Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 353 танка, 1165 бронированных машин, 57 самолетов, 83 вертолета
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 353 ед,
ББМ ‒ 1165 ед,
артиллерийских систем –125 ед,
РСЗО - 58 ед,
средств ПВО - 31 ед,
самолетов – 57 ед,
вертолетов – 83 ед,
автомобильной техники - 558 ед,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – уточнили в Генштабе.
Кроме того, сообщается, что потери противника за сутки составляют:
личного состава – 266,
танков ‒ 18 ед,
ББМ ‒ 60 ед,
артиллерийских систем – 2 ед,
РСЗО - 2 ед,
средств ПВО – 2 ед,
самолетов – 0 ед,
вертолетов – 0 ед,
автомобильной техники – 32 ед.
Пожалуйста, подождите...
За добу ми збили 10 російських літаків, розгромили дві великі колони техніки окупантів, - Командування Повітряних Сил
Думаю, воронки уже засыпали.
1) знищувальна авіація = 364 аероплана;
2) бомбардувальна авіація = 245 аеропланів;
3) гелікоптери = 469 консервних банки.
висновок - за данними брехливої Вікіпєдії, було на паРаші в сумі = 609 аероплана, половина з яких не літають, бо гроші вкрадені та пробухані, а значить приблизно 300 аеропланів було у москалів... з яких, Вояки ЗСУ утилізували на сьогодні = 57 аероплана! що складає приблизно 20% від всього металобрухта, який є на паРаші - і це за два тижні... що тут можна сказати, виключно одне = Слава ЗСУ!
Военно-воздушные силы не в состоянии поднять в воздух свой парк МиГ-29
Минобороны России впервые признало, что порядка 200 его истребителей МиГ-29 не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. Это почти треть всего истребительного парка страны. Последняя катастрофа "МиГа", как выяснилось, произошла из-за коррозии силовых элементов его конструкции.
Якщо взяти дані з відкритих ресурсів, то у кацапів 360 винищувачів, 240 штурмовиків/фронтових бомбардувальників, 470 гелікоптерів. Звісно традиційно 30-40% сокового хлама не у боєготовності.
ПробиV брешь в железном Zанавесе тюрмы народоV.
Zа нами последоVали другие народы.
Но красно-коричнеVый Zверь пытается Vернуть нас V "рай на Zемле".
Vысока цена сVободы.
Украинская кроVь будет та последняя капля, V которой захлебнется рашистско-путлероVский режим.
Zа Vашу и нашу сVободу!!!
Slava Ukraine!!!
Ačiū ir šlovė Lietuvai!
Це звісно моя особиста думка, але я давно пропонував усі наші АЕС замінувати і нехай та Європа думає що робити. А так, ці покидьки домовилися за нашою спиною із кацапами і закрили очі на захоплення найбільшої у Європі АЕС. Їм плювати хто її контролює, аби їм, су.ка виростивши Ху.ло було безпечно