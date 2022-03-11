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Путин решил передать оружие "ЛДНР" и перебросить боевиков с Ближнего Востока

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин решил передать оружие

Президент России Владимир Путин поддержал передачу танков и средств противовоздушной обороны (ПВО) так называемым "ЛДНР". А также перебрасывание в Украину боевиков из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу предложил передать на вооружение "республикам" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы, "трофейные" ПЗРК, ПТУР, а также танки и стрелковое оружие. Путин поддержал это предложение.

Кроме того, он поддержал переброску боевиков с Ближнего Востока.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - добавил Путин.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
ти хоч гівном напакуй своїх ******-всі тут ляжуть
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11.03.2022 11:29
+35
А чем он им будет платить ? Еще не все счета его и олигархов под арестом?
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11.03.2022 11:29
+28
Цирк. Типо раньше не поставлял оркам оружие. Ну что ж, у нас будет больше трофеев судя по тому как орки воюют.
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11.03.2022 11:31
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ти хоч гівном напакуй своїх ******-всі тут ляжуть
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11.03.2022 11:29 Ответить
А чем он им будет платить ? Еще не все счета его и олигархов под арестом?
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11.03.2022 11:29 Ответить
Арабы бесплатно воевать не будут
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11.03.2022 11:31 Ответить
Из них вояки и за деньги - никакие!
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11.03.2022 13:05 Ответить
Звісно, що не всі.
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11.03.2022 11:32 Ответить
Мародёрить будут. Ганима у них любимое слово, выносят всё, вплоть до трусов
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11.03.2022 11:40 Ответить
"на добровільній основі, тим більше не за гроші...-это означает:кто готов здохнуть за мордорфюрера за так,за идею,чи ещё за что-то хз
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11.03.2022 13:00 Ответить
Свіже мясо
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11.03.2022 11:30 Ответить
шо то долго метастаза с ядом до мозга ***** добирается мир устал ждать Владимир Владимирович! сделайте хоть на прощанье поступок удалитесь ***** с этой планеты...
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11.03.2022 11:30 Ответить
Шо оно там решило?? Оно уже давным давно все передало..и танки и пво...
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11.03.2022 11:30 Ответить
Цинковые гробы пусть лучше им передаст.
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11.03.2022 11:31 Ответить
Цирк. Типо раньше не поставлял оркам оружие. Ну что ж, у нас будет больше трофеев судя по тому как орки воюют.
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11.03.2022 11:31 Ответить
що характерно, вже ніхто не згадує, що укро-авіація згідно реляцій штабу зсрф знищена в перший день війни.
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11.03.2022 11:31 Ответить
Не совсем ясно как собираются доставлять сирийцев. Проливы закрыты. Типа торговыми судами?
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11.03.2022 11:31 Ответить
Літаками через Грузію або Вірменію.
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11.03.2022 11:33 Ответить
Проливы закрыты только для военных кораблей. Пассажирскими довезут. Или самолетами.
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11.03.2022 13:00 Ответить
Это уже АГОНИЯ ,самая настоящая ,***** доживает последние деньки !
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11.03.2022 11:32 Ответить
Агоня ***** - <********** (медико-психиатрический термин)
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11.03.2022 13:07 Ответить
Надо арабам объяснить , что кацапы - напёрсточники и не имеют денег УЖЕ. Так шо кинут арабов в полях подыхать
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11.03.2022 11:32 Ответить
Більшість арабів - притомні люди, і чудово розуміють, хто таке *****, і чого варті його обіцянки. Щодо непритомної частини... нашим хробакам буде байдуже (пардон за чорний гумор).
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11.03.2022 11:46 Ответить
Ну, ну трофейники туєві.
А з близького Сходу найманців, тут не бедуїнів кошмарити (да й ті ***** насипали дабряче).
Як припретесь так і ляжете в землю України тварюки!
