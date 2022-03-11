Центры комплектования войск перегружены. Мы разворачиваем на полную свои оборонные способности, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны. Патриотические и мотивированные люди готовы без промедления взять оружие в руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.
По ее словам, несмотря на готовность к любому развитию событий, такая война, как сейчас, требует сверхусилий по всем направлениям.
"Мы на марше разворачиваем на полную свои оборонные способности. У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно", - отметила Маляр.
Она отметила, что наши силы обороны четко понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Также работа двигается по определенному алгоритму.
Также Маляр рассказала о ситуации с мобилизацией представителей мирных специальностей.
"Учтите, что кроме собственно боевых подразделений существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей", - сказала она.
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Те, що йьоб@ний вусатий поц надасть команду, ще не означає, що хлопці підуть в атаку.
А якщо і підуть, то під білим прапором!
Чомусь саме остання версія для мене найвирогідніша!
І ці хлопці, як на мене, будуть вважати за честь битись пліч-опліч за нашими Сонечками у одностроях!
Надо двух этих мудаков убрать .
шось у консерваторії не так