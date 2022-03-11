Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ
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Украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.
Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Просто сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага! По нашим данным, он совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси. Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские войска не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".
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втянулся лука в войну... не одному ж ***** в крови по уши ходить...
пердуны старые.... твари
Необхідно вирахувпти ти де заходять і зустріти загарбників - десятки нлавів, джавелінів і один-два байрактари відразу ж покажуть, що тут будуть тільки чіпси
першого - за те, що порушував і порушує прямі конституційні обов"язки і дав наказ бити своїх сябрів
других - за те, що це зробили
українцям треба ще раз це донести до білорусів і якомога до більшої кількості, щоб вони бачили і знали, що їхній поводир нічим не відрізняється від рашистського.
Хоча, вони ітак знають, але "вода камінь точе"