Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни, - Великобритания
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В Министерстве обороны Британии заявляют, что российские войска, несмотря на "низкий прогресс", могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Для этого РФ попытается сбросить и перегруппировать свои силы
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это предположительно будет включать операции против столицы Киева", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны Британии, российские сухопутные войска продолжают добиваться низкого прогресса.
"Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление... Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", - добавляют в сообщении.
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Да пошли они уже все, вместе со своей империей, путиными, сечиными, газпромами, нефтью, золотом, рублями, русским миром, крымом, выборами, подонками омбутсменами, ментами, чекистами, жополизами, фейковой наукой, образованием, медициной, уровнем жизни, дорогами, машинами, арматами, искандерами, семеновичами, соловьевыми, кисилевыми, подачками пенсионерам, гордостью за непонятно, что, хирургами на немецких байках, психиатрами, лечащими здоровых, но несогласных, жириновскими, нуждающимися в лечении, артистами, продавшими талант, бесталанными, считающимися звездами, яхтами слуг народа, стоящими, как города, тридцатью миллионами человек, живущими в 2016 году без канализации, вместе с этими человеками, неспособными осознать степень паскудства власти и собственного ничтожества, вся россия, вместе взятая, пошла она уже в жопу, благо, ходить далеко не надо, ибо сидит она там спокон веку, и не представляет, что можно по-другому, не знает и не хочет знать, как, и, оттого, всегда ненавидит всех тех, кто знает, и воплощает знание это в жизнь, и - живет, живет.. Нет больше смысла анализировать, писать, переживать, пустое все, россияне себя чувствуют комфортно в этом извечном дерьме, потому что, если бы не чувствовали, давно бы подняли на вилы всех, кто наживается на этом аморфном, беспринципном, ни хера не осознающем народе, с готовностью выдающем карт бланш любому проходимцу, готовому поставить всю страну раком и сладострастно имеющему весь народ этот с неподражаемым цинизмом! Нельзя осчастливить их, вопреки их воле, говаривала Анна Политковская. Аминь.
Так ми вже зачекалися. Бо дуже хочеться розплатитися за авіаудари з теріторії БелаРУССІІ.
сейчас удержать Киев - это главное !!
сейчас главное не подпустить их к городам спутникам - Бровары Борисполь Обухов - и держать до них оборону .
есть ещё НЬЮАНС - логистика вокруг Киева и городов спутников
Я б таку картинку не малював би просто. Все таки сонях - вже давно символ України разом і з мальвами.
Україна не спить і б"ється за ваш солодкий сон..(