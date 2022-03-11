Силы сопротивления освободили 5 населенных пунктов и захватили два бронетранспортера в Черниговской области, - ОК "Північ"
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Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Північ".
"Подразделения Российской Федерации не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И, как результат - имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - говорится в сообщении.
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Слава Героям !!!!!
Так помогите Украине, иначе НАТО будет воевать с росией в Балтии и в Польше!!!!!
Інфовійна, мать його так...
Окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР розповсюджує агітаційні листи і відео нібито українці підтримують режим Путіна. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Будьте обережними, це психологічний тиск. Ціль у них одна - показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію", - написав він.
Окупанти примушують людей звертатись до путіна "з подякою за визволення". Записують відповідні відео.
"Вітання путіну" російські пропагандисти зараз знімають у Сватовому. Місті, мирні мешканці якого виганяли окупантів двічі: у 2014 та тиждень тому. Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами", - повідомив Гайдай.
Він опублікував інструкцію запису таких відеороликів, яку розповсюджували окупанти.