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В Пологах захватчики вывезли в неизвестном направлении двоих детей, которым из-за обстрела оторвало ноги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Пологах захватчики вывезли в неизвестном направлении двоих детей, которым из-за обстрела оторвало ноги

В Пологах, где захватчики обстреляли жилые дома, двоим детям оторвало ноги, их забрали русские солдаты и вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Запорожской ОВА.

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"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них - девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу, ее увидели приехавшие оккупанты, чтобы оказать медицинскую помощь своим троим раненым солдатам, оккупанты сказали, что забирают ребенка, а когда уже собирались ехать, то увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторванная нога. Они и его забрали и вывезли юных местных жителей в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Областные власти добавляют, что рассказывают об этих страшных событиях для того, чтобы предупредить фейковые новости со стороны российских СМИ.

В ОВА также добавляют, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты трощат дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы Международного гуманитарного права.

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Топ комментарии
+45
Повезли пропагандонские ролики снимать. Ненавижу кацапских свиней!
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11.03.2022 13:14
+28
отвезли снимать ролики о том как "преступные" украинские войска типа обстреливают детей. Это же сразу понятно.
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11.03.2022 13:16
+23
нелюди - нечеловекообразные твари. убивать, убивать и еще раз убивать.
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11.03.2022 13:15
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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11.03.2022 13:13 Ответить
Повезли пропагандонские ролики снимать. Ненавижу кацапских свиней!
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11.03.2022 13:14 Ответить
нелюди - нечеловекообразные твари. убивать, убивать и еще раз убивать.
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11.03.2022 13:15 Ответить
отвезли снимать ролики о том как "преступные" украинские войска типа обстреливают детей. Это же сразу понятно.
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11.03.2022 13:16 Ответить
кацапію знищити, зітерти з лиця Землі!
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11.03.2022 13:17 Ответить
Нужно призывать международных кинематографистов - это должен увидеть весь мир!
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11.03.2022 13:19 Ответить
роSSіяни, ви виродки, орки, падли!!! горіти вам у пеклі!!!
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11.03.2022 13:19 Ответить
Не брати полонених ! Ні в якому разі!
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11.03.2022 13:20 Ответить
андрофаги сліди замітають.
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11.03.2022 13:26 Ответить
Саранча , а не нация
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11.03.2022 13:28 Ответить
Ждём их на передачах скабы Киселя и соловья.....
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11.03.2022 13:49 Ответить
А почему киселя с большой написали?
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11.03.2022 13:55 Ответить
відсутність в усіх адекватних господарів-українців вогнепальної зброї значно полегшило долю окупанта-кацапа і ускладнило Українцям.. спасібА дрепутанам-сцикунам і їх.............. тепер усі рухи у цьому напрямку трошки запізно.. есть вещи, которые нужно делать вОвремя, а не после..(
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11.03.2022 13:53 Ответить
Окупант ховає свої злодіяння!!!
В Україні до їх «ученієв» у дітей були батьки і здоров'я !!!
Білоруси теж нехай знають, до чого вони причетні!!
Слава Україні!!
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11.03.2022 14:19 Ответить
 
 