При поступлении в высшие учебные заведения в 2022 году не будут применять механизм ВНО, - Шкарлет

Внешнего независимого оценивания для поступающих в 2022 году не будет.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ЗНО", - отметил Шкарлетт.

Он напомнил, что соответствующий законопроект подан в ВР и выразил надежду, что он будет принят в ближайшее время.

Критикам такого решения он посоветовал учитывать мнение родителей, большинство которых, по его словам, высказываются за отмену ВНО.

"Большинство родителей высказывается за отмену ВНО и экзаменов в этом году. Поступление будет проводиться по определенной электронной системе", - сказал Шкарлетт.

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