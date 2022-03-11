Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя, который не согласился с ними сотрудничать.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.
"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - говорится в сообщении.
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В підпілля треба і організовувать партизанський опір в місті!
Жаль молоду проукраїнську людину!
Дуже жаль, плачу...
Эти р..шисты, твари пред.ъявили ему обвинение:
‼️Стала известна причина похищения мэра Ивана Фёдорова
Сообщение появилось на странице
прокуратуры "ЛНР"
- Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР ведется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.240 УК ЛНР (содействие террористической деятельности, а равно финансирование терроризма) и ч.1 ст.249 УК ЛНР (организация преступного сообщества).
В ходе расследования стало известно о причастности к террористической деятельности Фёдорова Ивана Сергеевича, 29.08.1988 г.р., уроженца г. Мелитополя. Установлено, что Фёдоров И.С., находясь в должности мэра г. Мелитополя, оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса
В настоящий момент ведутся следственные действия, - говорится в сообщении