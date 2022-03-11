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Китай заявил о готовности играть конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине путем переговоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Китай заявил о готовности играть конструктивную роль в урегулировании ситуации в Украине путем переговоров

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И с помощью видеосвязи в четверг обменялся мнениями по ситуации в Украине с главами МИД Франции и Италии, сообщает посольство Китая в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ван И отметил, что, как сказал глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на виртуальном саммите руководителей Китая, Франции и Германии, следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, полностью соблюдать цели и принципы устава ООН, внимательно относиться к законным беспокойствам всех стран. сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса.

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Согласно вышеуказанной позиции Китай готов усилить взаимодействие с разными сторонами и в дальнейшем играть конструктивную роль в урегулировании кризиса мирным путем и переговорами.

Ван И отметил, что РФ и Украина провели три раунда переговоров, и хотя между двумя сторонами все еще есть очевидные разногласия, с каждыми переговорами надежды на мир будут расти.

Китай надеется, что международное сообщество и дальше будет поощрять и поддерживать российско-украинские переговоры и создавать для этого необходимые условия.

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Топ комментарии
+22
************* китайские ********* идут в след за кораблем
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11.03.2022 11:30
+20
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11.03.2022 11:42
+18
забирайте ********* волость
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11.03.2022 11:28
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забирайте ********* волость
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11.03.2022 11:28 Ответить
************* китайские ********* идут в след за кораблем
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11.03.2022 11:30 Ответить
Не вірю червоній китайській мерзоті. Україна не визнала Тайвань, а китайські виродки діють проти України.
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11.03.2022 11:46 Ответить
Чому ? Вони ж за суверинітет ...
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11.03.2022 11:52 Ответить
за руськім кораблем!
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11.03.2022 12:34 Ответить
Ага, жабоїди, фашисти та Китай- "приємна" компанія!
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11.03.2022 11:32 Ответить
Даа, ****** ***** китайцев обещая порешать всё в Украине за пару дней ,китайцы не простят ..
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11.03.2022 11:33 Ответить
Не, нам всем нужно понять, что китайцы никого не поддерживают. Не россию, не Украину. Для них мы все белокожие и чужие. Они просто ждут куда ветер подует. И кто будет побеждать.
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11.03.2022 11:34 Ответить
китайцы идут по курсу русского корабля!
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11.03.2022 11:34 Ответить
товарисч сі дуже міцно тримає в кулаці яйця путіна, так що я б не недооцінював такі заяви.
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11.03.2022 11:36 Ответить
Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦@stabilnosti·1 ч

Агентство Bloomberg: Китай планирует скупить российские сырьевые компании, в частности, интерес проявляется к «Газпрому» и «Русалу».

Путин продает Россию Китаю.

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11.03.2022 11:36 Ответить
Вузькооким в цьому році - жодного зернятка! Ось як вони врегульовують - так їх і годувати. Нехай їдять свій янь та смокчуть свій інь
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11.03.2022 11:37 Ответить
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11.03.2022 11:42 Ответить
Знову цей Сунь ******* щось хитросрако бреше? Що казапи, що китайці за своєю ментальністю - азіати. Вдало для себе збрехати у них - це доблесть!
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11.03.2022 11:44 Ответить
Словоблуддя ні про що.
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11.03.2022 11:45 Ответить
треба подалі триматись від комуністичної зарази,вони такі самі як кацапи
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11.03.2022 11:45 Ответить
Неа, с ними можно вести дела.
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11.03.2022 12:40 Ответить
Це все "але-взагале", вони своє мають на умі!
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11.03.2022 11:46 Ответить
Китайская армия - это очень много удобрений. Их еще казахи в 17 веке на ноль множили!
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11.03.2022 11:47 Ответить
Японцы гарантируют!
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11.03.2022 11:50 Ответить
Китай єдина країна, яку послухає пуйло і вона реально має важелі впливу на РФ.
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11.03.2022 11:48 Ответить
шо він там може "відіграти" коли сам брязькає зброєю на кордонах з Тайванем..
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11.03.2022 11:51 Ответить
А відповісти за підтримку ***** вони не хочуть?
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11.03.2022 11:52 Ответить
китаезы хитросделанные, пошли нах..
лучше не хлопайте ушами, а вводите своих жёлтых человечков в исконно китайскую сибирь..
а в Украине китаезам делать нечего..
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11.03.2022 12:04 Ответить
Китайцы пособники русских! Им верить нельзя!
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11.03.2022 12:08 Ответить
От же сцикуни !

да гостріть леза да забирайте сибір довбоідіоти а потім вже будете посередниками
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11.03.2022 12:16 Ответить
Китай мог бы проявить и показать свое лидерство в мире.. взяв и загнав Путина в стойло..( как минимум на границы января 2022 года) Вот это и было бы подтверждением реального влияния Китая в Мире. А так ля.. ля.. тополя..
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11.03.2022 13:34 Ответить
ктиаёзы могут идти всед за рашкой-в баню!
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11.03.2022 13:47 Ответить
 
 