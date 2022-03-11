В Пологах захватчики вывезли в неизвестном направлении двоих детей, которым из-за обстрела оторвало ноги

В Пологах, где захватчики обстреляли жилые дома, двоим детям оторвало ноги, их забрали русские солдаты и вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Запорожской ОВА.

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"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них - девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу, ее увидели приехавшие оккупанты, чтобы оказать медицинскую помощь своим троим раненым солдатам, оккупанты сказали, что забирают ребенка, а когда уже собирались ехать, то увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторванная нога. Они и его забрали и вывезли юных местных жителей в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Областные власти добавляют, что рассказывают об этих страшных событиях для того, чтобы предупредить фейковые новости со стороны российских СМИ.

В ОВА также добавляют, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты трощат дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы Международного гуманитарного права.

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