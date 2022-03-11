РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13667 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
43 950 36
армия (8415) военкомат (444) Маляр Анна (408)

Центры комплектования войск перегружены. Мы разворачиваем на полную свои оборонные способности, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Центры комплектования войск перегружены. Мы разворачиваем на полную свои оборонные способности, - Маляр

Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать в строй на защиту нашей страны. Патриотические и мотивированные люди готовы без промедления взять оружие в руки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны

По ее словам, несмотря на готовность к любому развитию событий, такая война, как сейчас, требует сверхусилий по всем направлениям.

"Мы на марше разворачиваем на полную свои оборонные способности. У государства есть мобилизационный план. Этот документ с грифом "секретно", - отметила Маляр.

Она отметила, что наши силы обороны четко понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Также работа двигается по определенному алгоритму.

Также читайте: Украинцы перевели в поддержку ВС Украины через "Дію" уже 100 млн грн, - Федоров

Также Маляр рассказала о ситуации с мобилизацией представителей мирных специальностей.

"Учтите, что кроме собственно боевых подразделений существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей", - сказала она.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
Давайте быстрее, еще беларусов ******* надо, работы много!
показать весь комментарий
11.03.2022 16:47
+57
показать весь комментарий
11.03.2022 16:49
+23
С бульбашей вояки как с говна пуля ..
показать весь комментарий
11.03.2022 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте быстрее, еще беларусов ******* надо, работы много!
показать весь комментарий
11.03.2022 16:47 Ответить
С бульбашей вояки как с говна пуля ..
показать весь комментарий
11.03.2022 16:51 Ответить
и партизаны точно такие же.
показать весь комментарий
11.03.2022 17:07 Ответить
Они в Украине "партизанить" будут?
показать весь комментарий
11.03.2022 17:43 Ответить
Давайте не будем ображати наших братів!

Те, що йьоб@ний вусатий поц надасть команду, ще не означає, що хлопці підуть в атаку.

А якщо і підуть, то під білим прапором!

Чомусь саме остання версія для мене найвирогідніша!

І ці хлопці, як на мене, будуть вважати за честь битись пліч-опліч за нашими Сонечками у одностроях!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:44 Ответить
Не надо, беларусы лютой ненавистью не навидят и Путина и Лукашенко.
Надо двух этих мудаков убрать .
показать весь комментарий
11.03.2022 20:43 Ответить
...ненависть у них вяленькая!!! Ненавидят так..чтобы чего не вышло. Вобще удивительно..как предки сегодняшних юелорусов партизанили. О русне смердячей речи нет... Там мародёры..что в Красной армии были... что в Советской....что и в рассеянской... Самыми адекватными были наши бандеровцы. И русню и немчур уничтожали с одинаковой ненавистью. Уже тогда знали..что и кто и что стоит.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:21 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2022 16:49 Ответить
Якось він неправильно склався. Власне, як і парашут. 😁
показать весь комментарий
11.03.2022 16:56 Ответить
Так у нього парашута взагалі не було ((
показать весь комментарий
11.03.2022 17:39 Ответить
чуть-чуть до забора не дотянул. и было бы как в той песенке "висит на заборе, качается ветром"
показать весь комментарий
11.03.2022 17:09 Ответить
Им еще до вылета на земле, по приказу Путлера и Шойгу, шаманят кресла-катапульты так, чтобы парашют не открылся. Чтобы летчики в плен не попадали.
показать весь комментарий
11.03.2022 18:10 Ответить
кто к кабздону на концерт, а кто и к зодрочному как этот
показать весь комментарий
11.03.2022 19:07 Ответить
парашют складывали специально обученные люди)))
показать весь комментарий
11.03.2022 19:15 Ответить
... как вариант просто неопровержимый!! Массовое неоткрытие после катапультирования иного и не предполагает!
показать весь комментарий
11.03.2022 21:24 Ответить
Красівчик-спокійний і мертвий.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:35 Ответить
Звичайний правільний росіянин.
показать весь комментарий
11.03.2022 21:46 Ответить
Це формується поховальна команда для параші .
показать весь комментарий
11.03.2022 16:51 Ответить
Нарешті, ми тут в кулуарах давно про це говоримо, що треба борги вбивцям українського народу одразу повертати. Дайте зброю, та здійснюйте організацію. Ненажерливих тварюк треба викинути за межі України.
показать весь комментарий
11.03.2022 16:55 Ответить
Уявіть собі пожежника, який грає в доміно, а бак авто пустий і в бочці немає води, і тут надходить виклик, пожежа. Аналогія трохи не в тему, але в нас було трохи часу, ну звичайно шашлики блд.
показать весь комментарий
11.03.2022 17:01 Ответить
У перші війни дні перевантаження точно не було, я навіть встиг бути посланим зі своєю нікому не потрібної спеціальністю... вже в четверте до-речі за роки війни з кацапами
показать весь комментарий
11.03.2022 17:04 Ответить
Так це 100% щоб потім на пресконференції вибачення не просив, це ж раша... дурень цей пілот, міг би лям $ отримати за машину від Укроборонпрома
показать весь комментарий
11.03.2022 18:45 Ответить
Руцкие не сдаюца.
показать весь комментарий
11.03.2022 22:11 Ответить
Место парашюта дают рюкзак с кирпичами - все нормально.
показать весь комментарий
11.03.2022 17:21 Ответить
там в рюкзаке броник легкий с разгрузкой, рожки, АКСУ, макаров и прочая ерунда.
показать весь комментарий
11.03.2022 17:24 Ответить
Та непоганий скажу ранець , а от парашут - гімно ((
показать весь комментарий
11.03.2022 17:40 Ответить
В НАЗЕ только запас воды, сухпай в виде карамели, сигнальные ракеты, патроны к ПМ, обезболивающее на основе кокаина и таблетки для обеззараживания речной воды. Все остальное на себе.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:22 Ответить
Рюзьге "камикадзе"?
показать весь комментарий
11.03.2022 17:44 Ответить
Почему центры комплектования перегружены? А работать быстрее не пробовали?
показать весь комментарий
11.03.2022 17:28 Ответить
Підтверджую- у Києві всі Військомати відмовляють зі словами «у нас все заповнено» (
показать весь комментарий
11.03.2022 18:33 Ответить
яке плять заповнено? А чому тоді нема сили відігнати хоча б від Маріка і Волновахи?
шось у консерваторії не так
показать весь комментарий
11.03.2022 22:26 Ответить
Да чё там "секретно". Уже ж многократно заявлялось - до последнего украинца.
показать весь комментарий
11.03.2022 19:18 Ответить
Если рашисти одолеют, они так или иначе с украинцами покончат.
показать весь комментарий
11.03.2022 20:43 Ответить
А що там Дєрмак і Демченко - їм уже дали почитати цей документ із грифом "секретно"?
показать весь комментарий
11.03.2022 19:25 Ответить
 
 