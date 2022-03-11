ЕС поможет с восстановлением Украины после завершения войны, - заявление по результатам саммита
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжать поддержку Украины и помочь ей восстановиться после российской агрессии.
"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза в Версале, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В документе отмечается "решительность оказать поддержку восстановлению демократической Украины" после того, как завершатся российские военные действия в стране.
Главы государств и правительств стран ЕС также заявили о своей решимости "еще больше усилить давление на Россию и Беларусь".
"Мы ввели серьезные санкции и остаемся готовы быстро ввести новые санкции", - говорится в заявлении европейских лидеров.
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Это катастрофические потери.
Далі буде ???
@i_army_org
·
20 ч
Не стОит сравнивать россиян с северокорейцами. В КНДР люди 70 лет живут под чудовищной пропагандой без какого либо доступа к альтернативной информации.
Но россияне осознанно выбрали чудовищную ложь и тупую пропаганду, имея доступ к правде.
Максим Мирович
@MirovichMedia
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2 ч
Кадры мародёрств путинской армии выглядят до комичного нелепо. Прибывшие из глубинки «освободители» крадут и с удивлением разглядывают новые, доселе невиданные предметы неизвестного назначения - унитазы, принтеры, микроволновые печи, пылесосы и блендеры.
а товар и недвижимость кто людям вернёт ???
ЦЕ ТОНКОВИШУКАНІ ЗАКІНЧЕНІ ЦИНІЧНІ ЄВРОП*ДАРАСТИ...!!!