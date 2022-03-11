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война (46763) Киевская область (3537) Кулеба Алексей (97)

В Броварском районе идут бои, три громады Вышгородского района на грани гуманитарной катастрофы, Славутич полностью изолирован, - председатель Киевской ОВА Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Броварском районе идут бои, три громады Вышгородского района на грани гуманитарной катастрофы, Славутич полностью изолирован, - председатель Киевской ОВА Кулеба

В трех громадах Броварского района проводятся боевые действия, север Вышгородского района остается оккупированным врагом, из-за чего три громады на грани гуманитарной катастрофы, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Броварской район. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных громад. В этих трех громадах Броварского района проводятся боевые действия. А именно: Калитянская громада, Великодымерская громада, Барышевская", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация в этой части района остается очень напряженной. В частности, в селе Заворичи в результате обстрела вражескими артиллерийскими системами сгорел местный храм и несколько частных домов. В результате боевых действий в с. Светильня частично разрушены амбулатория и помещения сельского совета. В результате попадания вражеского снаряда в предприятие "Феракс" возник пожар.

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Также на территории поселка городского типа Большая Дымерка попало под вражеский обстрел предприятие "Кока-Кола".

Ночью в пгт Барышевка в результате ракетного удара были нанесены значительные повреждения инфраструктуре. В пгт Калиновка и с. Скибин в результате вражеских обстрелов повреждены дома местных жителей.

"Вышгородский район. Север района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы", - сообщил Кулеба.

Кроме того, по его информации, Славутич полностью изолирован, есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

"Славутич и ЧАЭС (имеющие единую энергосистему) до сих пор обесточены, работают только предприятия критической инфраструктуры", - подчеркнул глава ОВА.

В Бучанском районе ситуация остается напряженной, в Макаровской территориальной громаде нет связи.

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"В Бородянской территориальной громаде обществе зафиксировано перемещение врага. Население готовится к эвакуации. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской громадах враг перемещается на технике", - отметил Кулеба.

Кроме того, ночью были сражения в Ирпене.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Синачка, ми табой так гордімся! Вчєра ти так смєло кур ловіл под Харьковом. А сєгодня что-то словіл? -***** під Броварами
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11.03.2022 13:39
+13
Да, тот штурм курятника войдет в аналы хрюсской боевой славы.
Храбрые богатырушки, с минимальными потерями смогли взять штурмом биолабороторию по производству белка и желтка
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11.03.2022 13:43
+11
А фронт то отодвигается на север, северо-восток потихоньку. Не за красивые глазки получили награду офицеры, отвечающие за северное направление.
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11.03.2022 13:38
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А фронт то отодвигается на север, северо-восток потихоньку. Не за красивые глазки получили награду офицеры, отвечающие за северное направление.
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11.03.2022 13:38 Ответить
Синачка, ми табой так гордімся! Вчєра ти так смєло кур ловіл под Харьковом. А сєгодня что-то словіл? -***** під Броварами
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11.03.2022 13:39 Ответить
Да, тот штурм курятника войдет в аналы хрюсской боевой славы.
Храбрые богатырушки, с минимальными потерями смогли взять штурмом биолабороторию по производству белка и желтка
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11.03.2022 13:43 Ответить
Ну враховуючи те, що кацапи вчора повідомляли про впіймання бактеріалогічно загрозливих птахів випущених з Херсонського заповідника, то це певне якраз про цю подію.
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11.03.2022 13:50 Ответить
Ти кажеш про фронт в Запорізькій області? Так, рухається на північ- Маріупіль вже відрізають другим колом, вже разом з Волновахою. Подякуєм мерам-сепарам Херсонської області які навіть тероборону не сформували, саботажники кляті
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11.03.2022 15:05 Ответить
Пора кошмарить и контратаковать рашистских оккупантов
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11.03.2022 13:39 Ответить
Закидувати трупами ніхто не буде кошмарити підарасів високоточною зброєю.
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11.03.2022 13:48 Ответить
Вата упорно лезет в котёл и это хорошо ,ВСЕХ их завалим к ****** .
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11.03.2022 13:39 Ответить
кляті кацапи, 100% пальнули із пустої злоби по заводу, бо типу, раз самі не п'ють кока колу -то і нам щоб не дісталось
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11.03.2022 13:41 Ответить
Шукав новини з конче-заспи -- *****. Також ***** про героя кошевого. Хтось знає, чи чув, гастролі, мабудь, якись 95-го? А інші де? Скажить тіхесенько, хто знає.
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11.03.2022 13:56 Ответить
Ти воюєш з Кошевим? Це твій головний ворог???
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11.03.2022 14:02 Ответить
Ну таки действительно интересно про сэмэна узнать .
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11.03.2022 14:22 Ответить
 
 