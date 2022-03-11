У Путина, вероятно, нет устойчивой цели войны в Украине, - директор разведки США Бернс
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной в целях тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Путина нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта.
"Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку - это, пожалуй, неуверенная авантюра", - сказал Бернс.
Чиновник добавил, что параллельно Путин создает в своей стране "пропагандистский пузырь", но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.
Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия - как "под фальшивым флагом", так и напрямую.
"Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно", - отметил глава разведки.
По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.
Бернс также считает, что Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.
Пожалуйста, подождите...
чтобы всем потом говорить , что они русы
Давайте нападемо на росію за те, що путін просився до нато!
Ми, ціною власних життів, вберегли країни НАТО від вторгнення Путіна в Європу!
8 років Орда і її ЛуГандонські посіпаки довбали Україну в зоні конфлікту. А Європа, - обкрадаючи інтереси України, "рятувала" росію, будуючи "потоки" в обхід України, розв'язувала руки біснуватому фюреру Путіну для його війни з Україною. І що - це спасло Європу від високих цін на російські енергоносії? Не живіть ілюзіями!
І Захід й досі чухає яйця - не закрив небо над Україною і не надав нам ні літаків, ні засобів ПВО, якими ми змогли би здійснити це самі.
Якщо так піде і далі , то після війни Захід ще й "постарається" щоб не віддати нам вже нині заблоковану у них ординську валюту і чинитиме перепони щоб не судити кліку Путіна в ГААЗІ...
Виявилося, що ОРДинців нині і назавжди зможе зупинити лише УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Сьогодні 15-й день війни, на який Путін планував (і поставив таке завдання" бойовим оркам") захвати всю Україну, а не лише Київ. На сьогодні - від удобрює ними українську землю!
Слава українському народу! Ганьба боягузливим Західним політикам... а нашим ворогам - Смерть!
Україна переможе!
@prof_preobr
·
1 ч
Общий объём внешней торговли Китая - 6 трлн. долларов. Объём торговли Китая с Россией - 150 млрд. долларов. То есть доля России - 2,5%. Путинисты, вы реально верите, что очень нужны Китаю?
Не треба хвалити Україну, краще допоможіть, адже мирні мешканці, жінки, діти гинуть не в останню чергу з-за бездіяльності таких базікалів!.
Вы умираете не понятно за что!
Зараз це радіо Свобода передається більше через інет.
Путлер КГБшник - сын ярого НКВДшника. Этим все сказано.
Вам не легше, у ретроспективі, але вам Франція ЯЗ дала.
положении дел ,надо быть полными дебилами ,чтобы проглатывать то ,
чем их кормит фашистская информационная российская пропаганда .