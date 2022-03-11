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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 353 ед,

ББМ ‒ 1165 ед,

артиллерийских систем –125 ед,

РСЗО - 58 ед,

средств ПВО - 31 ед,

самолетов – 57 ед,

вертолетов – 83 ед,

автомобильной техники - 558 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант - девушке: Там трупов 700, нах#й, бойцов, просто мясо, и это только в одном месте, прикинь! АУДИО 18+

Кроме того, сообщается, что потери противника за сутки составляют:

личного состава – 266,

танков ‒ 18 ед,

ББМ ‒ 60 ед,

артиллерийских систем – 2 ед,

РСЗО - 2 ед,

средств ПВО – 2 ед,

самолетов – 0 ед,

вертолетов – 0 ед,

автомобильной техники – 32 ед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готова амнистировать заключенных, желающих идти воевать в Украину, - оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6.00 11 марта

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
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11.03.2022 09:56
+15
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11.03.2022 10:01
+13
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11.03.2022 09:58
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где-то читала, что за прошлые сутки 10 самолетов, а здесь ноль, жаль, а я уже порадовалась...
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11.03.2022 09:55 Ответить
По телевизору речник міноборони сказал, что после фото подтверждения вносятся корректировка, а это не так быстро. Информация должна быть объективной. Кстати, уже есть два подтверждения на два сбитых из десяти!
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11.03.2022 09:59 Ответить
Тільки через 2 дні публікують дані,було у мене на фейсі від ВСУ
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11.03.2022 10:19 Ответить
Можливо виявилось 8 літаків і 2 гелікоптера. Бо того разу було 49 літаків і 81 гелікоптерів.
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11.03.2022 10:06 Ответить
не ноль, а восемь. В прошлый раз было 49.
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11.03.2022 11:25 Ответить
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11.03.2022 09:55 Ответить
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11.03.2022 10:01 Ответить
Можливо виявилось 8 літаків і 2 гелікоптера. Бо того разу було 49 літаків і 81 гелікоптерів.
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11.03.2022 10:06 Ответить
Тоді теж нормально.
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11.03.2022 10:19 Ответить
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11.03.2022 09:56 Ответить
Це які? Вважаєте що підірвана АЗС біля аеропорту у Франківську знищила смугу?
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11.03.2022 09:59 Ответить
Є інформація,що мінус два аеропорта?
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11.03.2022 10:08 Ответить
Думаешь двумя ракетами можно разрушить аєропорт?
Думаю, воронки уже засыпали.
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11.03.2022 10:02 Ответить
Де проживаєш у Вінниці?
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11.03.2022 10:09 Ответить
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11.03.2022 09:58 Ответить
путину пуфику жизни всех. россияне спят. кто спит значит участник этого.
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11.03.2022 10:08 Ответить
Интересно, а путинских "самоваров" тоже на Соловки отправят?
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11.03.2022 10:08 Ответить
я відкрив брехливу Вікіпєдію, де москалі з пафосом розповідали про кількість власного авіа парка до початку повномасштабної війни проти України... зрозуміло, що не всі аероплани літають - бо відкати та банальні крадіжки = це ж скрєпа русні, тому кількість можна ділити сміливо на 2! отже:

1) знищувальна авіація = 364 аероплана;

2) бомбардувальна авіація = 245 аеропланів;
3) гелікоптери = 469 консервних банки.

висновок - за данними брехливої Вікіпєдії, було на паРаші в сумі = 609 аероплана, половина з яких не літають, бо гроші вкрадені та пробухані, а значить приблизно 300 аеропланів було у москалів... з яких, Вояки ЗСУ утилізували на сьогодні = 57 аероплана! що складає приблизно 20% від всього металобрухта, який є на паРаші - і це за два тижні... що тут можна сказати, виключно одне = Слава ЗСУ!
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11.03.2022 10:08 Ответить
Там насправді набагато гірше. Наприклад 80% Міг-29 зіржавіло (проблеми з хвостовим оперенням) і скоріш за все не літають. Легко шукається гуглом. І взагалі, літаки портребують ДУЖЕбагато фінансів на підтримку, а кожугетович їх тратив на побудову шаманських капищ.
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11.03.2022 10:14 Ответить
тоді відсоток утилізованого сміття - зростає
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11.03.2022 10:18 Ответить
Российские истребители начала истреблять старость
Военно-воздушные силы не в состоянии поднять в воздух свой парк МиГ-29

