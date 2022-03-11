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Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты похитили мэра города Мелитополя Федорова, который отказался с ними сотрудничать

Оккупанты похитили мэра оккупированного города Мелитополя, который не согласился с ними сотрудничать.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Антон Геращенко.

"Только что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
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11.03.2022 16:09
+19
Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
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11.03.2022 16:13
+17
Твари.
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11.03.2022 16:09
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Твари.
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11.03.2022 16:09 Ответить
Рашисты - нелюди ! ЗДОХНИТЕ ВСЕ ! Сгорите в пекле ,УБИЙЦЫ ! Фёдоров - Герой ! Прекрасный мэр ! 💙💛❤️
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11.03.2022 17:03 Ответить
Да. Молодой. За Украину...в Мелитополь привезли милицию-алкашей из ЛНЭРИИ для поддержания порядка...
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11.03.2022 16:09 Ответить
какой порядок , пишите в "кавычках"
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11.03.2022 17:05 Ответить
Долго. Раскладку менять на компьютере
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11.03.2022 17:06 Ответить
......тогда так называемый порядок
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11.03.2022 17:52 Ответить
Федоров реально начал восстанавливать Мелитополь. Не простим!
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11.03.2022 16:09 Ответить
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11.03.2022 16:10 Ответить
Русский корабль в трюме вода. Корпус весь в гниле, команда пьяна. Топливо в баках нет не черта, налево продали снабженцы вчера. Сегодня ещё ты куда-то плывёшь, а завтра наверно в пучину уйдёшь. В припадках беснуется твой командир. Но что-то исправить уже нету сил...
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11.03.2022 16:10 Ответить
Господи, сохрани ему жизнь! С помощью таких нам надо восстанавливать Украину!
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11.03.2022 16:13 Ответить
🙏🙏🙏🙏💙💛❤️
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11.03.2022 17:06 Ответить
террор пошел... до этого был просто фашизм...
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11.03.2022 16:14 Ответить
Маскалі - не люди! Ніколи людьми не були, не є і вже не будуть.
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11.03.2022 16:16 Ответить
Если случится то же, что и с Рыбаком-местные спасибо точно не скажут.
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11.03.2022 16:17 Ответить
Теж одразу ж про Рибака згадав, світла йому пам'ять.
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11.03.2022 16:44 Ответить
Не дай бог !
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11.03.2022 17:07 Ответить
.
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11.03.2022 16:18 Ответить
Ей, орки путліровські, віддайте місту мера! Чи може ви як чахлик - невмирущі?
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11.03.2022 16:20 Ответить
От питається в задачі чого сидіть до останнього проявлять героїзм?
В підпілля треба і організовувать партизанський опір в місті!
Жаль молоду проукраїнську людину!
Дуже жаль, плачу...
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11.03.2022 16:26 Ответить
Не простим им такого. Это лучший мер города за всю его историю с момента независимости Украины.
Эти р..шисты, твари пред.ъявили ему обвинение:

‼️Стала известна причина похищения мэра Ивана Фёдорова

Сообщение появилось на странице
прокуратуры "ЛНР"

- Следователями Генеральной прокуратуры ЛНР ведется расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.240 УК ЛНР (содействие террористической деятельности, а равно финансирование терроризма) и ч.1 ст.249 УК ЛНР (организация преступного сообщества).
В ходе расследования стало известно о причастности к террористической деятельности Фёдорова Ивана Сергеевича, 29.08.1988 г.р., уроженца г. Мелитополя. Установлено, что Фёдоров И.С., находясь в должности мэра г. Мелитополя, оказывал финансовую и иную помощь запрещенной националистической организации "Правый сектор" в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса

В настоящий момент ведутся следственные действия, - говорится в сообщении
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11.03.2022 18:46 Ответить
 
 