Под видом местных жителей неизвестные снимают видео в поддержку Путина в Луганской области

В Луганской области неизвестные люди, притворяясь местными жителями города Сватово, распространяли пропаганду. Они снимают видео в поддержку Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую облгосадминистрацию.

"Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожны, это психологическое давление. Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжают внедрение антигосударственной политики в сторону Украины... Оккупанты или своими силами , или под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят показать украинцам, что якобы есть часть граждан, ожидающих Россию, а также дискредитировать украинские власти.

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"Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" выполняют десять неизвестных с триколорами. Россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям", - добавили в Луганской ОВА.

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

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