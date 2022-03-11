РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11523 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
32 013 58
армия РФ (15358) война (46746) Россия (91256) потери (3858)

ВСУ ликвидировали офицера преступной армии РФ, участвовавшего в войне в Сирии. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Вооруженные силы ликвидировали офицера русской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "сделках" россиян в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Информация о гибели оккупанта появилась и в российских СМИ.

ВСУ ликвидировали офицера преступной армии РФ, участвовавшего в войне в Сирии 01

Маклагину было 29 лет. Путин посмертно наградил его "орденом Мужества". Тело террориста уже было доставлено в Ростовскую область и похоронено.

Вячеслав Маклагин родился в Новошахтинске в 1993 году. Окончил среднюю школу, после чего поступил в Южнороссийский государственный технический университет.

По специальности был программистом и штурманом. Проходил службу на Дальнем Востоке. Воевал в Сирии.

Читайте также: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+49
шоб путін їх усіх посмертно нагородив
показать весь комментарий
11.03.2022 09:41
+49
Земля стекловатой ублюдку!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:41
+43
Разом із собою
показать весь комментарий
11.03.2022 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шоб путін їх усіх посмертно нагородив
показать весь комментарий
11.03.2022 09:41 Ответить
Разом із собою
показать весь комментарий
11.03.2022 09:42 Ответить
да. пуцькіну саму велику зірочку на лобі від розривної кулі
показать весь комментарий
11.03.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 09:50 Ответить
Сдох убийца , гори в аду !
показать весь комментарий
11.03.2022 10:48 Ответить
Земля ему асфальтом и гореть в аду.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:39 Ответить
Земля стекловатой ублюдку!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:41 Ответить
Внічний вогонь йому у крематорію та пеклі, таким нема місця на землі , ні в землі.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:55 Ответить
И кактусов еще туда насыпать
показать весь комментарий
11.03.2022 09:55 Ответить
zemlya stiklovatoyu, gory u pekli, tvaryuka
показать весь комментарий
11.03.2022 09:42 Ответить
Еще одним кацапским вылядком меньше. Гори в аду, тварь
показать весь комментарий
11.03.2022 09:42 Ответить
Як може сикливе ***** нагороджувати орденом мужності?
показать весь комментарий
11.03.2022 09:43 Ответить
раися срана абсурдов
показать весь комментарий
11.03.2022 09:45 Ответить
Пісец, у рашистів парадна форма дуже нагадує форму SS.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:44 Ответить
Не дивно, вони ж наслідують третій рейх, навіть і формою працівників почти.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:15 Ответить
У них все нагадує те , що вже десь існувало : бо свого нема нічого -все крадене- хоч історія. хоч культура, хоч технології.....
показать весь комментарий
11.03.2022 12:25 Ответить
Міжнародниого злочинця вбили добре!
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
11.03.2022 09:44 Ответить
Ще одного слимака розчавили !
показать весь комментарий
11.03.2022 09:44 Ответить
сталинский френч со стоячим воротником - терпилы
показать весь комментарий
11.03.2022 09:44 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 09:45 Ответить
Мого сина хотів Фейс заблокувати за блог проти рашки,а потім дав дозвіл мочити словом орків. Вони грузом прийшли,грузом і підуть.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:52 Ответить
Удобрения ,очередной слой украинского чернозёма.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:46 Ответить
Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

Вас приглашает Иосиф Кобзон! (с). Давай, *******, садись в первый ряд.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:46 Ответить
Подохло падло за вялічіє.Гори в пеклі.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:46 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 09:47 Ответить
Надеемся, что не последний
показать весь комментарий
11.03.2022 09:49 Ответить
Чистенький, в формі,але все таки трупак. Хто з мечем прийде, тим покоїться в степах,водах,горах України.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:50 Ответить
смерть російським підарам.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:50 Ответить
Пусть горит в Аду эта мразь !
показать весь комментарий
11.03.2022 09:51 Ответить
Ну и рожа.
показать весь комментарий
11.03.2022 09:52 Ответить
сирийцы,вы нам должны!не откладывайте долг в длинный ящик -мочите навзаєм фашистов!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:53 Ответить
погромист *****
показать весь комментарий
11.03.2022 09:53 Ответить
позитив відео як наші розхерачили піхоту 2 армії світу

https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
показать весь комментарий
11.03.2022 09:54 Ответить
по ходу штурман. форма синяя - летун. долетался *****
показать весь комментарий
11.03.2022 09:55 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:55 Ответить
Рашкостанці- не люди! Сподіваємось його жде пекло таке, яке він ніс у Сирії та Україні. І вже зараз він там це отримує! Смерть оркам zombi-окупантам!!! Героям лава!
показать весь комментарий
11.03.2022 09:55 Ответить
- Пропал наш квартирант! - радостно говорил отставной дворник Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. - Пропал, миленький. А не летай, не летай. Человек ходить должен, а не летать. Ходить должен, ходить.

И он переворачивал валенок над стонущим огнем.

- Долетался, желтоглазый! - бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь.
(Золотой теленок, полная версия)
показать весь комментарий
11.03.2022 09:56 Ответить
Пішов на концерт до Кабздона
показать весь комментарий
11.03.2022 09:59 Ответить
Гори в Аду выродок фашистский
показать весь комментарий
11.03.2022 09:59 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 10:02 Ответить
Картина, сделавшая мой день!
показать весь комментарий
11.03.2022 13:39 Ответить
Интересно, у него голос был? Мог бы подпевать некоему певцу.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:02 Ответить
В мережі бачив кадри його поховання зі свинособачого сайту...харонят гєроя...пальог за защіту і асвабаждєнія лдинири.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:04 Ответить
ХІБА ВОНО ОФІЦЕР-ЦЕ ВБИВЦЯ ТА ПРОСТО ЛАЙНО...
показать весь комментарий
11.03.2022 10:04 Ответить
фашист! налетчик! мразь! убийца мирных жителей и детей! пусть каждый плюнет на его могилу! гореть ему в аду!!!!
показать весь комментарий
11.03.2022 10:07 Ответить
Френч,як у сталінських підарів.Ці варвари досі живуть у мезозойській ері.
показать весь комментарий
11.03.2022 10:08 Ответить
Петлицы вермахта. Просто совпадение.

показать весь комментарий
11.03.2022 10:13 Ответить
Я також звернув увагу на цю особливість ******** форми рашистів!
показать весь комментарий
11.03.2022 11:26 Ответить
"Совпадение? Не думаю!" Десь це ми вже чули....
показать весь комментарий
11.03.2022 12:33 Ответить
Маклагин и МакЛауд- две большие разницы, мразь....
показать весь комментарий
11.03.2022 10:37 Ответить
***** уже себе присвоил героя россии посмертно.навсякий случай
показать весь комментарий
11.03.2022 10:54 Ответить
Маклагін не Мак Лауд
показать весь комментарий
11.03.2022 10:56 Ответить
Он не знал, что тяжелее воздуха? Только в Украине дошло, да так, что провалил горизонт.
показать весь комментарий
11.03.2022 11:09 Ответить
Штурман выбрал правильный маршрут!
показать весь комментарий
11.03.2022 13:41 Ответить
 
 