Украинские военные не планировали и не планируют никакой агрессии против Беларуси, - СБУ

Украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.

Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Просто сейчас мы наблюдаем очередную провокацию врага! По нашим данным, он совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси. Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские войска не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ сначала бомбили территорию Украины, а затем залетели с Ровенщины на территорию Беларуси и нанесли там авиаудары. Залет двух самолетов пограничные наряды зафиксировали на участке отдела "Дубровица".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО