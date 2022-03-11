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ВСУ просят украинцев помочь выявить особо опасное вооружение и оборудование войск РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские войска просят помощи в розыске особо опасного вооружения и оборудования противника.

Об этом говорится в обращении Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ просят всех украинцев выявлять особо опасное вооружение и оборудование врага. В частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) разных модификаций. Сообщайте о них через Telegram bot @stop_russian_war_bot или на горячую линию Министерства обороны Украины 0800500442", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова амнистировать заключенных, желающих идти воевать в Украину, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 11 марта

ВСУ просят украинцев помочь выявить особо опасное вооружение и оборудование войск РФ 01

Автор: Анастасія Потіха
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11.03.2022 09:32 Ответить
топ армии мира
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11.03.2022 09:35 Ответить
Я бы поменял местами Британию и цыган с трактором.
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11.03.2022 10:16 Ответить
Если кратко - все что с мачтами или тарелками.
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11.03.2022 09:34 Ответить
Может быть с антенками штабная машина или машина- ретрянслятор от связистов. Задача расмотреть получше, побольше деталей,где стоит, как стоит, поключена ли к сети кабелем или работают генераторы, сколько человек обслуживает, с какого времени стоит , куда передвигается, имеются ли от нее помехи на ТВ или приемники или мобилки , не фотографировать, даже лучше ходить с Нокией 3110 и все, потом передать куда надо, заодно ответив на доп. вопросы. Еще опасная штука это "Бук". Можно технику и сфотографировать,но в случаи неудачи последствия могут быть печальны,возле таких машин сидят не лохи точно,лучше дроном заснять, если есть , или каким то другим способом, скажем рассмотреть, потом нарисовать дома и передать картинку, или идентифицировать через сеть интернет и картинки оттуда.
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11.03.2022 10:37 Ответить
Воно може бути на території Білорусь.
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11.03.2022 09:59 Ответить
Без ціх машинок рашиSSькі окупанти будуть сліпі та глугі.
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11.03.2022 10:26 Ответить
 
 