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11.03.2022 11:33 Ответить
значить добрих порад не слухають, таки оголять свій східний і на півночі у них нікого немає, хоч там і повітряний і морський кордон з США з НАТО, вони й правда хочуть знищити саме нас, відмовимося чи ні ми від НАТО не важливо, просто якщо відмовимося буде їм легше, бо ми не зможемо утворювати жодних блоків, а позаблоковість не помога, ми просто зараз позаблокові. І взагалі якщо терором можна добитися зміни зовнішньої політики значить можна добитися зміни внутрішньої і будемо як та нещасна Білорусія.
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11.03.2022 11:33 Ответить
Типу лугандони раніше тим що у шахтах знайшли забезпечувалися? На кого це розраховано, на біосмиття лаптєноге?
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11.03.2022 11:34 Ответить
А какой дурак с ближнего востока будет бесплатно воевать!??!Только срочники которых кидают как мясо .И то они уже офигевшые.
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11.03.2022 11:35 Ответить
Редакція, нах пширювати цей цирк? Які ЛДНР? Кому передати? Самим собі? Чі безголові там у вас, чі на підспівках у пуйла?
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11.03.2022 11:35 Ответить
Останні новини від фейкової країни - виявляється американці випробовували на українціях свої біологічні розробки, а лаптеногіе мали бути наступні. Таки зайва хромосома дуже зайва.
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11.03.2022 11:35 Ответить
"Піндоси" хотіли позбавити тієї самої заповітної "зайвої хромосоми"?
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11.03.2022 11:39 Ответить
Нет Америка в Украине дресировала перелётных птиц
А мы ржали с Басурина.
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11.03.2022 11:50 Ответить
Дресура була вчора, сьогоді вже така платівка. Там щогодини нова казочка
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11.03.2022 11:54 Ответить
Это уже признак того, что отступают. И готовятся к «обороне». Это временно - как только наши подойдут, посмотрим как они все дристнут из этих «республик».
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11.03.2022 11:35 Ответить
Під час минулої війни, в перемогу над нацизмом внесли свій вклад і морози. І зараз, українським воїнам морози також повинні допомогти, де вже на Сході мінус 18, що повідморожує цапам яйця, щоб ці ***** вже ніколи не розмножуватися.
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11.03.2022 11:35 Ответить
Про стакан семок пусть не забудут. Это самое важное в ПВО.
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11.03.2022 11:36 Ответить
Ну-да, ну-да...
А про зміну климата там ніхто не подумав?
Вони будуть "бійцями" як варені раки.
По снігу-слякоті та нічним заморозкам з незвички ХРІН повоюють.
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11.03.2022 11:37 Ответить
Це вже як в тій казці "па сусєкам паскрєсті". Шо далі? Венесуельськи нарко-банди? Північно-Корейська парадна гвардія чучхе? Зулуські пращники?...
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11.03.2022 11:37 Ответить
Рептілоїдів покличуть, не інакше.
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11.03.2022 11:48 Ответить
Ні-ні, рептілоїди на нашому боці! Цапи ж від них "асвабаждают" Україну!
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11.03.2022 12:26 Ответить
Якщо так, тоді - йой!
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11.03.2022 13:17 Ответить
Нах они Северной Корее аж упали!
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11.03.2022 11:49 Ответить
Це вже нагадує ситуацію з "потопаючим кумом", якому інший кум радить "не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно, бо я вже,куме, бачу що з вас тече гімно".
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11.03.2022 11:37 Ответить
ключове словосполучення "не за гроші"
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11.03.2022 11:37 Ответить
Збирає вишкрібків з усіх усюд, бо вже всьо...
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11.03.2022 11:38 Ответить
Це вже паніка, зазивати всіх підряд. Як лайно не називай , а воно буде знищено в Україні, або покалічене.
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11.03.2022 11:38 Ответить
бойовики хочуть воювати, тим більше безкоштовно.....
я дуиаю всі бачили відео де у слона зірвало дах і він топче людей
як бійцівські собаки рвуть людей
як леви нападають на мешканців сіл.
їх всіх відстрілюють, бо з ними домовитись не можливо.
з ******, шойгу та лавровим, те ж саме.
без їх ліквідації миру в світі не буде..
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11.03.2022 11:38 Ответить
Путін вирішив передати зброю "ЛДНР"

