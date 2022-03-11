Российская авиация готовится нанести удар по территории Беларуси, чтобы обвинить ВСУ, - Резников

Командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций на территории Беларуси, что заставит Лукашенко принять участие в войне против Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. В частности, удар собираются нанести н.п. Копани, Столинского района Брестской области ", – написал Резников в фейсбуке.

По данным министра, для маскировки преступления, Россия намерена совершить атаку с воздушного пространства Украины.

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"Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизнь своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", - обратился Резников к жителям Беларуси.