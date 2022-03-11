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При поступлении в высшие учебные заведения в 2022 году не будут применять механизм ВНО, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

При поступлении в высшие учебные заведения в 2022 году не будут применять механизм ВНО, - Шкарлет

Внешнего независимого оценивания для поступающих в 2022 году не будет.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ЗНО", - отметил Шкарлетт.

Он напомнил, что соответствующий законопроект подан в ВР и выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.

Критикам такого решения он посоветовал учитывать мнение родителей, большинство которых, по его словам, высказываются за отмену ВНО.

"Большинство родителей высказывается за отмену ВНО и экзаменов в этом году. Поступление будет проводиться по определенной электронной системе", - сказал Шкарлетт.

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Автор: Анастасія Потіха
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Під прикриттям війни ця зелена гнида знову повертає корупцію у вступну компанію.
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11.03.2022 10:27 Ответить
из ордило снова будете принимать?
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11.03.2022 10:27 Ответить
Ну звісно, це ж найкращій електорат для будь-якої влади
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11.03.2022 11:03 Ответить
Зелені заспокоїлися,ргляділися,і вперед бабло косити,курви.
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11.03.2022 10:35 Ответить
як я його зрозумів - "дитина" і не те, що іспитів не проходитиме, вона навіть і не знатиме куди її батьки влаштували вчитись. Але від обов'язкового призову це дасть можливість відкосити.
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11.03.2022 10:49 Ответить
Як можна оцінити дитину без участі дитини? Як можна вступити у пристойне місце і не отримати стресу при цьому? І чи потрібно так берегти від шкільного стресу наших дітей? Незрозуміло це все. Здається, вони ще самі не придумали. Якщо що, я вчителька, мати двох школярів
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11.03.2022 10:50 Ответить
Камбек ту юесесар *****
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11.03.2022 11:02 Ответить
А з " тимчасово окупованих територій" теж будуть приймати?
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11.03.2022 11:51 Ответить
Мда, комментаторы конечно, но не суть, у меня вопрос вот какой сути:
А как будут определять детей на бюджет или контракт? Очень интересно просто
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12.03.2022 14:06 Ответить
 
 