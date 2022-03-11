ЕС не будет вводить санкции против российского газа и нефти, - Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не будет вводить санкции против российского газа. Это касается и нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций ЕС, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в будущий период будет безопасным", - сказал Орбан.
Напомним, недавно глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС практически достиг лимита по введению санкций против России.
По его словам, ЕС не может пойти на большее, поскольку многие страны импортируют газ и нефть из России, в этой связи Евросоюз пока не может объявить эмбарго, как это сделали США.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкций против РФ сегодня недостаточно, чтобы она прекратила войну.
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Орбан, Сійярто, і не надійтеся, ні кусочка української землі не отримаєш. Наші закарпатські угорці так тебе клянуть, якби ти почув!
як тільки з'явиться інший постачальник, оголосять ембарго, це питання максимум кількох тижнів... сподіваюсь, ми за цей час знищимо лаптєстан
Але це не навічно.
Чим більше РФ діставатиме по зубах, тим менше у неї буде "друзєй і братьєв".
Нам є кого палити
Хоча може і фейк.
Раша полезла в Сирию,чтоб максимально блокировать поставки с Катара,Еврома это молча проглотнула
Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.
Погибнут наши враги, как роса на солнце.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Geroyam Slava!
"Найважливіше для нас - питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", - сказав Орбан.
chemodan vokzal rossiya
Давайте и мы откажемся.
Нехорошо торговать с захватчиком,но вариантов нету.
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А адкуль ЕС гэта ведае? Ен жа нават не спрабаваў.
Ніяких санкцій не потрібно, щоб поступово знижувати закупівлі енергоресурсів у агресора, і про це вже було заявлено відповідальними особами.