Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской АЭС, – ГУР Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным украинской разведки, Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Главного управления разведки Минобороны.
Ответственность за катастрофу оккупанты попытаются переложить на Украину, отмечают в ГУР.
"Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта "Антонов" в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, которые собирают тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что их выдадут за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС", - говорится в сообщении.
То есть, не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок по поддержке Украины.
В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.
В ГУР также отмечают, что оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них, притворяясь атомщиками, заходят также российские диверсанты для организации теракта.
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не бійся насильника-він мооже тільки тебе згвалтувати
не бійся бандита-він може тільки тебе вбити
Бійся байдужого-з його дозволу тебе обкрадуть, згвалтують,вбьють!
От мерзотники кляті 😡
И нападение на страны НАТО.
За такое России прилетит в 1000 раз сильнее, чем сегодня.
Це чиста психологія, що така людина або суспільство намагатиметься уникнути конфліктів та будь-якої іншої ескалації аби зберегти свій комфорт.
Іноді це тільки провокує та заохочує бідного та агресивного, як у теперішньому випадку з московитами. І тоді така поведінка респектабельного персонажа чи суспільства стає хибною.
*****!
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
Хоча, там ще СВЯП є....
Все це схоже на злив агресору стратегічних ядерних об'єктів.
Думать СВОЕЙ головой росияне не приучены, тем более, в армии. До 24.02.2022 мы тоже думали, что полномасштабное нападение РФ- фейк, запугивание, не в меру разыгравшееся воображение Запада. Оказалось, нет.
А эти террористы понимают что им *****?
Правєтрівать памєщєнія за методикою дохтура камаровскава не варто.
у меня нет слов, казалось бы - дно уже пробилось, но тут постучалти снизу...
Из Ливерпульской гавани,
Вседа по четвергам,
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
И я хочу в Бразилию
К далеким берегам...
(с) Амазонка