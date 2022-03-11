ВСУ ликвидировали офицера преступной армии РФ, участвовавшего в войне в Сирии. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вооруженные силы ликвидировали офицера русской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "сделках" россиян в Сирии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Информация о гибели оккупанта появилась и в российских СМИ.
Маклагину было 29 лет. Путин посмертно наградил его "орденом Мужества". Тело террориста уже было доставлено в Ростовскую область и похоронено.
Вячеслав Маклагин родился в Новошахтинске в 1993 году. Окончил среднюю школу, после чего поступил в Южнороссийский государственный технический университет.
По специальности был программистом и штурманом. Проходил службу на Дальнем Востоке. Воевал в Сирии.
Топ комментарии
+49 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий11.03.2022 09:41
+49 wittmann1980
показать весь комментарий11.03.2022 09:41
+43 Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий11.03.2022 09:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава ЗСУ
Вас приглашает Иосиф Кобзон! (с). Давай, *******, садись в первый ряд.
https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
И он переворачивал валенок над стонущим огнем.
- Долетался, желтоглазый! - бормотала бабушка, имени-фамилии которой никто не знал. Жила она на антресолях, над кухней, и, хотя вся квартира освещалась электричеством, бабушка жгла у себя наверху керосиновую лампу с рефлектором. Электричеству она не доверяла. - Вот и комната освободилась, площадь.
(Золотой теленок, полная версия)