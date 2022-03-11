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Днепр_река (359) Ивано-Франковск (793) Луцк (559) обстрел (20159) Арестович Алексей (327)

Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Это была попытка прекратить деятельность нашей авиации: Арестович об обстрелах Днепра, Луцка и Ивано-Франковска.

Ночные обстрелы разных регионов Украины – месть оккупантов за то, что украинская авиация нанесла мощные удары по противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы офиса президента Алексея Арестовича.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и Луцку. ВИДЕО

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по противнику. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, а также по Киевской, Харьковской, Полтавской областях, Днепру и другим городам. Это попытка прекратить деятельность нашей авиации" , – рассказал Алексей Арестович.
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Топ комментарии
+19
*** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
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11.03.2022 15:58
+13
А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
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11.03.2022 16:07
+10
Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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11.03.2022 16:12
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*** кацапам в рот а ни УКРАИНУ ...ВСЕХ завалим ватных мразей !
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11.03.2022 15:58 Ответить
То тому кацапський дрон-розвідник залетів аж у Венгрію
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11.03.2022 15:58 Ответить
в хорватию вроде
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11.03.2022 16:01 Ответить
та там по ходу і робот фьодор прем'єром
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11.03.2022 16:01 Ответить
У Загреб https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135740/
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11.03.2022 16:02 Ответить
Пишуть , що це був Ту-141 , в нього 400 км радіус дії . Як він туди залетів?
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11.03.2022 16:21 Ответить
А яке відношення до авіації має наша взуттєва фабрика???
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11.03.2022 16:00 Ответить
Чекайте повідомлень від пропагандонів, що на фабриці була "секретна хімічна лабораторія"! 😁
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11.03.2022 16:07 Ответить
По виведенню бойових тарганів...
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11.03.2022 19:09 Ответить
Та взуттєва фабрика не виробляла нічого крім берців для батальйонів Яроша. Точно так само як котельня у Луцьку постачала теплом виключно полк Азов.
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11.03.2022 16:07 Ответить
пряме))) х/з шо там за взуття пахтьорили?))) мож для нациків?
(це гіркий сарказм на той дебільний маразм....)
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11.03.2022 16:08 Ответить
Ага. Високоточна туфля з вертикальним взльотом стратегічного призначення.
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11.03.2022 16:11 Ответить
не-не... с вертикальным взлетом то было в детсадике рядом ...горшки наверное...
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11.03.2022 16:15 Ответить
Говорила ж с утра,,,это охота на нашу авиацию
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11.03.2022 16:07 Ответить
Ну так вот он и усльішал
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11.03.2022 16:09 Ответить
А средства на развитие ПВО закатали в асфальт, по которому сегодня катят танки агрессора.
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11.03.2022 16:07 Ответить
Розбір польотів потім. Зараз вся Україна трішки іншим зайнята. Не наганяй.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Я не наганяю, злість бере
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11.03.2022 16:10 Ответить
Знаю. Потім спитаєм з них. Зараз маєм не відволікатись від захопливого знищення кацапів.
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11.03.2022 16:12 Ответить
Срєдства є. От чого зараз в Україні не бракує це грошей. Питання шо з ними робити. Паперові літачки з еврокупюр не ефективні. А на рахунок асфальту то це бабки ****. Вони йшли виключно на дороги. ***** треба були дороги і вони їх проплачували. Ти провокатор якийсь.
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11.03.2022 17:30 Ответить
**** у твоїй макітрі, ко-ко свіженьке.
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11.03.2022 18:37 Ответить
А як може припинити діяльність авіації руйнування дитячого садка і взуттєвої фабрики?
Що в голові цих зайвохромосомних?
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11.03.2022 16:19 Ответить
Вночі здатні завдавати удару лише українські Су-24 та Байрактари
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11.03.2022 16:37 Ответить
В Луцьку аеродром був знищений ще першим ударом.
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11.03.2022 16:38 Ответить
путин-*****
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11.03.2022 17:03 Ответить
 
 