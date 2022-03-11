"Херсон - это Украина", - жители оккупированного города вышли на митинг, оккупанты стреляют в воздух. ВИДЕО

В Херсоне, временно находящемся под российской оккупацией, жители города вышли на многолюдный проукраинский митинг. Оккупанты начали стрелять в воздух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о митинге распространяется в соцсетях.

"Херсон - это Украина!" Город вышел на митинг с украинскими флагами. Оккупанты стреляют в воздух.