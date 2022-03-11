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Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ

Украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Просто сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага! По нашим данным, он совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси. Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские войска не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО
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Топ комментарии
+10
Два подонка готовы весть мир стравить, лишь бы остаться у власти.
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11.03.2022 17:05
+7
Зачем перед *********** оправдываться? Они же это и так прекрасно знают. Уничтожать пидоров этих нещадно вот и все, что может до них достучаться.
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11.03.2022 17:06
+6
Ммм... Я шось запутався... Так у нас авиации уже "две недели как нет" или мы уже прорываем ПВО Беларуси и РФ? Грьобані дібіли.
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11.03.2022 17:08
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Два подонка готовы весть мир стравить, лишь бы остаться у власти.
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11.03.2022 17:05 Ответить
Вони так бояться здохнути, що готові вбити весь світ.
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11.03.2022 17:09 Ответить
Зачем перед *********** оправдываться? Они же это и так прекрасно знают. Уничтожать пидоров этих нещадно вот и все, что может до них достучаться.
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11.03.2022 17:06 Ответить
Я вот тоже этого прикола не понял. Белорусия - полноценный участник агрессии. А мы против них "не планируем агрессивных действий"? А что планируем? Медаль Бульбафюреру дать? Ау, СБУ, я конечно понимаю, что вы "про бабло", а не про "безопасность Украины", но у нас, *****, война если вы не заметили. Засуньте язык в жопу и идите шпионов и диверсантов ловите, которых вы всех ********!
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11.03.2022 17:14 Ответить
Вусатий як завжди збреше і масло в вогонь війни заллє. Жаль,якщо так
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11.03.2022 17:07 Ответить
Ммм... Я шось запутався... Так у нас авиации уже "две недели как нет" или мы уже прорываем ПВО Беларуси и РФ? Грьобані дібіли.
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11.03.2022 17:08 Ответить
***** и ************* это пофиг...
втянулся лука в войну... не одному ж ***** в крови по уши ходить...
пердуны старые.... твари
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11.03.2022 17:09 Ответить
уже московити все організували, і схоже колони білорусів вже прямують до наших кордонів...
Необхідно вирахувпти ти де заходять і зустріти загарбників - десятки нлавів, джавелінів і один-два байрактари відразу ж покажуть, що тут будуть тільки чіпси
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11.03.2022 17:12 Ответить
Надо же кому-то висеть в Нюрнберге. Вот ***** таракана и подрядил, мол это он карту принес. А русские на Украину, как известно не нападали. Так лошадь говорящая сказывала, это все слышали. Дурак усатый. Его втягивают в эту авантюру для того, чтобы прибрать от власти и прикрыться им. Все-равно уже не усидит в президентах, мог бы и проявить немного смелости сейчас, если не хватило ее ранее.
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11.03.2022 17:13 Ответить
Латиніна теж щось протупила, як це білоруські війська шикуються в Рівному?
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11.03.2022 17:24 Ответить
два самых честных диктатора , кто поверит что они лгут
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11.03.2022 17:15 Ответить
и да семечек пусть возьмут
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11.03.2022 17:16 Ответить
тепер це "виправдання" шоб обстрілювати західноукраїнські міста ракетами... як це не прикро але відкривається другий фронт з білорусами.. тримаймося !
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11.03.2022 17:17 Ответить
Чому СБУ повідомляє про те, що планують чи не планують українські військові, хто їх на це уповноважував?
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11.03.2022 17:17 Ответить
Тому що це черговий інформаційний пронос від сбу. Питання до сбу - ваши специ хоч когось ліквідували з військового керівництва ворога на теріторії росії та білорусі? Що слабо?
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11.03.2022 17:23 Ответить
СБУ точно ліквідували де-яких ворогів на території України... але вони виявилися колишніми робітниками СБУ
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11.03.2022 17:56 Ответить
Гм.А чиї збройні сили обслуговують літаки,що злітають з Білорусії бомбардувати українські міста ?
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11.03.2022 17:20 Ответить
Думаю не стоит виновато оправдываться перед беларусией, с чьей территории ежедневно и с первого дня идет агрессия против Украины.
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11.03.2022 17:22 Ответить
То ви вже хоть повідомляйте хоть ні. Білорусь приєднується до війни
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11.03.2022 17:23 Ответить
Курiли, ну ви зрозумiли як робити
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11.03.2022 17:37 Ответить
Ну тепер білоруси мають повне право закопати бацька і рашистів у свої торфяники:

першого - за те, що порушував і порушує прямі конституційні обов"язки і дав наказ бити своїх сябрів

других - за те, що це зробили

українцям треба ще раз це донести до білорусів і якомога до більшої кількості, щоб вони бачили і знали, що їхній поводир нічим не відрізняється від рашистського.

Хоча, вони ітак знають, але "вода камінь точе"
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11.03.2022 17:40 Ответить
 
 