"Херсон - это Украина", - жители оккупированного города вышли на митинг, оккупанты стреляют в воздух. ВИДЕО
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В Херсоне, временно находящемся под российской оккупацией, жители города вышли на многолюдный проукраинский митинг. Оккупанты начали стрелять в воздух.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о митинге распространяется в соцсетях.
"Херсон - это Украина!" Город вышел на митинг с украинскими флагами. Оккупанты стреляют в воздух.
Топ комментарии
+21 ingrid
показать весь комментарий11.03.2022 14:20
+14 Валентина Саюн
показать весь комментарий11.03.2022 14:23
+12 Перехватчик
показать весь комментарий11.03.2022 14:21
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