Новость запоздала на 8 лет....
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11.03.2022 11:39 Ответить
Коли ж воно, падло, цей ***** здохне!
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11.03.2022 11:39 Ответить
Я так розумію цей "посил" до денерівців - "Зброї нєт, но ви тримайтесь".)))
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11.03.2022 11:40 Ответить
Может и не "целиком", Может хоть "частЯми"..(просит кремлёвский ублюдок
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11.03.2022 11:51 Ответить
Svojio pusecnoje miaso uze nenaxodet ,tak icet drugix zelajucix.
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11.03.2022 11:40 Ответить
не понял, это шо, новости 2014-го года???
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11.03.2022 11:43 Ответить
клиника. безумный фюрер в бункере ждет армию Венка. Не желая признаваться себе, что ее давно уже нет... Косплеер херов
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11.03.2022 11:43 Ответить
В сети полно видео с Панцырями и Буками, а он втрирает про какие то пзрк ))) что за бред ?!)))
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11.03.2022 11:43 Ответить
Наближаеться ідеальний момент для Ердогана у Сиріі - Босфор заблокований, літаків у кацапів все менше, бойовиків Асада меньше, скоро турецькі іхтамнети наведуть там порядок
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11.03.2022 11:45 Ответить
Короче, Вова приступил мобилизации ближневосточных цыган.
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11.03.2022 11:45 Ответить
Эмм, походу хло запуталось. Это надо было говорить до прямого вторжения в Украину.
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11.03.2022 11:46 Ответить
Свинособаки закончились?
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11.03.2022 11:48 Ответить
А как же "красные линии",НАТО?
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11.03.2022 11:51 Ответить
сцыкуны 912275
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11.03.2022 11:52 Ответить
Красные линии Кабаева рисовала перед Пыней в свои критические дни.
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11.03.2022 13:10 Ответить
З шахт ще не все дістали?))
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11.03.2022 11:51 Ответить
Угу. А ще хай би відправив "шахтьорам-трактарістам" побільше мамбаци, щоб вони стали добрими панарєпами.
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11.03.2022 11:53 Ответить
В переводе: У 1 и 2 АК армии Луганды & Донбабве катастрофические потери, погнали ведь мясо впереди ихтамнетов. Про жалких бармалеев из Сирии вообще анекдот( империя+20000 солдат Ирана 10 лет партизан ИГИЛ никак не уничтожат)
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11.03.2022 11:57 Ответить
Наши сегодня -10 и -20 градусов мороза надолго сделают их инвалидами и импотентами
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11.03.2022 12:01 Ответить
статья не о чем!!решил передать??что передаст если он уже восемь лет их своим хламом пичкает!! а для ВСУ нет никакой разницы кого утилизировать в оптике они все одинаковы русак,узбек или бурят!!
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11.03.2022 12:03 Ответить
арабы будут воевать за узкий мир, че то ржу.
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11.03.2022 12:08 Ответить
Та ще й даром...ото ***** насмішив!
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11.03.2022 12:23 Ответить
Обосравшиеся ваньки заканчиваются? Пора подвозить ********.
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11.03.2022 12:13 Ответить
Похоже тех 120000К которые были на учениях оказалось не достаточно.
Большие потери,сломлен моральный дух,солдаты сдаются.
Сейчас всяким шлаком из ЧВК наполнят Украину которые за $ будут убивать
мирный людей.Они любят по пьяни убивать беззащитных женщин,детей и стариков.
Но тут ВСУ их будет гасить по страшному,и не важно кто они, ЛДНР, арабы,или другая нечисть.
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11.03.2022 12:15 Ответить
Узбеки, таджики, армяне..............!
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11.03.2022 12:16 Ответить
В перекладі з свинособачого - бандюки даунбаса не здатні воювати у принципі, тому кацапські війська будуть їх підсилювати.
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11.03.2022 12:16 Ответить
Значить це ***** може видавати средства ППО сєпарам,а ми не можемо взяти в НАТО ?
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11.03.2022 12:22 Ответить
Ги....ги... а то кацапської зброї там раніше не було......падли свинособачі
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11.03.2022 12:33 Ответить
Яка мерзенна істота. Здохни вже падлюка!
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11.03.2022 12:44 Ответить
Ну а як з полоном , куди їх
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11.03.2022 13:08 Ответить
Придорожные траншеи еще ни кто не отменял!
Как вариант - хоронить вместе со свиньями в скотомогильниках и об этом им популярно рассказать.
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11.03.2022 13:13 Ответить
украинская земля всех примет, места в черноземе всем хватит
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11.03.2022 13:20 Ответить
Треба виганяти туркам росію з Сирії і вплити диктатора Асада.
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11.03.2022 13:21 Ответить
Это не про "шахтеров и трактористов" идет речь.. Это для "чабанов и пастухов" из числа сирийских боевиков ( ну там сброд со всего мира) численностью до 15 тысяч. Вот кого он имел ввиду когда говорил о вооружении добровольцев и сил на "доУнбассе".
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11.03.2022 13:21 Ответить
А до этого, что палками воевали орки и на санках типа катались,что изменилось...." с купили в военторге" к поставкам в открытую, один хер мордору пиндец будет.
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11.03.2022 13:29 Ответить
Ржу.Арабы и за деньги на знакомой территории вояки никакие,а сейчас ещё и холодно.
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11.03.2022 13:32 Ответить
Понти.
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11.03.2022 13:35 Ответить
Давай, нам тупо будет легче проводить зачистку на временно оккупированных территориях
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11.03.2022 14:14 Ответить
 
 