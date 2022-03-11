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Луганщина (6244) пропаганда (3472) Путин (29862) фейк (613)

Под видом местных жителей неизвестные снимают видео в поддержку Путина в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

В Луганской области неизвестные люди, притворяясь местными жителями города Сватово, распространяли пропаганду. Они снимают видео в поддержку Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Луганскую облгосадминистрацию.

"Оккупанты распространяют агитационные письма и видео, где украинцы якобы поддерживают режим Путина - будьте осторожны, это психологическое давление. Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжают внедрение антигосударственной политики в сторону Украины... Оккупанты или своими силами , или под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом оккупанты хотят показать украинцам, что якобы есть часть граждан, ожидающих Россию, а также дискредитировать украинские власти.

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"Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" выполняют десять неизвестных с триколорами. Россияне пытаются оказывать психологическое давление на мирное население Украины, особенно в тех городах и районах, где сейчас отсутствуют телевидение и интернет-связь, то есть значительно ограничен доступ к новостям", - добавили в Луганской ОВА.

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

Администрация призывает жителей не доверять пропагандистским материалам и не распространять недостоверную информацию.

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Автор: Анастасія Потіха
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11.03.2022 11:50 Ответить
після 8 років окупації під орками хтось на це гівно купиться? людям обіцяли рай а влаштували ад. і тепер вже всі віять, хто бомбив города і вбива дітей на Донбасі.
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11.03.2022 11:51 Ответить
Хай тільки чітко фільмують свої морди ліТца, щоб потім довго не шукати цих акторів
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11.03.2022 11:51 Ответить
Шо, мало знімали?
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11.03.2022 11:59 Ответить
Сватове самотужки від#издило орків ще навесні 14-го. Після того вони туди не лізли до наших днів.
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11.03.2022 12:18 Ответить
Уже минска 2 или 3 не будет и так называемые новых республик либо до конца идти и снести рашизм и депутинизацию освободить все вместе весть донбас и крым или ужас без конца и замороженый или тлеющий конфликт
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11.03.2022 12:02 Ответить
не исключено что есть там такие их и заставлять не нужно.
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11.03.2022 12:04 Ответить
Верховна рада дозволила вбивати ворога з будь якої власної зброї. Чому ті десятеро покидьків досі живі?
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11.03.2022 12:10 Ответить
 
 