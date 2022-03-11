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С начала войны в Украине погибли 78 детей, ранены более 100, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала войны в Украине погибли 78 детей, ранены более 100, - Денисова

По состоянию на 10 часов 11 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 78 детей и получили ранения более 100 детей.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей городов Мариуполя и Волновахи Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.... В Нежине Черниговской области из-за обстрела "Ураганами" повреждена 17 общеобразовательная школа, детское учебное заведение № 25 и амбулатория семейной медицины №6", - написала она.

Денисова отметила, что эти действия российских оккупантов являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

"Призываю международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!" – пишет омбудсмен.

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Ублюдки ******, це треба показувати КОЖНОМУ "хорошому" росіянину, вони повинні заплатити за те, що в голос або мовчки підтримують шовінізм, агресію та війни росії...
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11.03.2022 13:35 Ответить
Нічого дивного. Ми маємо справу з нацистами
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11.03.2022 13:35 Ответить
скоріше з лапатними хвашистами...
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11.03.2022 13:43 Ответить
Фото дня:
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11.03.2022 13:40 Ответить
ну і шо можна зробити з такою країною?

чесно, була б хлопом = сьогодні ж до неї сватів заслала, і молилася, щоб гарбуза не отримати
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11.03.2022 15:52 Ответить
Смерть за Смерть
Інакше виб.ля.д.ки рашистські незрозуміють....
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11.03.2022 13:43 Ответить
Кожна дитина це наше майбутнє і ніякого розсуду бути не може, відповідь у відповідь лише одна
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12.03.2022 05:32 Ответить
Відповідь і відплата буде страшною і невідворотною... і нехай не кажуть, що їх не попереджали
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12.03.2022 08:47 Ответить
 
 