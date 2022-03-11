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Мариуполь (5562) мечеть (79) обстрел (20159) Турция (3231) Эрдоган (821) Андрющенко Петр (526)

"Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?": В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Мариуполя сообщают, что с 6 утра российские оккупанты обстреливают мечеть. На ее территории сейчас прячется 86 граждан Турции, в том числе и 34 ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Петра Андрющенко.

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"Мариуполь. Именно сейчас в укрытии на территории мечети прячется 86 граждан Турции. Среди них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района села Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Направление обстрелов, в том числе и по зданию мечети", - пишет житель Мариуполя.

Он обратился к президенту Турции Эрдогану и спросил, знает ли он, что могут погибнуть его граждане.

"Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган, что в эти минуты Путин может уничтожить 86 его граждан? Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись лишь гарантией бессмысленных переговоров РФ и Украины? Может, Эрдоган и граждане Турции просто не в курсе?", - сообщил Андрющенко.

Знает ли Эрдоган, что Путин может уничтожить 86 его граждан?: В Мариуполе с 6 утра обстреливают мечеть 01

Смотрите: Последствия обстрелов Мариуполя российскими войсками. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+12
Скажіть спасибі Ердогану за Байрактари, без них був би гаплик. Чи ви хочете, щоб він пішов у тероборону...
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11.03.2022 16:10
+8
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 16:10
+4
Реакция на это Эрдогана окончательно раскроет его позицию по войне в Украине
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11.03.2022 16:11
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Скажіть спасибі Ердогану за Байрактари, без них був би гаплик. Чи ви хочете, щоб він пішов у тероборону...
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11.03.2022 16:10 Ответить
)(уйло втягує всю Європу..ви забули його цілі?
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11.03.2022 16:11 Ответить
А було б непогано. Від допомоги не відмовимось.
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11.03.2022 16:22 Ответить
Тобто грошей за Байрактари замало? Ніякого гаплика не було б, важливість переданих безкоштовно ПТРК та ПЗРК у рази вища.
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11.03.2022 16:42 Ответить
А сказати "спасибі" це забагато? Гроші тепер нічого не варті, коли вбивають і руйнують все навкруги. Нас ними вже засипали , а літаків не дають за жодні гроші...
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11.03.2022 17:05 Ответить
Давайте кожний буде займатися своєю справою, а не лупити безглузді коментарі на теми в яких повний нуль.
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11.03.2022 17:19 Ответить
у будь якому разі дякуємо. Проте він міг би і дзвякнути тій падлі і сказати щоб випустив хоча б цивільних з Маріуполя
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11.03.2022 17:08 Ответить
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 16:10 Ответить
Не вернуть, а выгнать на рашу.
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11.03.2022 16:14 Ответить
Реакция на это Эрдогана окончательно раскроет его позицию по войне в Украине
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11.03.2022 16:11 Ответить
А хіба не можна якось передати цю інформацію Ердогану через наших дипломатів?
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11.03.2022 16:24 Ответить
А то он не знает?!
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11.03.2022 16:31 Ответить
В масштабах широкомасштабної російської війни ця купка людей навіть священиків не хвилює. А Ердоган воїн, а не священик, і голови не втратить.
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11.03.2022 17:16 Ответить
Там Ердоган кумекал недавно с президентом Израиля и Азербайджана. По-любому эти господа замыслили что-то хорошее против параши...
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11.03.2022 16:37 Ответить
Едрогану насрати на турецьких громадян так само як ***** на своїх. Він їх сам знищує тисячами.
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11.03.2022 16:41 Ответить
Может Эрдоган закроет небо над Мариуполем…турки летчики смелые ..
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11.03.2022 16:45 Ответить
Чем не пожертвуешь ради дружбы.
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11.03.2022 16:53 Ответить
 
 