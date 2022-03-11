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Силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов и захватили два бронетранспортера в Черниговской области, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов и захватили два бронетранспортера в Черниговской области, - ОК

Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".

"Подразделения Российской Федерации не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И, как результат - имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине украинские военные в бою захватили 10 танков российских оккупантов, - ОК "Північ"
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Топ комментарии
+36
Утилізуйте вату, будь ласка.
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11.03.2022 11:35
+21
Тільки не забувайте, будь-ласка: хороший маскаль - мертвий маскаль. Допоможіть маскалям стати хорошими.
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11.03.2022 11:39
+19
Треба вбивати мразоту кацапську,не давати розповзатися і мародерити по селах.Раз знищити,щоб два рази не бігати потім за недобитками.Дохлий мокша-менше роботи ВСУ на майбутнє
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11.03.2022 11:39
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Утилізуйте вату, будь ласка.
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11.03.2022 11:35 Ответить
да думаю наші самі знают шо робити
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11.03.2022 11:36 Ответить
Обнуліть ту орду, будь ласочка!
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11.03.2022 11:37 Ответить
Тільки не забувайте, будь-ласка: хороший маскаль - мертвий маскаль. Допоможіть маскалям стати хорошими.
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11.03.2022 11:39 Ответить
Треба вбивати мразоту кацапську,не давати розповзатися і мародерити по селах.Раз знищити,щоб два рази не бігати потім за недобитками.Дохлий мокша-менше роботи ВСУ на майбутнє
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11.03.2022 11:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QBranH2CLyU

Слава Героям !!!!!
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11.03.2022 11:43 Ответить
Легендарний "Привид Києва" заявив, що йде по душі російських загарбників. У Генеральному штабі ЗСУ опублікували фото українського пілота.
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11.03.2022 11:43 Ответить
"События в Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией, это приведет к большим жертвам - генсек НАТО Столтенберг"

Так помогите Украине, иначе НАТО будет воевать с росией в Балтии и в Польше!!!!!
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11.03.2022 11:43 Ответить
А крім лєнта.ру це ще десь повідомлено?
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11.03.2022 11:46 Ответить
На відміну від Вас по російськими помийками нехтую.
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11.03.2022 11:54 Ответить
Ну то вкажіть інше джерело, бо гугл окрім цієї помийки нічого не видає.
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11.03.2022 11:56 Ответить
В мене була відкрита сторінка Корреспондента та УП. Взяв з того чи іншого ресурсу. До речі, зараз того не бачу. Чи вже загубив, чи то чомусь видалили.
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11.03.2022 11:58 Ответить
Можливо, що УП або Корр розмістили фейк, а потім видалили.
Інфовійна, мать його так...
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11.03.2022 12:00 Ответить
Та нащо те джерело коли сцикуни Столтенберг і Байден на самітах та в інтерв'ю неодноразово говорили як вони бздять ***** і нізащо не будуть втручатися бо бздять третьої світової війни. І Псакі сьогодні сказала що навіть застосування хімічної зброї ****** не змінить їхнього рішення.
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11.03.2022 12:23 Ответить
Якби не та мерзота Лукашенко набагато легше було б нашим захисникам на Півночі! Та прийде час - "сочтьомся", хіба що встигне в КНДР дременути.
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11.03.2022 11:43 Ответить
ВСЁ освободим ,кацапов грохнем ВСЕХ !
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11.03.2022 11:45 Ответить
Нам всім потрібно активніше включатися у боротьбу на всіх фронтах. Кожен як може. Я передав всю свою лютневу зарплату на наші збройні сили. Постійно надаю рашистам інформацію про їхні втрати та як їх тут *******, факти їхніх злочинів. Вибираю тільки підтверджені відео, наглядні та однозначні. Соціальних мереж багато, поле діяльності безмежне. І пам'ятайте, вони нас бояться!
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11.03.2022 11:47 Ответить
Какие населённые пункты освободили,почему не указываете названия .Небось какие -нибудь хутора заняли ,оставленные орками
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11.03.2022 11:47 Ответить
Асвабаділі Воронєж,Бєлгород и Курск! Влаштовує?
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11.03.2022 11:51 Ответить
Вот когда освободят какой-нибудь крупный город типа Херсона или снимут осаду с Сум или Чернигова ,тогда можно хвастаться .А занять пару сёл или хуторов ,которые оккупанты судя по всему оставили без боёв или серйозного сопротивления это так ни о чём
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11.03.2022 12:00 Ответить
Я думаю,що якби ви жили в тому селі,яке звільнили,ви б по-іншому говорили.
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11.03.2022 12:18 Ответить
А тим часом на окупованих територіях продовжують знімати кіно:

Окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР розповсюджує агітаційні листи і відео нібито українці підтримують режим Путіна. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Будьте обережними, це психологічний тиск. Ціль у них одна - показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію", - написав він.
Окупанти примушують людей звертатись до путіна "з подякою за визволення". Записують відповідні відео.
"Вітання путіну" російські пропагандисти зараз знімають у Сватовому. Місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами", - повідомив Гайдай.
Він опублікував інструкцію запису таких відеороликів, яку розповсюджували окупанти.

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11.03.2022 11:51 Ответить
👍
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11.03.2022 11:53 Ответить
коли вже буде звільнення населених пунктів на півдні? Заодно можно буде залучати нові сили до армії и тер оборони тут дуже багато бажаючих людей, що швидку опинились в оккупації. Через брак сил на цьому напрямку. Але ж орки вже не так впевнано сунуть, а закріплюються на півдні і потім буде дуже важко їх вибити.
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11.03.2022 11:54 Ответить
лутаем орков
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11.03.2022 11:56 Ответить
а это свежие гроты что от своего грот фюрера на грот криг и триумф ехали
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11.03.2022 11:58 Ответить
Какие рожи одухотворенные!..
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11.03.2022 12:37 Ответить
бомже база кацапов https://twitter.com/i/status/1502217694665273345
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11.03.2022 12:01 Ответить
лукашенка чекає доля посіпаки гітлера Мусаліні, як ще білосуси не стали "скотом" https://www.youtube.com/watch?v=dzZ647A-X4Y
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11.03.2022 12:23 Ответить
Знати ще б які села (крім Баклановой Муравейки)?
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11.03.2022 12:26 Ответить
 
 