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ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита

Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей восстановиться после российской агрессии.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза в Версале, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается "решительность оказать поддержку восстановлению демократической Украины" после того, как завершатся российские военные действия в стране.

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Главы государств и правительств стран ЕС также заявили о своей решимости "еще больше усилить давление на Россию и Беларусь".

"Мы ввели серьезные санкции и остаемся готовы быстро ввести новые санкции", - говорится в заявлении европейских лидеров.
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Топ комментарии
+10
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
20 ч



Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
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11.03.2022 10:53
+9
хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
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11.03.2022 10:49
+5
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11.03.2022 10:52
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хай не триндять. Так само допоможуть, як зараз допомагають воювати
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11.03.2022 10:49 Ответить
Если Украина превратила 150 летательных аппаратов в летальные, это значит , что от 200 до 300 рашенпилотов уничтожено.
Это катастрофические потери.
Далі буде ???
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11.03.2022 10:50 Ответить
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11.03.2022 10:52 Ответить
Не нужно рассчитывать на дефолт как причину прекращения рашкой войны: https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/alfred-koh-defolt-rossii-ne-oznachaet-chto-vojna-zavtra-konchitsya-no-vyi-obyazanyi-pobedit.htm
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11.03.2022 11:02 Ответить
А навіщо нам допомагати? Помічники хренові! Достатньо віддати нам 1 трильйон арештованих російських долларів! Решту нехай собі залишають!
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11.03.2022 10:52 Ответить
Ага. Догонять і іще раз віддадуть.
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11.03.2022 10:54 Ответить
Краще б з ППО допомогли. Марік зараз обстрілюють кожні півгодини, це *******.
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11.03.2022 10:52 Ответить
Кто с мечом к нам придет от меча и умрет
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11.03.2022 10:53 Ответить
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
20 ч



Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
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11.03.2022 10:53 Ответить
Чим? Пустозвонной болтовнёй?
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11.03.2022 10:53 Ответить
.
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11.03.2022 10:54 Ответить













Максим Мирович


@MirovichMedia

·
2 ч



Кадры мародёрств путинской армии выглядят до комичного нелепо. Прибывшие из глубинки «освободители» крадут и с удивлением разглядывают новые, доселе невиданные предметы неизвестного назначения - унитазы, принтеры, микроволновые печи, пылесосы и блендеры.
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11.03.2022 10:59 Ответить
Блин, успокоили !

а товар и недвижимость кто людям вернёт ???
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11.03.2022 10:59 Ответить
А тем временем из Германии идут гумконвои в расию - https://youtu.be/TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 10:59 Ответить
и снова обещания европейских проституток, израиль давно понял что надо надеяться только на себя. И чихали они на нато и европу.
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11.03.2022 11:00 Ответить
В израиле нет и небыло и не будет коллаборантов и предателей своей страны, их просто уничтожат.
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11.03.2022 11:22 Ответить
Ці європ*дари так само будуть допомагати УКРАЇНІ, як і "зараз", вони будуть думати, зважувати, співчувати, радити, консультуватися, вказувати на недоліки, ухвалювати усякі дорожні карти та плани, скликати усякі збори та проводити саміти європ*дарів і все тонко розраховувати з надією. що УКРАЇНА в такий скрутний час, як зараз буде виділяти для них БЕЗКОШТОВНО, або за ДРІБЯЗОК свої ЗЕМЛІ та НЕРУХОМІСТЬ і який саме КЕШ ЇМ ОСОБИСТО в кишеню принесе ця допомога....!!!
ЦЕ ТОНКОВИШУКАНІ ЗАКІНЧЕНІ ЦИНІЧНІ ЄВРОП*ДАРАСТИ...!!!
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11.03.2022 11:06 Ответить
а вот комменты сучьих немчиков, что бы никто не сомневался. https://www.youtube.com/post/UgkxtYeyd2IP2Y2xMqBQbUxAnYdPaE1l3dBO
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11.03.2022 11:31 Ответить
Чото я им перестаю верить....
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11.03.2022 12:14 Ответить
Осталось пустячок , самая малость - цю саму війну завершити .
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11.03.2022 13:53 Ответить
Мне не дает покоя мысль, о том, что запад со соей трусостью, использует нас как инструмент. Лишь война стала предлогом для помощи. Но всю кашу мутят два гиганта. Надо бы на века закрыть морды русне, что бы перестали летать в своих влажных мечтах.
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11.03.2022 15:58 Ответить
 
 