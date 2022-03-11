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митинг (2540) Херсон (2103)

"Херсон - это Украина", - жители оккупированного города вышли на митинг, оккупанты стреляют в воздух. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне, временно находящемся под российской оккупацией, жители города вышли на многолюдный проукраинский митинг. Оккупанты начали стрелять в воздух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о митинге распространяется в соцсетях.

"Херсон - это Украина!" Город вышел на митинг с украинскими флагами. Оккупанты стреляют в воздух.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Для невооружённых земляков-херсонцев - Респект!…….🇺🇦🇺🇦
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11.03.2022 14:20
+14
Херсон це Україна і ніяк по другому.
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11.03.2022 14:23
+12
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11.03.2022 14:21
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Для невооружённых земляков-херсонцев - Респект!…….🇺🇦🇺🇦
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11.03.2022 14:20 Ответить
Как не банально это звучит, НО этим ***** нужно показывать - вы, поскуды, - не званные «гости»……
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11.03.2022 14:24 Ответить
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11.03.2022 14:21 Ответить
Херсон це Україна і ніяк по другому.
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11.03.2022 14:23 Ответить
Успели бы им оружие раздать до нападения- оркрв давно бы всех перебили
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11.03.2022 14:23 Ответить
Это правда , на и то не всем раздали , но и на этом спасибо! Уже не с букетами встречать будем!
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11.03.2022 14:50 Ответить
Херсонську область повністю окупували москалів.По кримському мості перекидається техніка.
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11.03.2022 14:29 Ответить
Хтось може пояснити,чому на півдні все так погано.В нас же там постійно військові навчання відбувалися і ракетні стрільби.
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11.03.2022 14:34 Ответить
2 варіанти по суті:
а).банальний договорняк;
б). деза вкинута нашій розвідці до 24.02, що з Криму удару взагалі не буде, і ще й так сильно повірили, що майже все звідти прибрали...
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11.03.2022 17:46 Ответить
Показывайте херсонцам Одессу и Львов - где нет оккупантов, в каком мы раю сейчас по сравнению с тем же Харьковом. Тогда больше полХерсона выйдут.
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11.03.2022 14:45 Ответить
Еще один российский генерал был ликвидирован в Украине. Речь идет о генерале-майоре Андрее Колесникове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко.
"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", - написал Геращенко.
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11.03.2022 14:45 Ответить
Хочется написать что то про верховного ***нокомандувача , но не буду !Уже все сказано до войны , а во время войны не будем расшатывать лодку , как говорили нам все ***нокомандувачі!Как капитулируют эти фашисты , тогда и будем задавать вопросы!
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11.03.2022 14:49 Ответить
Херсонці молодці ,а ось бидло лднр за 8 років хоч вийшли на мітинг на жаль ,а ім пенсіі виплачує Украіна .
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11.03.2022 16:05 Ответить
Боже,скільки там мужиків,де ваше Бандера смузі,де партизанська війна?Ніччю їх ріжте,вбивайте,спалюйте.А то буде як в Бєларусі
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11.03.2022 17:11 Ответить
Слава місту-герою Херсону! Слава мужнім херсонцям! Слава всім героїчним містам України, що боряться проти московських байстрюків в такий спосіб! Не слухайте людей, які, в таких умовах, закликають "різати, вбивати, палити...". Це - провокатори!
"Предатор" питає: чому провал на півдні. І тут, і в Маріуполі - прорахунок вищого командування. Це видно неозброєним оком. Та зараз головне-підтримувати наших південців, як тільки можна!
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11.03.2022 17:30 Ответить
---Так ! Херсонці підтвердили свою відвагу і приналежність /вірність Україні.../ Проте можна лише уявити їх розчарування. коли . з часом . стане явним те . що їх здали як низку і інших південних міст . оптом . іще в ОМАНІ !?
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18.09.2022 14:03 Ответить
 
 