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У Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине, - директор разведки США Бернс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

У Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине, - директор разведки США Бернс

Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной в целях тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.

"Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку - это, пожалуй, неуверенная авантюра", - сказал Бернс.

Чиновник добавил, что параллельно Путин создает в своей стране "пропагандистский пузырь", но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.

Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия - как "под фальшивым флагом", так и напрямую.

"Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно", - отметил глава разведки.

Также читайте: Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока

По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.

Бернс также считает, что Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
чтобы всем потом говорить , что они русы
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11.03.2022 11:11
+17
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
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11.03.2022 11:13
+15
да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
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11.03.2022 11:08
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да дятлу понятно хочет сделать СССР 2.0
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11.03.2022 11:08 Ответить
Рашисты хотят взять Киев как историческую столицу городов русских .
чтобы всем потом говорить , что они русы
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11.03.2022 11:11 Ответить
Они когда-то оккупировали Новгород. А теперь говорят, что они от Новгорода происходят.
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11.03.2022 11:13 Ответить
Плевать ему на "историческую столицу" ! После бомбежек больниц и жилого сектора тут уже видно, что идет тупая месть народу Украині за его непокорность путину. Он мстит за свои просчеті и свое поражение. Он уже понял, что "потом" для путина уже не будет.
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11.03.2022 12:10 Ответить
Так путін сам просився до нато!
Давайте нападемо на росію за те, що путін просився до нато!
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11.03.2022 11:11 Ответить
"Стурбованість, занепокоєність" і санкції Заходу не змогли зупинити ординців Путіна ...

Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!

8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!

І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.

Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...

Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!

Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!

Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!

Україна переможе!
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11.03.2022 12:22 Ответить
Уничтожить Украину. Про СССР 2.0 или нападение потом на прибалтику и т.д. я не верю. Именно Украина ему поперек горла стоит. Не Литва и не Польша.
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11.03.2022 11:12 Ответить
Зомби **********, зомби страна.
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11.03.2022 11:13 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
1 ч



Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
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11.03.2022 11:13 Ответить
Заіпали ви, базікали і демагоги!
Не треба хвалити Україну, краще допоможіть, адже мирні мешканці, жінки, діти гинуть не в останню чергу з-за бездіяльності таких базікалів!.
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11.03.2022 11:14 Ответить
Российские солдаты, путин сам не знает, что он хочет!
Вы умираете не понятно за что!
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11.03.2022 11:14 Ответить
Мне кажется он «пу»недооценивает..
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11.03.2022 11:18 Ответить
Мені цікаво ось що: а де "Голос Америки із Вашінгтону"? За часів совдепії то було дуже серйозне джерело інформації. Потайки слухали всі - від школярів до старих дідів.
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11.03.2022 11:19 Ответить
А де ти зараз бачив масово радіо на довгих та середніх хвилях?
Зараз це радіо Свобода передається більше через інет.
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11.03.2022 11:57 Ответить
у колорадського жука на кущі картоплі теж немає мети
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11.03.2022 11:20 Ответить
В нього одна мета - удержатись на троні.
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11.03.2022 11:23 Ответить
Слабая разведка. Всем украинцам понятно, что он хочет уничтожить Украину как государство и уничтожить украинский народ.

Путлер КГБшник - сын ярого НКВДшника. Этим все сказано.
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11.03.2022 11:27 Ответить
Дырку от бублика ему ,а не Киев Надо вывозить, детей и женщин, сбросить воду ,с водохранилищь , и создавать армию во Львове
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11.03.2022 11:37 Ответить
Охолоньте будь ласка ... У себе там воду спускайте.
Вам не легше, у ретроспективі, але вам Франція ЯЗ дала.
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11.03.2022 11:58 Ответить
Путін хоче вкрасти... Завжди і багато. Інше для нього не має значення.
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11.03.2022 11:41 Ответить
Директор розвідки помиляється! У путіна є стійка мета: він зрозумів, що Україну йому не підкорити, тому путін доки живий буде намагатися якомога більше їй нашкодити і ніякі санкції його не зупинять. Десь пролунав вислів. що мертві тягнуть за собою живих... він не заспокоїться і не зупиниться, він не змириться зі своєю поразкою бо він одержимий Невже цього ніхто не розуміє на Заході?! Закрийте нам небо!
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11.03.2022 11:58 Ответить
У русского Гитлера плавающее сознание, потому нет чёткой цели.
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11.03.2022 12:35 Ответить
Россияне сами хотят изолироваться от новостей о реальном
положении дел ,надо быть полными дебилами ,чтобы проглатывать то ,
чем их кормит фашистская информационная российская пропаганда .
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11.03.2022 12:36 Ответить
ВЫЖИТЬ! Но, не получиться, через 44 дня отпразнуем не только Пасху, но и избавление Земли от мерзкого злодея и ненавистного деспота!
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11.03.2022 12:48 Ответить
Захід продовжує нести бред, щоб виправдати слабкість пуйла і своє боягузтво, тільки кремль займе всі території донецької та луганської областей, він одразу заморозить війну на сотні років, захід його підтримає та побіжить на московію із відрами за нафтою та газом.
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11.03.2022 13:35 Ответить
Западные плуги, даже не понимают, что такое ***** и какие его цели. Руснявой лижвости, можно только позавидовать. Русня умеет хорошо только две вещи делать, врать и все разрушать!
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11.03.2022 15:56 Ответить
 
 