 Ответить
Ні, він зливає той негатив ЄС, який не готові озвучувати "дорослі браття".
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11.03.2022 09:33 Ответить
как хочется что бы хотя бы ракета плешака сбилась с курса и упала на резиденцию этого ублюдка тупого
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11.03.2022 09:32 Ответить
На польсько-білоруському кордоні розповідають, що із ЄС на расєю прямують гуманітарні конвої https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 09:32 Ответить
Многим легко легко говорить об отказе от рашагазу.
Давайте и мы откажемся.
Нехорошо торговать с захватчиком,но вариантов нету.
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11.03.2022 09:32 Ответить
Недарма Великобритнія вийшла з ЄС, бо там одні ********* однобокі у яких своя гнила шкіра миліша за злочини проти людства.
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11.03.2022 09:37 Ответить
Давайте будемо реалістами.Основний постачальник нафти і газу в ЄС-це росія.Так склалося.Якщо вони зараз відмовляться від російських енергоносііїв,то їхня економіка однозначно просяде.Як тоді ЄС зможе допомагати нам саме зараз і у найближчій перспективі?Вони взяли курс на деверсифікацію поставок енергоносіїв-це вже добре .Але такі речі не робляться за тиждень
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11.03.2022 09:46 Ответить
Еще один Миклош Хорти нарисовался, только тот плохо кончил.
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11.03.2022 09:47 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - йди *****!
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11.03.2022 09:49 Ответить
ЄС не може піти на більше

---

А адкуль ЕС гэта ведае? Ен жа нават не спрабаваў.
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11.03.2022 09:54 Ответить
сосите путенский *** дальше,приятного аппетита
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11.03.2022 09:56 Ответить
Ці ган.дони в період Другої світової зачотно лизали зад Гітлеру. Нічого не змінилось з тих часів. Всі мріють про свою Имперію...
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11.03.2022 10:12 Ответить
Вот же ***** этот Орбан. Путинский агент, вне всякого сомнения.
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11.03.2022 10:13 Ответить
Угорщина забула 1956 рік...

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11.03.2022 10:13 Ответить
А в 2008 Україна їм допомагала. Віддали полк Буків, який нам зараз самим дуже потрібний.
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11.03.2022 10:33 Ответить
Відпрацьовуєш гнидо, нічо, скоро тебе депортують на родіну.
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11.03.2022 10:17 Ответить
Нужно выкинуть давно уже было Венгрию из ЕС и НАТО !!!
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11.03.2022 10:22 Ответить
Хто воно таке, щоб говорити за ЄС?
Ніяких санкцій не потрібно, щоб поступово знижувати закупівлі енергоресурсів у агресора, і про це вже було заявлено відповідальними особами.
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11.03.2022 10:38 Ответить
Взорвите трубы!!!!!
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11.03.2022 11:12 Ответить
Неуж-то главмадьяр ждет,что ему обломится кусок нашего Закарпатья,как в 1939 от Польши? Подавится!!После Победы, за открытую поддержку клики путлера мы с ним будем разбираться и рашнефтегазопровод мадьярам заблокируем
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11.03.2022 13:22 Ответить
********** *****!
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11.03.2022 13:56 Ответить
орбан - это не ес, это подкацапник.
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11.03.2022 14:42 Ответить
 
 