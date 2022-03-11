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Российская авиация готовится нанести удар по территории Беларуси, чтобы обвинить ВСУ, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская авиация готовится нанести удар по территории Беларуси, чтобы обвинить ВСУ, - Резников

Командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории Беларуси, что заставит Лукашенко принять участие в войне против Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. В частности, удар собираются нанести н.п. Копани, Столинского района Брестской области ", – написал Резников в фейсбуке.

По данным министра, для маскировки преступления, Россия намерена совершить атаку с воздушного пространства Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", - обратился Резников к жителям Беларуси.
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Топ комментарии
+23
По Мозырю хай бы лупанули!
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11.03.2022 16:03
+23
А білоруська по кацапії.)) Можете навіть звинуватити ЗСУ.
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11.03.2022 16:06
+11
Щось зовсім нічого дивного! Кацапи в своєму репертуарі.
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11.03.2022 16:07
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По Мозырю хай бы лупанули!
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11.03.2022 16:03 Ответить
Імовірніше, що лупануть туди, де військових нема, а цивільних багато.
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11.03.2022 16:19 Ответить
ці вміють гемселити тільки по житлових будинках та інфраструктурі
пологові будинки там, лікарні...

білоруси, я б на вашому місці шукала найближчого та найглибшого підвалу
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11.03.2022 16:21 Ответить
Лука Мудіщев ,з його слів, привіз психічно хворому путіну "секретні плани нападу України на Біларусь" які вони з путіним, за 6 годин до атаки, "упреділі" ударом по Україні?!! Ще путін розганяє "загрози"атаки з України хімічною зброєю, біологічною зброєю..?Треба це все очікувати від ворога?!!Щоб всіх тих, хто напав на Україну, Господь Бог скарав лютими карами! Амінь!
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11.03.2022 16:21 Ответить
+Та по Шайковці.
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11.03.2022 16:05 Ответить
КРАЩЕ ЗАМАЧІТЬ ВІДРАЗУ БРЕХЛИВОГО ВУСАТОГО ТАРГАНА ЛУКАШЕНКУ...
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11.03.2022 16:06 Ответить
А білоруська по кацапії.)) Можете навіть звинуватити ЗСУ.
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11.03.2022 16:06 Ответить
Щось зовсім нічого дивного! Кацапи в своєму репертуарі.
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11.03.2022 16:07 Ответить
Раз так. То лучше пусть уничтожат борт номер один в месте с усатым.
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11.03.2022 16:07 Ответить
Кацапам не вперше своїх "мочіть в сортіре"
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11.03.2022 16:07 Ответить
Я за. Посильнее бомбаните, а мьі добавим
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11.03.2022 16:08 Ответить
что это изменит?
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11.03.2022 16:08 Ответить
І вони це обов'язково зроблять. Білорусів теж почнуть вбивати орки саме за те, що вони є співучасниками.
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11.03.2022 16:08 Ответить
А чи виконають білоруські військові наказ Луки на вторнення? У них єдиний шанс зберегти своє обличчя - перекрити "дихалку" рашистському угропуванню на Поліссі, а вже потім вирішувати проблему з диктатором. Але це в випадку, якщо вони мають яйця, а не бульби.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Вони боягузи в більшості , там є напевно відсотків 40 людей але більшість зомбі тому не плекайте ілюзій
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11.03.2022 16:10 Ответить
Що ж, тоді для нас навіки залишаться боягузами і зрадниками, а не братами-слов*янами.
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11.03.2022 16:14 Ответить
Кгбшний почерк
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11.03.2022 16:09 Ответить
Да как-то пох. Оттуда и так летит на Украину всё подряд. Зайдут ещё пара тысяч "ванякоу". Да сдохнут.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Нужно действовать нестандартно, расхреначить скопления их войск на территории беларуси и обвинить рашку.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Мда... Невесело
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11.03.2022 16:10 Ответить
Нужно срочно предупредить беларусов - цель провокации озлобить беларусов против Украины.
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11.03.2022 16:11 Ответить
Антоха Геращенко уже удалил пост с этой хернёй...
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11.03.2022 16:17 Ответить
В'їбуть по Хатині і скажуть: "Нацысты нас уничтожают снова"
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11.03.2022 16:15 Ответить
********* і так *******, а тепер ще й лютує. Тому витворити може будь-яку дурню.
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11.03.2022 16:16 Ответить
Сообщайте беларусам чтобы они требовали от Лукашенко немедленно закрыть небо!
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11.03.2022 16:16 Ответить
Хорошо Чык-Чырык с Бункерным дедом встретились. Плодотворно поговорили. Этот хрен собачий, когда нужно самое конченное предложить, к себе на ковёр зовёт, чтоб разговор не перехватили. После такой же встречи с Кадырбургером, в Украине появились кадырбургкры младшие, которые сейчас обворовывают население в районе Гостомеля.
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11.03.2022 16:17 Ответить
Уже бомбанули
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11.03.2022 16:17 Ответить
надо об этом везде кричать, странно, что они раньше этого не сделали..., наверно, именно об этом их кровавый лука и ездил договариваться с путлером
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11.03.2022 16:17 Ответить
Вони легко можуть залетіти на територію України і звідти нанести удар по Білорусі.
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11.03.2022 16:19 Ответить
Так само вони можуть це зробити з Точки-У... з території України
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11.03.2022 16:21 Ответить
По атомній електростанції?
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11.03.2022 16:22 Ответить
Вже стрельнули. Що буде далі - ми знаємо.
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11.03.2022 16:22 Ответить
Так придурок ***** сказал своим конченным баранам, что первая смехармия уничтожила все самолёты Украины.
Чем авиаудар наносить?
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11.03.2022 16:23 Ответить
Белорусы это не мы, так что если поверите *********** и лукашилу, мы не виноваты, епашить будем всех на своей территории.
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11.03.2022 16:23 Ответить
Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

******, це вже просто неприкрита зрада
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11.03.2022 16:38 Ответить
У белорусов есть шанс остаться среди цивилизованных наций. Для этого им нужно вспомнить пример румынов, которые в 1944-м уничтожили диктатора Антонеску и румынская армия ударила в спину своему союзнику Гитлеру (король Мигай за это даже орден Победы получил)
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11.03.2022 16:40 Ответить
это на уровне президента нужно озвучить, впрочем чисто для проформы, ясно что Белорусь втянут в войну, потому, как Лукашенко об этом с Путиным и говорил
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11.03.2022 16:42 Ответить
та пусть бомбят на здоровье! пусть пол москвы сахарком рязанским подсластят и подорвуткого это должно волновать.
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11.03.2022 16:49 Ответить
Усатый дрыщ пусть метку на лбу поставит наверняка влупили в жбан...
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11.03.2022 16:53 Ответить
Вже зробили.
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11.03.2022 18:27 Ответить
негайно Луку попередьте
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20.05.2022 19:35 Ответить
 
 