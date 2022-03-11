СБУ задержала несколько информаторов и допрашивает еще 10 террористов "ЛНР"

За прошедшие сутки Служба безопасности Украины провела ряд важных операций, в результате которых были нейтрализованы информаторы оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном телеграм-канале СБУ.

В сообщении отмечается: "В Донецкой области Спецслужба разоблачила и задержала двух пособников оккупантов - местных жителей, которые передавали врагу информацию о технике и передислокации ВСУ.

В Северодонецке СБУ схватила наводчиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать город.

В Луганской области СБУ начала допрос 10 захваченных в плен участников так называемых "военных подразделений ЛНР", разбитых в боях под Северодонецком.

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В Полтавской области СБУ задержала и расследует госизмену трех местных жителей. Они принимали участие в пропагандистской акции росСМИ, призывая украинских военных переходить на сторону врага".