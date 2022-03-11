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ВСУ просят украинцев помочь выявить особо опасное вооружение и оборудование войск РФ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские войска просят помощи в розыске особо опасного вооружения и оборудования противника.
Об этом говорится в обращении Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ просят всех украинцев выявлять особо опасное вооружение и оборудование врага. В частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) разных модификаций. Сообщайте о них через Telegram bot @stop_russian_war_bot или на горячую линию Министерства обороны Украины 0800500442", - говорится в сообщении.
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