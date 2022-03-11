Противник пытается закрепиться на невыгодных рубежах, - оперативная информация Генштаба ВСУ на 12:00 11 марта
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Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 11.03.2022 по российскому вторжению
Отмечается, что на Донецком направлении, во время жестких боевых действий, защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен.
"Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья. Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску", - говорится в сообщении.
Продолжается формирование резервов противника и перебрасывание их в районы ведения боевых действий на территории Украины.
Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.
Также сообщается, что на Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.
На Полесском направлении оккупанты не проводят активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений.
"В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области", - отметили в Генштабе.
На Северском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и разведал позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что на Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.
"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализованы. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение. Вместе победим! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.
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У місті Апостолоко Криворізького району Запорізької області невідомі розпитують у місцевих, де знаходяться військові частини. Називають себе волонтерами.
"По області їздять автомобілі, під виглядом волонтерів питають у людей, де знаходяться військові частини. Наче б то для того, щоб передати продукти харчування. Нічого не говорити!", - повідомив мер міста Андрій Оса. Попросив передавати інформацію про номери та марку автомобіля до поліції та на гарячу лінію міської ради 0678256005.
Противник закончив перегруппировку, ожидает прибытия резерва из внутренних округов - эта пауза принята ГШ за снижение наступательных возможностей противника. Данный вывод неверен.
В настоящее время противник выполняет следующие задачи:
1. Не имея сил и средств для прямого штурма Киевской агломерации, противник охватывает ее с запада. С выходом в район Макарова, усматривается намерение противника проникнуть в район Васильков-Фастов-Белая церковь. Хотя темпы продвижения противника в этом направлении достаточно низкие (вместо прорывов он "елозит" по фронту), продвижение имеет место и подпитывается из той колонны, которая вторую неделю спокойно стоит к северу от Киева.
2. С востока, на киевском направлении, противник занят решением 2-х взаимосвязанных задач: занятие и установление контроля над Черниговом и Сумы-Бахмач. Установление твердого контроля над этими пунктами, позволит противнику открыть беспрепятственное сообщение (направленное на МТО, наступающей с востока группировки) с группой, подошедшей к Киеву с востока. Данные задачи противник решает нанесением систематических ударов по н.п. в этом районе с вполне понятными целями (понижение активности частей теробороны, понижение активности населения, создание условий при которых части теробороны будут заниматься спасением мирных граждан, а не войной).
3. На Харьковском направлении. Противник, убедившись в невозможности в ближайшее время занять Харьков (это имело бы политическое значение) и обойти его с севера в район Полтавы-Краснограда (что позволило бы создать локтевую связь с группой, атакующей на Сумы-Бахмач), продолжает против Харькова исключительно демонстративные действия, подвергая Харьков огню из "тяжелого" оружия. Отказ от обложения, блокирования и штурма Харькова (каковой произошел еще дня 3-4 назад), ГШ по какой-то причине воспринимает как успех и перелом. Это не верно: противник 2-й день подряд перемешает центр усилий в район г. Изюм. Цель: охват с выходом в тыл группировке, оборонявшейся до недавнего времени против ЛНР. Эту задачу противник выполняет более или менее успешно.
4. На юге: противник, выполнив задачу блокады Мариуполя, распространяеся на север, установив контроль над Волхованкой (которая является "центром позиции"). Группировка ВСУ, оборонявшаяся против ДНР, вынуждена, на данный момент, бросив свои запасы и позиции, вести бой с перевернутым фронтом. Эта угроза выхода ей в тыл, были видна еще неделю назад. Никаких разумных действий, направленных на ликвидацию этой очевидной угрозы, эта группа войск не предприняла, в связи с чем, в настоящий момент, вынуждена обороняться на 3 стороны, и пытаться выстроить фронт обороны с запада на восток.
Учитывая стремление противника выйти от Изюма в район Лозовая-Павлоград-Днепр, замысел противника не представляет загадки. С чем связана пассивность групп войск, обороняющихся против лугандона, я не понимаю.
5. Оборона Мариуполя, на данный момент, не имеет какого-либо смысла. Вся эта героическая оборона полностью на совести органов управления ВСУ: разворачивать группировку, стоящую против ДНР, следовало еще неделю назад, не дожидаясь, пока противник выйдет ей в тыл от Мелитополя.
6. На правобережье противник распространяется на север от Бугского лимана. Здесь у него 2 возможных направления: на север либо на Одессу. Направление усилий, на данный момент, я определить не могу.
Меры противодействия ВСУ напишу в другом посте. Руководству ВСУ наконец следует уяснить себе простую истину: тот, кто пытается быть сильным везде, в итоге, будет слабым во всех местах.
Всё это безобразие происходит при, уже состоявшемся, численном превосходстве ВСУ над противником. Да, противник имеет преимущество в авиации и артиллерии, но нынешнее время года значительно сводит это преимущество к минимуму.