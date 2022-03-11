Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.
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Ночные обстрелы разных регионов Украины – месть оккупантов за то, что украинская авиация нанесла мощные удары по противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы офиса президента Алексея Арестовича.
"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по противнику. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областях, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации" , – рассказал Алексей Арестович.
Топ комментарии
+19 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий11.03.2022 15:58
+13 хтось собі такий
показать весь комментарий11.03.2022 16:07
+10 экзорцист
показать весь комментарий11.03.2022 16:12
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(це гіркий сарказм на той дебільний маразм....)
Що в голові цих зайвохромосомних?