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СБУ задержала несколько информаторов и допрашивает еще 10 террористов "ЛНР"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ задержала несколько информаторов и допрашивает еще 10 террористов

За прошедшие сутки Служба безопасности Украины провела ряд важных операций, в результате которых были нейтрализованы информаторы оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном телеграм-канале СБУ.

В сообщении отмечается: "В Донецкой области Спецслужба разоблачила и задержала двух пособников оккупантов - местных жителей, которые передавали врагу информацию о технике и передислокации ВСУ.

В Северодонецке СБУ схватила наводчиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать город.

В Луганской области СБУ начала допрос 10 захваченных в плен участников так называемых "военных подразделений ЛНР", разбитых в боях под Северодонецком.

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В Полтавской области СБУ задержала и расследует госизмену трех местных жителей. Они принимали участие в пропагандистской акции росСМИ, призывая украинских военных переходить на сторону врага".

Автор: Анастасія Потіха
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СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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11.03.2022 15:41 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ!
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11.03.2022 15:42 Ответить
встигнеться
вичавити досуха інформаційно
потім пресконференція
потім дати вийти під заставу
в прослідкувати, щоб падло пішло додому
і не дати втекти

а місцеві самі дадуть паскуді ради

просто щоб іншому не кортіло цією стежкою сходити
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11.03.2022 15:47 Ответить
В воєний час розстріл за зраду.
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11.03.2022 15:49 Ответить
По законах військового часу..Зрадник такий самий як ворог.навіть гірше.. до зрадників більше презирство
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11.03.2022 15:49 Ответить
КОЛИ МИ ВЖЕ ПОЧНЕМО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ ЦЮ МЕРЗОТУ,*****,ЯК ЦЕ РОБИТЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ УВЕСЬ СВІТ??? ЩО ЦЕ ЗА ТОЛЄРАСТІЯ???? І ТРУПИ ЇХ З ВІДПОВІДНИМИ ТАБЛИЧКАМИ МАЮТЬ НА ВУЛИЦЯХ ЛИШАТИСЬ!
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11.03.2022 15:49 Ответить
А може досить вже полювати на місцевих мешканців і розпочати полювання на свинособак в українській владі, чи нікого буде відправляти на пєрєгавори?
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11.03.2022 16:33 Ответить
Знов "посібники"...
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11.03.2022 16:59 Ответить
Допросить и ликвидировать.
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11.03.2022 17:09 Ответить
можливо iх там помножили вже на нуль.Ну спроба втечi та все таке
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11.03.2022 18:05 Ответить
 
 