Минобороны России впервые признало, что порядка 200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти треть всего истребительного парка страны. Последняя катастрофа "МиГа", как выяснилось, произошла из-за коррозии силовых элементов его конструкции.
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11.03.2022 10:30 Ответить
Це от 2009 року
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11.03.2022 10:30 Ответить
Так здавайся, *****, сідай на пляшку і вперед.
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11.03.2022 10:20 Ответить
92% группировки собранной на границе. ПВО и ВВС ВСУ "уничтоженные" в первые дни работают. По авиации,КР, баллистические ракетам, они в десятки раз превосходят, чем и пользуются. Города сносят, обычная для империи практика ( Грозный, Алеппо для примера ).
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11.03.2022 10:50 Ответить
Читал аналитику разведданніх Пентагона о потерях путлеровцев за период войны. У них на 10 марта около 6 тыс убитых и более 15 тыс ранено. Очень консервативный анализ, например если не удается идентифицировать всех во взорванном танке и БМП то они ставят 2 потери, минимально, водитель и командир. А там могло быть и 4-5 в танке и 10-11 в БМП так что сейчас цифра более 12 тысяч может быть и 15 тысяч и более.
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11.03.2022 10:14 Ответить
Т-34-85 с Кубинки..
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11.03.2022 13:44 Ответить
Маловати
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11.03.2022 10:14 Ответить
Непогано було б втрати літаків та гелікоптерів вказувати по типах, щоб розуміти скільки чого залишилося.
Якщо взяти дані з відкритих ресурсів, то у кацапів 360 винищувачів, 240 штурмовиків/фронтових бомбардувальників, 470 гелікоптерів. Звісно традиційно 30-40% сокового хлама не у боєготовності.
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11.03.2022 10:57 Ответить
сподіваюсь тепер в Україні почнуть розуміти те, про що я мріяв та розповідав друзям в Україні в 2014 році під час Майдана... а мріяв я про те, щоб Україна стала справжнім Другом та партнером в спільних проектах - Ізраїлю... щоб в Україні з'явилася база ВПС ЦАХАЛ - з самими ********* літаками та дронами... щоб в ЗСУ - завдяки співпраці в спільних проектах з Ізраїлем - з'явилося більше грошей та ******* зброя! Ізраїль не є частиною НАТО, сподіваюсь і українці нарешті побачили та усвідомили - що таке НАТО! треба зміцнювати власну армію, а не сподіватися на обісранців з гучними назвами! уряду України - треба шукати шляхи до таких стосунків з Ізраїлем, а не створювати прірву у відносинах між державами... якось так
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11.03.2022 11:04 Ответить
11-03-1990 моя страна Vостановила государстVенность.
ПробиV брешь в железном Zанавесе тюрмы народоV.
Zа нами последоVали другие народы.
Но красно-коричнеVый Zверь пытается Vернуть нас V "рай на Zемле".
Vысока цена сVободы.
Украинская кроVь будет та последняя капля, V которой захлебнется рашистско-путлероVский режим.
Zа Vашу и нашу сVободу!!!
Slava Ukraine!!!
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11.03.2022 11:19 Ответить
Thanks and Glory to Lithuania!

Ačiū ir šlovė Lietuvai!
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11.03.2022 13:36 Ответить
Не знаю, особисто для мене показником у цій війні є бездарний про.б кримського каналу та Запоріжської АЕС. Поки їх не повернуть, ні про яку перемогу, чи злам у війні не може йти навіть мова. Втрата цих двох об'єктів є поразкою у всій війні.
Це звісно моя особиста думка, але я давно пропонував усі наші АЕС замінувати і нехай та Європа думає що робити. А так, ці покидьки домовилися за нашою спиною із кацапами і закрили очі на захоплення найбільшої у Європі АЕС. Їм плювати хто її контролює, аби їм, су.ка виростивши Ху.ло було безпечно
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11.03.2022 18:16 Ответить
12 тис. осіб дохлих кацапів вже дня 3, ... та пора б вже тисяч 50 холодних скотов козломордих ... та й не потрібно їх кофейком поїть, а яйця відрізати та публічно вішати, а то боятись перестали ...
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12.03.2022 00:53 Ответить
 
 