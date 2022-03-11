Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин поддержал передачу танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) так называемым "ЛДНР". А также перебрасывание в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу предложил передать на вооружение "республикам" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы, "трофейные" ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин поддержал это предложение.
Кроме того, он поддержал переброску боевиков с Ближнего Востока.
"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - добавил Путин.
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А з близького Сходу найманців, тут не бедуїнів кошмарити (да й ті ***** насипали дабряче).
Як припретесь так і ляжете в землю України тварюки!
А мы ржали с Басурина.
А про зміну климата там ніхто не подумав?
Вони будуть "бійцями" як варені раки.
По снігу-слякоті та нічним заморозкам з незвички ХРІН повоюють.
я дуиаю всі бачили відео де у слона зірвало дах і він топче людей
як бійцівські собаки рвуть людей
як леви нападають на мешканців сіл.
їх всіх відстрілюють, бо з ними домовитись не можливо.
з ******, шойгу та лавровим, те ж саме.
без їх ліквідації миру в світі не буде..
Новость запоздала на 8 лет....
Большие потери,сломлен моральный дух,солдаты сдаются.
Сейчас всяким шлаком из ЧВК наполнят Украину которые за $ будут убивать
мирный людей.Они любят по пьяни убивать беззащитных женщин,детей и стариков.
Но тут ВСУ их будет гасить по страшному,и не важно кто они, ЛДНР, арабы,или другая нечисть.
, куди їх
Как вариант - хоронить вместе со свиньями в скотомогильниках и об этом им популярно рассказать.